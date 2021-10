Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 16ème de Finale : Chambéry vs Mont-Blanc 6 - 3 (3-2 1-0 2-1) Le 20/10/2021 Chambéry [ Chambéry ] [ Mont-Blanc ] Les Éléphants en maîtrise Chambéry recevait les Yétis de Mont-Blanc ce mercredi 20 octobre du côté de la patinoire de Buisson-Rond. L’occasion pour les Éléphants de confirmer après leur victoire à Marseille samedi dernier sur le score de 5 buts à 2. Mais les Yétis voulaient aussi confirmer après leurs deux victoires en deux matches en D1. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 22/10/2021 à 14:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



200 spectateurs Arbitres : Didier Drif assisté de Anne Sophie Boniface et d'AlexandreDonat-Magnin Buts :

Chambéry : ; 19:50 David Chevrier (ass Vincent Crivello et Vincenzo Renda) ; 37:16 Paul Siraudin (ass Mathias Bachelet et Joé Dubé) ; 3:22 Paul Siraudin (ass Mathias Bachelet et Edgar Protcenko) ; 42:08 Gabriel Caratini (ass Mathias Bachelet et Flavian Dair) ; 44:37 Malik Johnson (ass Vincent Crivello et Emmanuel Navarro) ; 5:43 Vincenzo Renda (ass Vincent Crivello et Emmanuel Navarro)

Mont-Blanc : 16:28 Alexandre Renaud (ass Eric Leger et Kevin Loppatto) ; 52:27 Jean-Christophe Houde (ass Jérémy Arès et Maxime Bataillé) ; 5:20 Jérémy Arès Pénalités 8 minutes contre Chambéry 12 minutes contre Mont-Blanc Photographe : Gérard Tempo

Un premier tiers riche en buts



Chambéry n’a pas traîné ce mercredi à ouvrir le score dès la 3ème minute de jeu, c’est le jeune des Brûleurs de Loups, Paul Siraudin qui permettait aux Éléphants de prendre les devants. Un début de match serré en témoigne l’égalisation rapide (5ème minute) de Mont-Blanc sur un tir de pénalité après une faute du défenseur Lituanien Edgar Protchenko. Chambéry continuait à aller chercher l’adversaire assez haut comme à son habitude depuis l’arrivée de Pierre Bergeron à la tête de l’équipe cet été. Et cela payait avec un nouveau but après un rebond du défenseur Canadien, Vincenzo Renda pour les Éléphants (2-1). Après ce début de match enflammé, les choses se calmaient quelque peu avant de voir Mont-Blanc recoller à nouveau à 2-2 à la 16ème par l’intermédiaire de Renaud. Mais ce n’était pas fini pour ce premier tiers, encore puni pour leur indiscipline, les Yétis encaissent un nouveau but dans la dernière minute avant la fin du premier acte par Chevrier.



Photographe : Gérard Tempo

Le calme avant la tempête dans le deuxième tiers



Dans ce deuxième tiers, les choses se sont quelque peu calmées et les deux équipes étaient au coude à coude sur chaque action. Pourtant, Mont-Blanc a eu l’occasion de recoller à de multiples reprises. Pendant la seconde partie de ce deuxième tiers, les joueurs de Julien Guimard ont eu un énorme temps fort durant 5-6 minutes mais ils ont buté sur un grand David Richer. Le gardien des Éléphants n’a rien laissé passer et a fini par écoeurer les attaquants adverses. Avec des arrêts réflexes impressionnants, le gardien Canadien a été facilement l’homme de ce match. Et c’est même Chambéry qui faisait le break à la 37ème minute avec à nouveau Paul Siraudin. Le jeune des Brûleurs de Loups à nouveau assisté de son coéquipier à Grenoble, Matias Bachelet. Une paire de jeune grenoblois qui fonctionne à merveille ces temps-ci du côté de Chambéry.



Photographe : Gérard Tempo

Chambéry creuse l’écart



C’est dans le troisième tiers que s’est creusé l’écart dans ce match. L’équipe des Yétis enchaînait les allers-retours sur le blanc de la prison, ce qui permettait à Chambéry de s’envoler. Avec déjà deux buts d’avance au début de troisième et dernier acte (4-2). Les Éléphants prenaient quatre buts d’avance coup sur coup. A la 42ème tout d’abord, par l’intermédiaire de l’enfant du club, Gabriel Caratini avec une nouvelle assist du jeune Bachelet (trois assists ce mercredi soir pour le jeune de 18 ans). Et à la 45ème avec une des recrues canadiennes de l’été, Malik Johnson. Les Savoyards menaient donc facilement 6 buts à 2 à ce moment du match et la qualification commençait à se rapprocher un peu plus. Malgré la réduction du score à 6 buts à 3 avec le but de Houde à la 52ème, c’est Chambéry qui s’imposait dans ce seizième de finale devant son public.



Photographe : Gérard Tempo

Un poids lourd au prochain tour



Après cette belle victoire des Éléphants où presque tout a fonctionné, il va falloir se remettre rapidement dedans pour Chambéry car le championnat est déjà ce retour dès ce samedi 23 octobre contre cette même équipe de Mont-Blanc et toujours à Chambéry. Une revanche donc qui va permettre aux Éléphants de confirmer ou non leur montée en puissance en ce début de saison. Le prochain match de Coupe de France aura lieu le 2 ou 3 novembre prochain pour Chambéry avec la réception d’une équipe de Ligue Magnus, les Pionniers de Chamonix. Le jeune Matias Bachelet nous le confirmait, ce groupe peut encore mieux faire en coupe comme en championnat : « Nous sommes très heureux d’avoir su faire le nécessaire pour décrocher notre qualification. Il fallait être discipliné et nous l’avons été tout en proposant un jeu vers l’avant qui commence à porter ses fruits. Nous sommes forcément déjà tournés vers le championnat ce samedi même si l’idée d’affronter une équipe de Ligue Magnus au prochain tour donne envie à tout le groupe. Il faudra garder cette discipline pour le match de ce week-end tout en restant concentrés tout le match car cela peut nous coûter cher. C’est une belle victoire et nous avons déjà envie de disputer le prochain match pour confirmer devant notre public. »

