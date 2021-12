Hockey sur glace - Coupe de France 1/4 Finale : Bordeaux vs Rouen 4 - 3 (3-1 0-0 0-2 1-0) Après prolongation Le 01/12/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Bordeaux l'emporte en prolongation ! Reportage photos de la rencontre du premier décembre 2021 comptant pour les 1/4 de finale de la Coupe de France de hockey sur glace qui a vu la victoire en prolongation des Boxers de Bordeaux face aux Dragons de Rouen. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe : Laurent Robert le 02/12/2021 à 08:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bliek et Furet assistés de MM. Fauvel et Goncalves Buts :

Bordeaux : 01.23 Enzo Carry (ass Louis Vitou) ; 0619 Robin Lamboley (ass Julien Guillaume) ; 08.20 Maxime Legault (ass Louis-Mathieu Belisle et Alex Wideman) ; 64.05 Austin Fyten

Rouen : ; 05.01 Rolands Vigners (ass Joël Caron et Jordan Herve) ; 47.23 David Gilbert ; 57.18 Sacha Guimond (ass Vincent Nesa et Marc-André Dorion) Pénalités 9 minutes dont 5 à Carry contre Bordeaux 13 minutes dont 5 à Lamperier contre Rouen



Photographe : Laurent Robert





Note de la rédaction : Nous sommes heureux d'accueillir Laurent Robert notre nouveau photographe à Bordeaux et de vous présenter son premier reportage photos. Laurent vient compléter notre équipe déjà présente auprès des Boxers de Bordeaux. Nous tenons également à remercier le club de Bordeaux pour son accueil.



