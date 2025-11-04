Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1er tour : Valence vs Villard-de-Lans 3 - 9 (1-3 1-3 1-3) Le 27/09/2025 Villard de lans [ Valence ] [ Villard-de-Lans ] Villard élimine logiquement et sévèrement Valence Ce premier tour de Coupe de France oppose l'équipe de D2 des Lynx de Valence à son plus proche voisin, l'équipe des Ours de Villard de Lans qui entame, cette année, sa deuxième saison en D1. Ces deux équipes se connaissent très bien à commencer par Loïc Fine, le gardien des Lynx qui évoluait la saison dernière à Villard et qui va donc disputer sa première rencontre officielle contre ses anciens coéquipiers. D'autres joueurs drômois ont également perfectionné leur formation en Isère. Côté entraineurs, on n'est pas en reste : le villardien Eric Medeiros a joué à Valence en D1 et en D2 et le valentinois, Jan Dlouhy a joué à Villard et à Valence en Villard de lans, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 30/09/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



800 spectateurs Arbitres : Mikaël Rommevaux et Yohan George assistés de Steven Neuraz et Enzo Pysniak Buts :

Valence :

Villard-de-Lans : Pénalités 8 minutes (4x2mn) contre Valence 16 minutes (8x2mn) contre Villard-de-Lans

Les Ours sont les favoris de cette confrontation éliminatoire. Ils souhaitent profiter de ce tirage au sort favorable pour poursuivre l'aventure.

De leur côté, les Lynx apprécieraient d'offrir la qualification à leur entraineur, aujourd’hui pour son anniversaire. Ne le répétez pas mais son âge est inscrit sur le rond central de la glace.



Démarrage idéal de Valence contré par le métier et le gardien de l’équipe de Villard



Les Villardiens qui gagnent le premier face-off,pressent dès l'entame de match, mais leur fougue est immédiatement sanctionnée après à peine 1'30 de jeu. L'unité spéciale valentinoise se met en place et s'installe en zone offensive.Tomas Marcinek sur l'aile droite, sert son capitaine Arnaud Lazzaroni sur sa ligne bleue qui écarte à gauche vers Aleksei Baskov,laissé seul, qui trompe le portier villardien le finlandais Juho Helander encore froid (1-0 ; 2’26), l’assistance sera accordée à Pitkanen.



Sans complexe, les Lynx installent leur jeu devant la cage villardienne quandRobinsonpart en break vers la cage valentinoise, il est retenu irrégulièrement et offre à son équipe sa première supériorité numérique : #92 lance à la cage depuis la bleue, le palet est détourné par Chernikov et Cantagallo, rebondit sur le poteau et c'est Robinson quise fait justice lui-même. (1-1 ; 5’48).



Le jeu s'équilibre mais ne perd rien en intensité, c'est une nouvelle pénalité valentinoise qui est concédée en milieu de glace. La même unité spéciale des Ours ne tardera pas à provoquer une nouvelle fois son ancien gardien qui devra sortir à droite de sa cage pour repousser un premier tir à bout portant de Matheo Cantagallo servi par Artemi Chernikov.



Bjorn Robinson prend le rebond, tire mais sa rondelle longe la ligne de but, percute le montant gauche de Fine pour revenir à Chernikov qui lance un 3èmetir dans un angle fermé, cette fois, ce sont les défenseurs qui seront au block shoot. Pendant ce temps, Robinson bloquait entre ses patins les bottes de Fine, à droite de sa cage... Le palet reste dans la crosse de Chernikov qui, cette fois, de derrière la cage, sert Jesse Helander qui place un 4èmetir cette fois victorieux. Ce but tout « fou fou » sera accordé à … Chernikov sans assistance. Le corps arbitral n'a pas non plus vu l'assistance illicite de Robinson (1-2 ; 9’04) ...Villard vient de prendre le match en main et ne le lâchera plus.



La partie reste très agréable. Les Lynx font le jeu, gagnent leurs duels et se créent de vraies situations de but d'abord par des raids solitaires de Rudi Maarniou Arille Dupont, puis par les tirs de Baskov et de Plenet qui, s’ils trouvent systématiquement Juho Helander, échouent sur le poteau.

Sur leur seule réelle intrusion dans le camp drômois, les Ours se verront offrir un 2 contre 1 et creusent l'écart par Jesse Helander assisté de Cantagallo et de Robinson. (1-3 ;11’37).



