3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Dehaen assistés de MM. Debuche et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 08.02 Kelsey Tessier (ass Rolands Vigners et Loïc Lamperier) ; 23.17 Rolands Vigners (ass Bastien Maia et Kelsey Tessier) ; 37.04 Loïc Lamperier (ass Alexandre Mallet et Florian Chakiachvili) ; 42.42 Joris Bedin (ass Dylan Yeo et Ondrej Roman)

Cergy-Pontoise : 03.53 Robert Baillargeon (ass Aurélien Dorey et Pierre-Charles Hordelalay) ; 35.15 Aurélien Dorey (ass Christiano Versich et Jules Lefebvre) ; 43.57 Pierre-Charles Hordelalay (ass Robert Baillargeon) ; 58.44 Robert Baillargeon (ass Pierre-Charles Hordelalay et Anthony Rinaldi) ; 61.00 Antti Kauppila (ass Robert Baillargeon) Pénalités 4 minutes contre Rouen 10 minutes contre Cergy-Pontoise Domination rouennaise mais….



On entre tout de suite dans le vif du sujet mais la première occasion sérieuse est à l’actif des visiteurs qui sur une perte de puck dans la zone défensive normande Cergy se retrouve avec un deux contre zéro (Baillargeon et Dorey) mais Caubet répond présent (00.28).

Photographe : Stéphane Heude La possession de la rondelle est rouennaise et Ylonen fait obstacle aux vagues noir et jaune.

Cergy plie mais ne rompt pas bien au contraire. Si les premiers protagonistes de Cergy n’ont pas eu de réussite en début de tiers, il en sera bien différent après.

En effet, Baillargeon après un premier tir ras glace, il voit son tir repousser… dans sa crosse et il ne manque pas cette fois le cadre (03.53 / 0-1 Baillargeon ass. Dorey et Hordelalay).

Rouen reste maître de la rondelle mais sans pouvoir tromper Ylonen, même lors d’un jeu de puissance.

La récompense va venir. Vigners va gratter un palet dans sa zone défensive, et donne à Tessier côté gauche juste avant la zone offensive et d’un tir rapide transperce la garde d’Ylonen (08.02 / 1-1 / Tessier ass. Vigners et Lamperier).

Rouen multiplie ses offensives sans pouvoir déjouer la vigilance du portier des jokers.



Un tiers ou la domination des normands fut importante mais dominer n’est pas gagner.



Rouen passe devant.



La deuxième période ne déroge pas de la première puisque ce sont les visiteurs qui tirent les premier par Farnier mais le palet pas au ras du poteau (20.39). Rouen va profiter de l’indiscipline des jokers pour prendre l’avantage.

Photographe : Stéphane Heude Avec un double avantage il y a bien plus d’espace. Le palet va vite de crosses en crosses et Maia côté gauche trouve admirablement Vigners seul dans le slot qui fusille Ylonen (23.17 / 2-1 / Vigners ass. Maia et Tessier).

L’indiscipline est le maitre mot en ce début de tiers puisque c’est au tour de Cergy d’être en double avantage mais contrairement aux normands, ils n’en tireront pas profit Caubet étant impeccable sur cette phase là ou sauver par son poteau.

Si les jokers n’ont su profiter de cette occasion, Rouen va leur permettre de revenir au score en leur faisant un premier cadeau.

Rouen tergiverse dans sa zone défensive, du coup le palet est mal sorti et Versich s’en saisit et donne à Dorey plein axe qui punit les rouennais (35.15 / 2-2 / Dorey ass. Versich et Lefebvre).

Cergy va de nouveau être pris par la patrouille offrant ainsi un jeu de puissance aux dragons. Celui sera de courte durée puisque 8 secondes plus tard le filet va trembler.

Sur le face-off gagné par Rouen, Mallet envoie un gros tir que Lamperier dévie au passage hors de portée d’Ylonen (37.04 / 3-2 / Lamperier ass. Mallet et Chakiachvili).



Un tiers bien moins souverain que le premier mais qui aura su profiter de l’indiscipline des visiteurs pour passer en tête après 40 minutes de jeu.



Cergy recolle.



L’ultime période va bien commencer pour les dragons.

Bedin s’arrache derrière le but d’Ylonen pour récupérer le palet et servir dans de bonne condition Yeo plein axe, son tir précis ne laisse aucune chance au portier des jokers (42.42 / 4-2 / Yeo ass. Bedin et Roman).

Photographe : Stéphane Heude Avec deux buts d’avance Rouen se donne un peu d’air du moins le croit-on. Hordelalay et les siens n’ont pas du tout l’intention de voir s’échapper les normands. Au départ une attaque rapide rouennaise par le trio Beauchemin, Boivin et Mallet qui manque le 5 à 2 ou plutôt c’est Ylonen qui les empêche (43.54).

L’action se poursuit Hordelalay se retrouve seul devant Caubet, et inscrit le troisième filet (43.57 / 4-3 / Hordelalay ass. Ylonen).

D’une 5-2 potentiel on passe à 4-3 plus du tout pareil. Rouen accuse un peu le coup et subit de plus en plus les assauts des hommes de Parades. Cergy domine mais ne trouve pas encore la faille, du coup c’est Rouen qui joue en contre.

Vigners pense bien redonner deux buts d’avance à sa formation mais le but sera refusé après arbitrage vidé pour semble-t-il un joueur dans la zone du gardien. La fin de rencontre approche et Rouen est toujours devant.

On entre dans les deux dernières minutes et Cergy pousse. Le coach Parades va alors sortir son gardien à 58.43 mais Ylonen n’est pas encore arrivé à son banc que Baillargeon bien décalé sur le côté droit va trouver la lucarne de Caubet pour une égalisation pas immérité (58.44 / 4-4 / Baillargeon ass. Hordelalay).

On va donc en prolongation.



Erreur rouennaise.



Il ne faut qu’une minute dans cette prolongation pour que le match désigne son vainqueur. Si pendant la quasi-totalité de cette minute, c’est Rouen qui à la maitrise du puck, ils ne trouveront jamais la faille.

Photographe : Stéphane Heude Pire même c’est au moment où les dragons perdent la possession de la rondelle qu’ils effectuent un changement de ligne, Cergy va en profiter.

En deux temps, trois mouvements, Baillargeon en possession du puck voit tout seul Kauppila juste avant la zone offensive, la passe est parfaite et la réalisation tout autant car Kauppila ne manque pas une telle aubaine et offrir ainsi une qualification aux jokers qui sont fous de joie (61.00 / 4-5 / Kauppila ass. Baillargeon).



Rouen sort donc de cette coupe de France par la petite porte, sans avoir fait un trop mauvais match les dragons manquent de constance et alterne le chaud et le froid. Si jusque-là ils s'en sortaient bien ce ne fut pas le cas ce soir. Pas assez tueur, ils ont donné confiance à un gardien qui fut tout heureux de s'en sortir aussi bien. Bien sûr si Rouen a « déjoué » c'est aussi parce que en face il y a eu de l'opposition. Une place pour la conti cup s'envole ainsi et il ne reste plus que le championnat et le gral pour regoûter de nouveau aux joutes européennes. Rouen devra vite retrouver ses esprits dès ce vendredi avec la réception de Mulhouse en ligue Magnus.







