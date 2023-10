Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 2ème tour : Morzine-Avoriaz vs Chamonix 1 - 10 (1-4 0-1 0-5) Le 25/10/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Chamonix ] « Dix-rection » les 1/8e pour les Pionniers Ce mercredi, nous assistons à une parenthèse coupe de France à la Skoda Arena. Les Pingouins de Morzine-Avoriaz accueillent leurs meilleurs ennemis, les Pionniers de Chamonix, pour le compte des 1/16e de finales de Coupe de France. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Amélie RICHIER le 26/10/2023 à 11:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



713 spectateurs Arbitres : M. Icard assisté de MM. Biot et Margry Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 12.57 Maxime Zyuzyakin (ass Blake Luscombe)

Chamonix : 06.55 Stanislav Lopachuk (ass Camil Durand et Malo Ville) ; 11.28 Julius Persson (ass Stanislav Lopachuk et Clément Masson) ; 16.44 Valentin Coffy (ass Jakub Muller et Stanislav Lopachuk) ; 17.04 Gabriel Chabot (ass Lauric Convert et Jérémie Penz) ; 23.07 Stanislav Lopachuk (ass Clément Masson et Gabriel Chabot) ; 42.53 Clément Masson (ass Jean-Claude Brassard et Gabriel Chabot) ; 49.19 Clément Masson (ass Bastien Zago et Valtteri Suni) ; 5.37 Jean-Claude Brassard (ass Camil Durand et Jack Walker) ; 51.47 Aleksi Poikola (ass Stanislav Lopachuk et Valentin Coffy) ; 58.35 Valtteri Suni (ass Jean-Claude Brassard et Clément Masson) Pénalités 6 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Chamonix



Première période à sens unique



Les Pionniers prennent la possession du palet dans les premières minutes de jeu, mais les locaux sont bien agressifs sur les porteurs de palet et empêchent de réelles occasions chamoniardes.

Couvat titille Mugnier, le palet file devant la cage ouverte sans pouvoir être repris par un morzinois. Le jeu repart alors dans le sens inverse. Durand déborde à droite et transmet parfaitement à Brassard dans le slot, qui n’a plus qu’à pousser le palet au fond des filets, Bouvet est battu, 0-1 à 6’55.



Dans la foulée, les Pingouins ne parviennent pas à profiter d’un powerplay. L’opportunité n’est pas manquée pour les visiteurs. Pénalisés pour surnombres, les Morzinois encaissent un second but, Persson ne se laisse pas prier, 0-2 à 11’28 [5-4].



Ce début de partie est rempli de suspense. Ziuziakin remonte toute la glace, gêné par un adversaire, cela ne l’empêche pas d’inscrire un but splendide et réduit l’écart, 1-2 à 12’57.

Ce but morzinois relance les Chamoniards, Walker lance de la bleue, Muller est au rebond, 1-3 à 16’44.



Très réalistes, les Pionniers enchainent les buts ! Quelques secondes après l’engagement, c’est au tour de Chabot d’y aller de son but, 1-4 à 17’04.



La première période se déroule presque sans encombre pour les Chamoniards, qui basculent déjà largement en tête au retour des vestiaires.





Plus équilibré



La seconde période reprend par un tir chamoniard et très rapidement une supériorité numérique. Les locaux défendaient parfaitement, puis au moment où Baravaglio rejoignait ses coéquipiers, Lopachuk trouvait l’ouverture pour donner encore un peu plus d’avance à Chamonix, 1-5 à 23’07 [5-4].



Les visiteurs étirent le jeu et se créent de nombreuses occasions mais Bouvet repousse les tentatives.

Malgré le score en faveur des Chamoniards, Morzine ne baisse pas la tête, et se procure une chaude occasion dans le slot, mais Mugnier pare au but. Shroyer tente lui, un tir lointain, les Pingouins accélèrent leur jeu. Le portier chamoniard se retrouve dans une mauvaise posture, assis et sans crosse, pour autant aucun morzinois ne pourra en profiter. Le palet repart aussitôt dans le camp adverse, où Bouvet doit encore s’interposer face au festival offensif de Walker.

La différence de niveau entre les deux formations est plus discrète durant cette période où le palet va et vient d’une cage à l’autre.





Morzine craque



Comme les autres périodes, les Pionniers sont les premiers à l’attaque et à la concrétisation. Brassard transmet à Masson au second poteau, qui pousse lentement le palet au fond des filets, 1-6 à 42’53.



Les Morzinois ont de belles occasions de réduire la marque, à l’image de Couvat, qui y met tout son cœur mais bute sur Mugnier.

Les temps forts des Pingouins non concrétisés, les Pionniers en remettent une couche. Le capitaine chamoniard inscrit un doublé avec une action quasi similaire que son précédent but, 1-7 à 49’19.



La fin de partie est rude pour les locaux, qui ne parviennent plus à contenir les assauts chamoniards. Poikola esquive la défense et prend à revers, de belle manière, Bouvet, 1-8 à 51’47.



Malgré encore quelques tentatives offensives, Morzine s’incline à nouveau face à un très beau tir de Brassard, 1-9 à 54’37.



Pour conclure, Suni ajoute l’ultime but pour un compte rond, 1-10 à 58’35.



Shroyer fera honneur à Morzine avec une dernière frappe lointaine mais celle-ci ne changera pas le score.



Les Pionniers s’imposent 10 buts à 1 sans vraiment trembler, malgré quelques manques d’automatismes en début de partie, sur la petite glace morzinoise.

Avec parfois de beaux coups d’éclat, les Morzinois ont jeté toutes leurs armes dans la bataille mais s’inclinent tout de même lourdement face à une équipe de Magnus, pour laquelle l’expérience à fait la différence.

Les Chamoniards poursuivent leur route en 1/8e de finale de Coupe de France.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







