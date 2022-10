Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er Tour : Tours vs Caen 4 - 1 (0-0 2-1 2-0) Le 01/10/2022 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Caen ] Tours surprend Caen ! Ce samedi soir, les Remparts de Tours ont surpris la sérieuse équipe de Caen (4-1) lors du premier tour de la coupe de France. Avant le match, la confiance était côté Caennais qui avait battu Tours (4-0) lors d’un match de préparation trois semaines avant cette rencontre. Les deux équipes ont commencé le match avec 20 minutes de retard, une coupure d’électricité ayant plongé le palais des sports tourangeau dans le noir. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo Julien Ragueneau le 04/10/2022 à 08:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1104 spectateurs Arbitres : P. Dehaen assisté de C. E. Salmon et A. Smeeckaert Buts :

Tours : 30:48 Matthew Newbury (ass Guillaume McSween et Alexis Birolini) ; 35:33 Mathieu Ayotte (ass Guillaume McSween) ; 50:29 David Camy-Sarty (ass Quentin Jacquier) ; 58:48 Elie Raibon

Caen : ; 36:47 Félix Chamberland (ass Marc Beckstead) Pénalités 14 minutes contre Tours 6 minutes contre Caen

Photographe : Julien Ragueneau Le premier tiers finira sur un score nul et vierge malgré quelques situations de part et d’autre.



Le deuxième tiers commencera avec une forte pression des Drakkars, sous l’impulsion du patinage de feu de Raphael Chauvel, qui vont faire plier mais sans rompre la défense tourangelle et son gardien Raibon, très bon ce soir.

Tours devra attendre la demi-heure de jeu pour frapper le premier. Sur sa première supériorité numérique, le capitaine Alexis Birolini trouvera dans la diagonale Guillaume Mc Sween ; ce dernier va feinter le shoot, pour transmettre le palet à Matthew Newbury qui battra le gardien de prêt. (1-0, 30’48. But n° 19 M. Newburry, assist n° 68 G. McSween et n° 61 A. Birolini)



Le second but tourangeau viendra cinq minutes plus tard. Sur un tir à la bleu de McSween, et un arrêt de la botte de Ronan Quemener, le feu follet Mathieu Ayotte était là pour conclure au rebond d’une magnifique volée. (2-0, 35’33. But n° 96 M. Ayotte, assit n° 68 G. McSween)



Photographe : Julien Ragueneau Les Drakkars, loin de se décourager, reviendront dans le match avant la fin de ce deuxième tiers en profitant également d’une supériorité numérique. L’ancien tourangeau Phil Bushbacher trouvera son attaquant Marc Beckstead, dont le tir repoussé par le gardien tourangeau sera repris victorieusement par Félix Chamberland. (2-1, 36’47. But n° 14 F. Chamberland, assist n°51 M. Beckstead et n° 26 P. Bushbacher)



Les tourangeaux regagneront les vestiaires avec un avantage d’un but.





Le troisième tiers va voir une domination totale des Drakkars, avec de nombreuses pénalités contre Tours. La défense des Remparts va encore une fois tenir bon face aux nombreux tirs caennais.



Et sur un contre, c’est Tours qui allait prendre deux but d’avance. David Camy Sarty, étant récompensé de son très bon match, en allant nettoyer la lucarne adverse au rebond après un premier tir de Quentin Jacquier. (3-1, 50’29. But n° 91 D. Camy Sarty, assist n°88, Q. Jacquier)



Photographe : Julien Ragueneau Matthew Newburry pensa sceller la rencontre dans la foulée en se présentant seul face à la cage caennaise, mais Ronan Quemener réalisa un arrêt papillon exceptionnel pour maintenir Caen dans le match.

La délivrance pour les tourangeaux viendra quelques minutes plus tard. Le coach Guimard ayant fait sortir son gardien. Moins de dix secondes plus tard Elie Raibon partit en contre, venait marquer dans la cage vide en ayant résister au retour de la défense caennaise. (4-1, 58’48. But n°9 Elie Raibon)



Tours pouvait fêter sa victoire sur ce premier match officiel de la saison et découvrira son futur adversaire lors du tirage au sort le lundi 03 Octobre.



Photographe : Julien Ragueneau

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







