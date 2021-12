Hockey sur glace - Coupe de France 1/4 Finale : Nice vs Angers 2 - 3 (0-0 2-1 0-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 01/12/2021 Patinoire jean Boudin à Nice [ Nice ] [ Angers ] Les Ducs s'imposent aux tirs au but Reportage photos de la rencontre du premier décembre 2021 comptant pour les 1/4 de finale de la Coupe de France de hockey sur glace qui a vu la victoire, aux tirs au but, des Ducs d'Angers face aux Aigles de Nice. Patinoire jean Boudin à Nice, Hockey Hebdo Photographe : Patrick Giaume le 03/12/2021 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Barthe et Gielly Buts :

Nice : 24.39 Julius Valtonen (ass Jesse Pelamo et Hugo Proux) ; 31.57 Jesse Pelamo (ass Hugo Proux)

Angers : ; 27.51 Danick Bouchard (ass Philippe Halley et Tommy Giroux) ; 40.17 Tommy Giroux (ass Patrick Coulombe et Maurin Bouvet) ; 65.00 Danick Bouchard Pénalités 6 minutes contre Nice 4 minutes contre Angers



Galerie complète de la rencontre

(cliquez sur l'image)



