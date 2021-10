Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 16ème de Finale : Annecy vs Morzine-Avoriaz 4 - 2 (1-0 0-2 3-0) Le 19/10/2021 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Morzine-Avoriaz ] Annecy renverse Morzine-Avoriaz Malmenés lors d’une rencontre passionnante, puis haletante, les Chevaliers du Lac d’Annecy ont renversé les Pingouins morzinois lors d’un dernier tiers de folie ! Du hockey comme on aime ! Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Pierre Mollard le 20/10/2021 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



650 spectateurs Arbitres : Damien Icard assisté de Florian Baudry et Olivier Salicio Buts :

Annecy : 11:12 Alex Gauze ; 52:59 Eric Springer (ass Cyril Papa et Benjamin Arnaud) ; 55:02 William Croteau (ass Benjamin Arnaud et Eric Springer) ; 59:40 Jaakko Heiskanen (ass Eric Springer)

Morzine-Avoriaz : ; 32:28 Vaclav Cestr ; 37:26 Tomas Marcinek (ass Davis Ross et Morgan Vialle) Pénalités 2 minutes contre Annecy 2 minutes contre Morzine-Avoriaz Deux solides et ambitieuses équipes de D2, qui se connaissent et s’apprécient, sur fond de suprématie régionale. L’occasion, outre une qualification pour les huitièmes de finale, de prendre un premier ascendant psychologique suite au report du match de championnat.

Voilà pour le décor ! Et les acteurs nous ont gâté, mais sur la fin…quel spectacle !



Photographe : Instant Pics

Une pièce en trois actes. D’abord présents, appliqués et cherchant à construire dans la bonne zone, les annéciens maitrisaient sans être trop dangereux. Un court avantage d’un but (1-0) récompensait ce service minimum au premier acte. Dans le deuxième, Morzine-Avoriaz se réveillait et insistait un peu plus face à des Chevaliers léthargiques et logiquement sanctionnés de deux buts (0-2), pour virer en tête au meilleur des moments. Puis du hockey « pur bonheur » au troisième tiers avec deux équipes qui donnaient tout, des Pingouins qui laissaient passer leur chance et des Chevaliers qui renversaient la table dans les 8 dernières minutes en marquant 3 buts, enfonçant le clou, ou plutôt l’épée. Annecy qualifié ! 4-2 au final et prometteur pour la suite.



L’homme du match :

Jessy Dugat, le gardien annécien. Il a maintenu son équipe à flots dans les moments difficiles et multiplié les exploits en fin de match, en infériorité numérique, Le bouclier des Chevaliers !



Réactions :



Stéphane Barin, entraineur d’Annecy : « Très satisfait. On a su réagir sans baisser les bras et en respectant les schémas de jeu. J’ai confiance en mes joueurs, ils ont de la ressource, travaillent bien la semaine, physiquement et sur la glace. Un joli groupe et une belle soirée ! »



Stéphane Gros, entraineur Morzine-Avoriaz : « Forcément déçu. On n’a pas su conclure en jouant trop par intermittence, et Annecy a très bien géré son match, en étant patient. C’est une bonne leçon pour la suite, un mal pour un bien qui nous rendra plus vigilant durant la saison à venir. »

