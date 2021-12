Hockey sur glace - Coupe de France 1/4 Finale : Nantes vs Gap 2 - 6 (0-4 0-1 2-1) Le 01/12/2021 Nantes Le Petit-Port [ Nantes ] [ Gap ] La marche était trop haute pour Nantes Reportage photos de la rencontre du premier décembre 2021 comptant pour les 1/4 de finale de la Coupe de France de hockey sur glace qui a vu la victoire des Rapaces de Gap face à Nantes (D1) Nantes Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 03/12/2021 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Peyre assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Nantes : ; 50.17 Tanguy Auger ; 58.17 Quentin Jacquier (ass Matt O'Shaughnessy et Paul Schmitt)

Gap : 11.14 Romain Gutierrez (ass Fabien Colotti et Axel Prissaint) ; 13.45 Fabien Colotti (ass Dimitri Thillet) ; 14.40 Romain Gutierrez (ass Arnaud Faure et Fabien Colotti) ; 19.30 Lucas Chautant ; 34.33 Pierre Robert (ass Dimitri Thillet et Romain Chapuis) ; 53.37 Dimitri Thillet Pénalités 8 minutes contre Nantes 6 minutes contre Gap



Seule équipe de Division 1 encore en lice pour les 1/4 de finale, les Corsaires de Nantes recevaient ce mercredi les Rapaces de Gap quadruple, vainqueurs de la Ligue Magnus. Si pour Gap l’enjeu est d’accéder au dernier carré, c’est surtout un trophée qui manque au palmarès de l’équipe haute-alpine. Pour Nantes, la mission s’avère difficile mais pas impossible après avoir fait chuté Anglet en 16e de Finale.



Guillaume François Gap file en demi !







