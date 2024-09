Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er tour : Nimes vs Valence 0 - 10 (0-1 0-4 0-5) Le 28/09/2024 Nîmes [ Nimes ] [ Valence ] Pas de miracle pour les Krocos 7ème de la poule C de D3 la saison dernière loupant les play-offs à la différence de buts, Nîmes affrontait Valence, en grande difficulté la saison dernière en D2. Malgré un premier tiers accroché, les Krocos ont failli durant quarante minutes, offrant un large succès pour ce premier tour de Coupe de France. Nîmes, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 29/09/2024 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Adrian Popa assisté de Yohann Creux-Beaugiraud et Erin Delavenna Buts :

Nimes :

Valence : Pénalités 18 minutes contre Nimes 8 minutes contre Valence Nîmes s’est accroché vingt minutes



D’entrée de jeu, Veyrunes est sanctionné pour une charge illégale. Un cadeau pour Valence, qui marque sept secondes de supériorité. Klyuev transmet à Dudkin après un engagement gagné. Le russe ouvre la marque facilement (02:34 ; 0-1).

Photographe : © Raphaël Réalini ème et 10ème minute à l’encontre de Diomandé et Constantineau. Héroïques en défense, les locaux tiennent toujours le coup.

Après deux ans du côté de Toulon, Jaouen est revenu pour cette nouvelle saison et se met en valeur par deux fois face à Rodriguez ainsi que Maarni. Les Valentinois vont perdre sur blessure Amouriq, durement touché à la clavicule. Les contacts sont rudes. La meilleure occasion nîmoise interviendra à cinq minutes du terme sur un tir croisé de Sabourin. Nîmes poussera davantage sur les cages adverses et finira avec un but de retard.



Valence déroule



Les visiteurs vont tenter de se mettre à l’abris en début de second tiers afin d’atteindre le moral des nîmois. Klyuev est très active et trouve même la barre. Une chance est alors donnée aux locaux pour revenir à la marque. En effet, les officiels vont attribuer à Goutefangea un retard de jeu. Et contre toute attente, suite à une erreur d’inattention, Richard intercepte la rondelle pour offrir un but à son partenaire Maarni (23:39 ; 0-2).



Diomandé sonne une petite révolte des Krocos. Il part seul mais ne parvient pas à battre le portier adverse. La fatigue commence à se faire ressentir, Jaouen est très sollicité et malgré les encouragements du staff gardois, Dudkin inscrira le troisième but (29:19 ; 0-3).



Photographe : © Raphaël Réalini

Nîmes ne va pas montrer une belle image sur la glace avec beaucoup de pénalités à son encontre. La faute en partie à Veyrunes très indiscipliné ce soir avec une charge incorrecte qui va permettre à Plenet de mettre le quatrième but devant la cage (30:53 ; 0-4). Maarni ira mettre son doublé un peu plus tard (33:13 ; 0-5).



Encore une fois, Veyrunes ira en prison en compagnie de Dudkin pour quelques coups ainsi que des mots pas réellement courtois où les deux équipes n’en profiteront pas et Nîmes va finir presque ce tiers en infériorité pour Cosson, auteur d’une nouvelle charge incorrecte.



Première difficile pour Charlotte Cagigos



Lors de la reprise, les gardiens remplaçants feront leur apparition. Gardiens ? Pas réellement. Même si Blanc suppléer Gautero, Nîmes a fait appel à Charlotte Cagigos. La native de Montpellier de 24 ans est revenue en Occitanie après avoir achevée sa formation du coté de Caen. Même si les premières interventions sont correctes, la suite va être compliquée avec 5 buts encaissés (43ème, 48ème, 52ème, 55ème et 56ème). Ses partenaires l’ont beaucoup encouragé, celle qui a disputé une dizaine de match avec la réserve de Caen en D3. Il va être intéressant de savoir comment va-t-elle être intégrée dans l’effectif et avoir du temps de jeu ?



Victoire facile de Valence sur Nîmes où le résultat parle de lui-même.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







