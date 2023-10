Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 2ème tour : Dijon vs Nice 0 - 8 (0-1 0-4 0-3) Le 24/10/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Nice ] Logique respectée malgré la muraille tchèque Les Ducs qualifiés au second tour de la coupe de France après une belle victoire face à une D2 n'ont pas eu la main heureuse au tirage. Ils affrontent, Nice actuels neuvièmes de Ligue Magnus. Un abîme d'écart donc sur la glace mais qui rappellera les grandes heures du club bourguignon au plus haut du championnat français Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/10/2023 à 13:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



671 spectateurs Arbitres : M. Barcelo assisté de Mme Cheyroux et M. Goncalves Buts :

Dijon :

Nice : 09.03 Alexis Sutor (ass Ropee Reini et Ivan Esipov) ; 26.02 Ivan Esipov (ass Ropee Reini et Bryan Sautereau) ; 27.02 Mikael Kuronen (ass Yohann Alzon et Bryan Sautereau) ; 31.17 Norbert Abramov (ass Alexis Sutor et Yoan Salve) ; 31.49 Yoan Salve ; 48.15 Daniel Babka Jr (ass Norbert Abramov et Lucas Vilain) ; 52.41 Ondrej Kopta (ass Louis-Mathieu Belisle et Ropee Reini) ; 59.38 Alexis Sutor (ass Louis Vitou) Pénalités 8 minutes contre Dijon 8 minutes contre Nice



Le château de Bourgogne tient sous le bombardement :



Chabert tente de contrer par deux fois mais se fait reprendre par l'arrière-garde azuréenne sans parvenir à lancer. Valtat remonte toute la glace le long de la bande et d'un lancer en angle fermé oblige Bespalov a faire son premier arrêt. Photographe : Roxane Gindre

Les Aigles repartent dans l'autre sens à tire d'aile, Vitou tente de la bleue, mais Krofta repousse de la jambière. Le palet est monopolisé par les Niçois qui font tourner en zone offensive. Mais le portier dijonnais multiplie les interventions, comme sur le missile d'Esipov.

Maxime Jury en break fait se lever la tribune mais il manque le cadre. Nice retourne de l'autre côté et le one-man show de Krofta se poursuit. Vitou échoue à deux reprises face à lui. Finalement le verrou saute, le coup de canon de Rychagov est touché par le portier mais ricoche et termine au fond (0-1 à 09'03).

Juste après, Nice est pénalisé, mais les Ducs ne peuvent n'y s'installer ni lancer à la cage. Une nouvelle faute niçoise permet aux locaux de se montrer un peu. Chabert lance de loin, le palet traîne dangereusement devant la cage de Bespalov au sol, mais personne n'est là pour reprendre. Sautereau s'échappe seul en break, mais Krofta remporte une fois encore son duel. Dijon repart à son powerplay, Chabert dans le slot échoue sur le portier russe.

Nice repart à sa domination sans partage, Krofta continue d'écoeurer les attaquants de Magnus. Une faute niçoise permet à Dijon de contrer un peu, mais Kopta part en break, il est de nouveau arrêté par le portier tchèque. Chabert d'un bon lancer croisé, voit le palet frôler l'angle ouvert mais passe juste à côté.



Tirs cadrés : 28 / 7 pour Nice

Les Aigles survolent la Côte d'Or :



Nice efface les dernières secondes d'infériorité et retourne à l'offensive. Larinmaa dévie vers Belisle qui bute sur Krofta une fois encore. Lévesque à la bleue n'a pas plus de chance. Le slap de Sautereau est dévié dans le slot par Babka mais le cerbère local arrête encore. La défense dijonnaise complètement asphyxiée se contente de faire écran et gêne la vue de son propre portier qui ne peut rien sur le tir parfait de Esipov qui traverse le trafic et nettoie la lucarne (0-2 à 26'02).

