Arbitres : M. Frossard assisté de MM. Creux-Beaugiraud et Zede Buts :

Clermont-Ferrand :

Gap : 02:28 Raphaël Chauvel (ass Valtteri Meisaari et Chad Langlais) ; 06:26 Tuomas Vartiainen (ass Arthur Escalier et Paul Nassivet) ; 16:47 Raphaël Chauvel ; 44:04 Julien Correia (ass Chad Langlais et Valtteri Meisaari) ; 45:46 Loris Chauvin (ass Raphaël Chauvel et Paul Nassivet) ; 49:47 Sébastien Rohat (ass Yohan Coulaud et Fabien Bourgeois) Pénalités 0 minute contre Clermont-Ferrand 4 minutes contre Gap







Il est donc à espérer que les enseignements tirés de cette rencontre leur seront profitables en championnat. Pour Gap c’est l'espoir, maintenu sans surprise, d'aller jusqu'à Bercy et remettre de la motivation après un début de championnat plus compliqué que prévu.



Crédit Photo Yannick Martin



1er Tiers



Du rythme et de la vitesse, il y en aura dès le début de la partie et les puydômois mettrons un peu de temps pour élever le leur. Il n'est donc pas étonnant que les visiteurs trouvent le chemin des filets assez rapidement (2mn28) par l'intermédiaire du prometteur Raphael Chauvel assisté de Meisaarie et Langlais.



Les clermontois sont encore à la recherche de leurs repères dans cette rencontre où tout va plus vite que d'habitude. Face à des Rapaces plus techniques et plus physiques les auvergnats commencent pourtant à les perturber un peu plus en défense.

Cela n'empêchera pas le 2ème but des gapençais 4mn plus tard par le finlandais Tuomas Vartiainen assisté de Escallier et Nassivet. Plus gênés offensivement les haut-alpins devront attendre 10 bonnes minutes pour alourdir le score encore d'une unité (16mn47) lors d'un contre du récidiviste Raphael Chauvet.



On en restera là sur ce 1er tiers avec des locaux qui, s'ils commencent à mieux maitriser les attaques des visiteurs, ont par contre beaucoup de mal à faire des relances abouties.



Crédit Photo Yannick Martin



2ème Tiers



Le discours du coach finlandais de Clermont a dû porter ses fruits car la 2ème période verra une réplique des Sangliers plus constructive même si cela reste une lutte de chaque instant et avec une impression dominante sensible pour les Rapaces. Pour autant les clermontois réussiront à préserver leur cage jusqu'à la fin du tiers.



Crédit Photo Yannick Martin





3ème Tiers



Restait à savoir si nos arvernes allaient avoir la condition physique pour soutenir la comparaison jusqu'au terme de la rencontre avec celle de joueurs pros forcément mieux préparés.

Pourtant cela démarre pas mal pour des locaux qui obtiennent le premier jeu de puissance dans une partie où les arbitres se sont attachés à laisser jouer les 2 équipes, par ailleurs plutôt disciplinées, en ne sanctionnant pas jusque-là.

S'ils ne parviennent pas à réduire l'écart au moins ils ont su s'offrir plusieurs fenêtres de tir et porter plus d'une fois le danger devant la cage adverse. Mais revenu à égalité il ne faudra pas 2mn pour que Gap alourdisse à nouveau la marque par Julien Correira assisté de Langlais et Meisaari à 44mn04. Marque que les gapençais accentueront à nouveau par 2 fois dans les 5 minutes suivantes ; d'abord par le jeune Nathan Bermond-Gonnet (18 ans) assisté de Chauvel et Nassivet à 45mn 46, puis par le vétéran Sébastien Rohat assisté de Coulaud et Bourgeois à 49mn47.



Pourtant les Sangliers donnent tout avec même des sorties de zones plus efficaces. Mais ils se heurtent à un rideau défensif qu'ils ont toutes les peines du monde à contourner.

Il restait 10mn et parce que ce match de coupe est aussi quelque part un match de gala, le gardien en second de Clermont. Eliott Jones, prend la place du titulaire Jean Philippe Fontaine pour participer lui aussi à la fête. Face à une défense clermontoise des plus solidaires, il saura se mettre à la hauteur de l'évènement en gardant ses cages inviolées.

Les puydômois se verrons offrir à moins de 2mn de la fin du match, la possibilité d'ouvrir enfin leur compteur avec une nouvelle supériorité. Malgré encore une fois des gapençais sous le feu d'un jeu de puissance des clermontois assez bien installé, ces derniers n'y parviendront pas et la marque finale en restera à ce 6-0 qui reflète la supériorité des pensionnaires de la Magnus mais pas tout à fait la belle résistance et l'esprit de combativité montrés par les Sangliers Arvernes devant un large public.



Crédit Photo Yannick Martin

