Coupe de France - 8ème de Finale : Annecy vs Gap 1 - 8 (1-1 0-5 0-2) Le 02/11/2022 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Gap ] Le Gap était trop grand Les Chevaliers du Lac d'Annecy recevaient mercredi soir les Rapaces de Gap dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Si le « petit poucet » a proposé une très belle prestation, les deux divisions qui séparent les deux équipes ont quand même permis aux finalistes de la saison dernière de s'imposer largement, sur le score de 1-8. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Pérocheau le 06/11/2022 à 09:28 FICHE TECHNIQUE



1500 spectateurs Arbitres : M. Scolari assisté de MM. Margry et Creux-Beaugiraud Buts :

Annecy : 12.14 Niklas Westerlund (ass Victor Vitton Mea et Lubin Louvier)

Gap : ; 13.26 Fabien Bourgeois (ass Kevin Altidor et Lucas Colombin) ; 20.56 Julien Correia (ass Bostjan Golicic et Chad Langlais) ; 30.11 Dimitri Thillet ; 32.12 Yohan Coulaud (ass Chad Langlais et Sébastien Rohat) ; 37.35 Yegor Gainetdinov (ass Fabien Bourgeois et Romain Gutierrez) ; 38.37 Julien Correia (ass Chad Langlais et Yohan Coulaud) ; 47.21 Axel Tarabusi (ass Dimitri Thillet et Loïc Coulaud) ; 48.43 Fabien Bourgeois (ass Louis Cirgues) Pénalités 10 minutes contre Annecy 6 minutes contre Gap DU JEU PROPRE ET UNE BELLE SURPRISE



L’engagement de début de match est remporté par l’équipe locale, mais très vite les Gapençais imposent un rythme et un niveau de jeu soutenus. Il ne faut d’ailleurs attendre que la 2ème minute de jeu pour que les pensionnaires de Ligue Magnus s’octroient un premier tir cadré, qui trouve la botte de J. Dugat.Et le diable est dans les détails ; une minute plus tard, un changement de ligne du côté d’Annecy offre une action dangereuse pour Gap, heureusement sans conséquence.

Le jeu de Gap est intense, les tirs sont puissants. À 3’37, Combaz reçoit d’ailleurs un palet dans le cou et doit se faire soigner en bord de glace avant de reprendre le jeu.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Sur la première moitié de ce tiers, les opportunités de marquer sont en très grande majorité gapençaises, à l’instar de Gainetdinovà 9’30 qui part seul en contre face à J. Dugat ; le portier annécien repousse le tir. Les haut-savoyards tiennent bon, avec un jeu de défense solide et un gardien impérial.

Et c’est enfin l’ouverture du score à 12’14, mais pas du côté que l’on aurait pu attendre. Westerlund, assisté de Vitton-Mea et Louvier, permet à Annecy de faire la course en tête, mais pour combien de temps ? (1-0).Pour très exactement 1’22, puisque Bourgeois remet les équipes à égalité, servi par Colombin et Altidor qui, isolé à la droite du but, lui transmet le palet décisif (1-1).



Tout est à refaire ; le physique et la technique risquent d’être déterminants. Le ratio tir-but est en tout cas bien meilleur du côté des locaux puisque le score de parité ne reflète pas le temps passé par Gap en moitié offensive.



AVALANCHE DE PÉNALITÉS ET DE BUTS EN HAUTE-SAVOIE



Il ne fallait pas être en retard pour le début du 2ème tiers cardès la 56ème seconde, Correia donne l’avantage aux Rapaces, assisté par Golicic et Langlais (1-2).



Mais toutes les occasions ne passent pas, et J. Dugatcumule les arrêts.

À la 23ème minute, Schmitt s’octroie une belle occasion en partant seul face à la cage de Darier(il sera d’ailleurs désigné homme du match côté Annecy), mais son tir est dévié dans la trajectoire par Altidor.La période qui s’ensuit est plutôt défavorable aux locaux, qui vont subir plusieurs infériorités numériques ; Jenista se rendant coupable d’un retenir à 25’27, puis J. Dugat d’une dissimulation à 30’11. Un tir de pénalité est alors accordé et Thillet est au tir ; J. Dugat intercepte le palet et le ralentit, mais il franchit la ligne (1-3).



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Ce ne sont pas les infériorités numériques qui pénalisent Annecy (à 35’27, nouvelle pénalité infligée à Vitton-Méa pour faire trébucher ; à 38’03, à Rachex pour charge incorrecte – compensée par un comportement antisportif de Faure), mais bien l’équipe de Gap qui se saisit de chaque occasion.Ainsi, trois buts sont marqués dans les 8 dernières minutes du tiers : Coulaud à 32’12, assisté de Langlais et Rohat (1-4), Gainetdinov à 37’35, assisté de Bourgeois et Gutierrez (1-5) et Correia à 38’37, assisté de Langlais et Coulaud (1-6). Rude.



UNE FIN DE MATCH LOGIQUE



Ce début de dernier tiers voit le remplacement de J. Dugat par Mongellaz dans la cage d’Annecy. Comme son coéquipier, ce dernier fait preuve d’une grande vigilance, à l’image de l’arrêt périlleux réalisé dans les 30 premières secondes du tiers.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Les hommes de Stéphane Barin parviennent toutefois à s’accorder quelques occasions, mais qui ne sont pas couronnées de succès. La fatigue se fait sentir des deux côtés ; à 46’45, Coulaud se heurte à Westerlund puis lance un tir non cadré.Mais quelques secondes plus tard, celui de Tarabusi, servi par Thillet et Coulaud, trouve le fond des filets de Mongellaz (1-7). À 48’43, rebelote pour Bourgeois, assisté de Cirgues (1-8).



Pour autant, aucune carence de la défense annécienne n’est à déplorer. Simplement, la marche est trop haute pour cette vaillante équipe d’Annecy,à qui Gap n’aura fait aucun cadeau en déployant une stratégie offensive très organisée.



Photographe : Instant Pics Annecy, Benjamin Luce Les Chevaliers du Lac sont logiquement éliminés de la Coupe de France, mais le visage montré par l’équipe ne peut qu’inviter à l’optimisme pour le championnat de D2 qui reprend dès ce week-end avec un déplacement à Roanne.

De leur côté, les Rapaces de Gap recevront les Gothiques d’Amiens, autre équipe de Ligue Magnus, pour la phase des quarts de finale le mardi 29 novembre.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