Les Niçois continuent de pousser sur le but local. Krofta bloque le tir en pivot de Rychagov. Cependant il ne peut rien sur la déviation de Kuronen sur le slap d'Alzon (0-3 à 27'02). Photographe : Roxane Gindre

Le pressing visiteur ne se desserre pas le moins du monde et les locaux à l'agonie ne peuvent plus sortir de leur zone. Le cerbère tchèque continue de retarder l'inéluctable. Villain lance de la bleue, Abramov dévie, le palet touche le coude de Krofta mais termine sa course dans le but rouge et noir (0-4 à 31'17). Nice efface les dernières secondes d'infériorité et retourne à l'offensive. Larinmaa dévie vers Belisle qui bute sur Krofta une fois encore. Lévesque à la bleue n'a pas plus de chance. Le slap de Sautereau est dévié dans le slot par Babka mais le cerbère local arrête encore.Les Niçois continuent de pousser sur le but local. Krofta bloque le tir en pivot de Rychagov.Le pressing visiteur ne se desserre pas le moins du monde et les locaux à l'agonie ne peuvent plus sortir de leur zone. Le cerbère tchèque continue de retarder l'inéluctable.

Dès l'engagement les Aigles sont de retour à l'offensive. Salve profite de l'écran devant le gardien local qui ne voit absolument rien pour alourdir la mise (0-5 à 31'49).

Quatre buts encaissés en cinq minutes, les digues ont rompues. Mais Krofta continue de régaler le public de ses arrêts malgré les difficultés de son équipe, tel l'orchestre qui jouait encore sur le pont pendant le naufrage du Titanic. Belisle dans l'angle échoue sur le portier. Abramov seul au deuxième poteau lance dans l'angle ouvert, Krofta bondit et bloque le palet alors que le Franco-Russe lève les yeux au ciel en riant mi impressionné mi déçu. Larinmaa voit son tir terminer dans la mitaine. En fin de tiers, les Ducs sont pénalisés mais ils parviennent à tenir bon jusqu'à la fin de la pénalité et jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 29 / 2 pour Nice

Engagements : 16 / 5 pour Nice



Les canons tonnent jusqu'au bout :



Pour ce dernier tiers, Nice change son gardien. Bespalov qui a "blanchi" avec 9 arrêts, est remplacé par Silighini, le portier habituel de la réserve de D3. Chabert contre mais son tir est repoussé. Nice retourne à l'offensive, le pressing impitoyable reprend, tout comme les parades du portier dijonnais. Sous l'éteignoir, les Ducs sont pénalisés. Krofta verrouille la cage, comme face à Rychagov dans l'angle. Babka remonte la glace et vient loger la rondelle dans la lucarne opposée pour corser l'addition (0-6 à 48'15).

Photographe : Roxane Gindre Rychagov tente vainement sa chance au second poteau. Les Bourguignons parviennent à tuer la première faute, mais la seconde leur est fatale. Belisle slape de la bleue, Ondřej Kopta dévie au fond de la cage de son compatriote (0-7 à 52'41).

Durin parvient à contrer il n'atteint pas le but niçois mais récupère un powerplay dans l'action. Sutor part seul en break, Krofta s'interpose encore. Dijon s'offre une belle occasion, Bourgin dans le slot voit son tir repoussé, le rebond file au second poteau devant la cage ouverte mais personne ne parvient à reprendre.

Nice qui a tué sa faute repart à l'offensive, et domine jusqu'au bout. Krofta bloque le slap de Reini, où celui de Belisle depuis le slot. Dans les ultimes instants du match, le lancer de Sutor fait un curieux effet, sans doute touché et vient prendre le portier local à contre-pied (0-8 à 59'38).

Alors que la sirène retentit, Krofta fait un arrêt mitaine, son 79ème de la partie.



Tirs cadrés : 30 / 4 pour Nice

Engagements : 20 / 8 pour Nice



*** : Roope Reini

** : Michal Krofta

* : Norbert Abramov



Nice pensionnaire de Ligue Magnus se qualifie logiquement pour le prochain tour de la Coupe de France. Très largement dominateurs toute la rencontre, les Aigles ont été bloqué pendant un tiers par la muraille tchèque qui tenait la cage locale, puis leur talent individuel et collectif ont fait la différence et s'imposent nettement. Sans trop de risque défensivement, les Azuréens n'ont pas encaissé de but peu importe le gardien qui a gardé leur but. Vendredi, Nice retrouve sa glace pour le retour de la Ligue Magnus face au club au trente titres de champion de France, Chamonix. Photographe : Philippe Rouinssard

