Hockey sur glace - Coupe de France - 1er tour : Paris (FV) vs Valenciennes
0-10
(0-3 0-3 0-4)
Le 27/09/2025
Patinoire Valigloo
Paris (FV) ] Valenciennes ]
Victoire logique pour Valenciennes
 
Pour ce premier tour de la Coupe de France, Les Diables roues de Valenciennes D1 affrontaient les Français volant pensionnaires de la Division 2.
 
Patinoire Valigloo, Hockey Hebdo Valenciennes / AL / TM le 28/09/2025 à 17:49
FICHE TECHNIQUE

722 spectateurs
Arbitres : Julien PEYRE et Samuel FESSIER assistés de Charles BAUDOIN et Gaëlle BOURDON
Buts :
Paris (FV) :
Valenciennes : 12:08 Matthew Vermaeten (ass Thomas Boisson* et Esteban * Voiturier) ; 14:45 Thomas Boisson* (ass Matthew Vermaeten et Levi Glasman) ; 16:31 Frédéric Potvin (ass Kevin Altidor et Jarred White) ; 24:48 Robert McCollum (ass Esteban * Voiturier) ; 27:16 Gaspard Vanwormhoudt (ass Jules Renault) ; 35:02 Rafael Duvallon (ass Thomas Vandeputte et Robert McCollum) ; 41:42 Matthew Vermaeten (ass Frédéric Potvin et Robert McCollum) ; 47:46 Robert McCollum (ass Jarred White et Levi Glasman) ; 51:39 Kevin Altidor (ass Robert McCollum) ; 54:35 Thomas Boisson* (ass Levi Glasman et Alix Bellanger)
Pénalités
12 minutes (6x2mn) contre Paris (FV)
4 minutes (2x2mn) contre Valenciennes
Devant une patinoire bien garnie et un public conquis, les joueurs valenciennois (D1) ont logiquement dominé les Français Volants (D2) en s'imposant 10-0 pour ce premier tour de Coupe de France.

Après un début de match un peu moyen, les quatre lignes offensives, la défense et le gardien Simon Delcourt – auteur de son tout premier match et déjà d'un blanchissage – ont répondu présent.

Une prestation collective sérieuse et rassurante qui lance idéalement la saison après une préparation d'un mois.

Le coach Julien Guillard salue le travail et l'attitude du groupe, tout en rappelant qu'il reste encore des axes de progression.

Place désormais au championnat avec la réception de Villard : le vrai défi commence !