Sans rien lâcher, les Lynx poursuivent leurs raids offensifs par Otto Pitkanen toujours sur Juho Helander qui fait un gros match ce soir.

Loïc Fine n'est pas en reste et bloque un pivot de Cantagallo étrangement seul devant la cage.

C'est encore Juho Helander qui va bloquer 3 palets du beau jeu du trio Jules Plenet, Baskovet, Marcinek.

L'infériorité numérique villardienne en fin de tiers lui donnera encore l'occasion de s'illustrer sur des actions du duo finlandais Maarni, Pitkanen.

Le score à la fin de ce tiers aurait pu être plus serré mais JuhoHelandera mis les Ours sur les bons rails.



Bis repetita au 2èmetiers



Peu après le retour en égalité numérique, sur un nouveau 1 contre 2 laissé par la défense valentinoise, c'est à nouveau Robinson qui trouvera les filets sur assistance de Jesse Helander et Cantagallo (1-4 ; 22’08).



Peu de temps après, c'est Marcinek qui, en double supériorité numérique, maintient les Lynx à deux longueurs des Ours (2-4 ; 25’16).



Au tour des Ours de transformer une double supériorité numérique en but par Robinson assisté de Chernikov et Cantagallo (2-5 ;30’08).



La dernière supériorité valentinoise du tiers ne donnera rien, Juho Helander réussira à tuer la pénalité en prenant malicieusement appui sur les vieilles cages de la patinoire du Polygone qui ne demandent qu'à bouger …

Tout réussit ce soir aux Ours qui inscriront le 6ème but à 7" de la corne après une action confuse suite à un faire trébucher non sifflé par Chernikov assisté de son capitaine Thomas Ruel (2-6 ; 39’53).



Les Lynx perdent ce deuxième tiers sur le même score que le premier. L’écart au score qui a doublé voit fondre leurs espoirs de rester dans le match comme glace au soleil.



3èmetiers : les Ours déroulent



Pour ce dernier tiers, Jan Dlouhy aligne Nans Blanc dans la cage. Les Lynx ne se découragent pas, enrayeront les présences stériles des Ours dans leur zone, provoqueront un dégagement interdit et tenteront encore leur chance par Sahrane Zinger, Alexis Hermant et Enzo Dousseau.

Mais l'équipe villardienne, désormais en confiance, déroule son jeu et c'est, cette fois ci, Chernikov qui rend l'assistance à son capitaine Ruel pour le 7è but (2-7 ; 45’21).



Une minute plus tard, c'est encore Robinson qui va alourdir la note en reprenant un rebond suite à un beau service de Jesse Helander assisté de Cantagallo.



Ce n’est qu’en supériorité numérique que les locaux parviennent à s’exprimer: Baskov inscrira son 2èmebut de la soirée sur assistance de Marcinek, auteur de 3 points ce soir et de Dupont qui inscrit son premier point pour son premier match officiel sous le maillot Lynx.



La dernière des 8 pénalités villardiennes sera concédée cette fois-ci par Juho Helander : il s'est fait prendre par la patrouille pour avoir, à nouveau, déplacé la cage. A sa décharge, accordons-lui le doute de ne plus être habitué au piètement archaïque des cages drômoises.

Le dernier but, inscrit à 1'30 de la fin du match sera à l'image de la rencontre : il est inscrit par Robinson(auteur de 5 buts et 1 assistance), assisté de Cantagallo (auteur de 5 assistances et d’1 but) et de Jesse Helander (auteur de 4 assistances). Il clôt ce tiers sur le même score que les 2 premiers.



Bon vent les Ours



Côté valentinois, ce premier match officiel, sans enjeu sportif, est davantage à considérer comme un 5èmematch de préparation. Face à une opposition solide, l’équipe est restée dans le match pendant les 30 premières minutes et elle a su donner la réplique tout au long de la rencontre. A l’image des deux précédents matches, on voit que le recrutement défensif et offensif reste à améliorer. Pas de fête d’anniversaire ce soir, ni pour le coach Jan Dlouhy, ni également pour Valentin Clément qui passe chez les trentenaires et qui,pour le démarrage de sa 13èmesaison en équipe première, méritait mieux.



Côté villardien, bravo aux hommes d’Eric Medeiros qui ont obtenu ce qu’ils venaient chercher, le droit de poursuivre l’aventure en tirant admirablement profit des situations de match et des supériorités numériques et en s’appuyant sur des joueurs efficaces. Bon vent pour cette nouvelle saison.



