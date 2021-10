Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 16ème de Finale : Chamonix vs Mulhouse 6 - 2 (1-0 2-1 3-1) Le 19/10/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Mulhouse ] Les Pionniers gravissent un premier sommet Parenthèse coupe de France, ce mardi à Chamonix. Les Pionniers affrontaient les Scorpions de Mulhouse pour le compte des 1/16e de finale. Une seule des deux équipes parviendra à atteindre le tour suivant ! Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 20/10/2021 à 22:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



403 spectateurs Buts :

Chamonix : 10:51 Christian Silfver (ass Camil Durand et Vincent Kara) ; 23:43 Samuel Salonen ; 39:56 Loïc Coulaud ; 41:58 Clément Masson (ass Phil Marinaccio et Samuel Salonen) ; 42:42 Phil Marinaccio (ass Konsta Mesikämmen) ; 58:35 Christian Silfver

Mulhouse : ; 35:52 Jonathan Lessard (ass Teemu Loizeau) ; 48:27 Timothé Quattrone (ass Dante Salituro et Nikita Shalei) Les Pionniers d’une courte tête



Les Pionniers ne perdent pas de temps à se mettre en jambe, et insistent de suite sur la cage adverse avec plusieurs occasions coup sur coup.

Les Scorpions peinent à trouver un placement juste et laissent le palet aux locaux, qui tentent des tirs de près ou de loin, sans pour autant trouver la faille.

A force de persister, les Chamoniards finissent par ouvrir la marque. Vincent Kara s’amuse dans la défense adverse. Sa tentative de tir est repoussée, mais le palet retombe dans la palette de Silfver, 1-0 à 10’51.



Si les Mulhousiens deviennent plus hargneux, la meilleure occasion reste encore celle de Silfver, qui aurait bien pu faire le break.

Maxime Richier

Ancien pensionnaire des rangs chamoniards, Loizeau aurait pu se muer en buteur à 1 minute 30 de la pause, seul dans le slot, son tir est bloqué par Ginier, portier haut-savoyard du soir.

Ce tiers se conclut rapidement, sur un court avantage chamoniard.





Le break pour les locaux



Sans forcer, les Pionniers se calquent sur l’entame de leur première période. Salonen patiente sans pression dans le slot et intercepte le palet que Boutin tentait de sortir de derrière la cage. Il expédie le puck au fond des filets et double la mise pour les siens, 2-0 à 23’43.



Le jeu se déroule essentiellement en zone neutre, un faux rythme s’est installé, avec très peu d’arrêt de jeu, mais tout aussi peu de chaudes occasions.

Maxime Richier



Après quelques minutes de flottement, Salonen transmet le palet à Bejmo dans l’axe, qui manque la cage grande ouverte…

Convert s’approche à son tour de la cage, mais Morrone dévie tranquillement la tentative.

Les Scorpions se relancent alors en réduisant la marque, par l’intermédiaire de Lessard, 2-1 à 35’52.



S’en suit une première pénalité pour les Pionniers. Les visiteurs tardent à s’installer en zone offensive et seul Salituro perturba Ginier en recherchant la lucarne pour égaliser.

Le portier chamoniard reste attentif dans les toutes dernières secondes avant le retour aux vestiaires et permet de relancer le jeu en zone adverse. Morrone manque son dégagement, Coulaud profite de son erreur pour s’emparer du puck et marquer dans la cage vide, 3-1 à 39’56.





Le calme l’emporte



Mulhouse reprenaient avec de bonnes intentions avant que les esprits ne s’échauffent et ne fassent tout basculer. Lessard est pénalisé pour s’être interposé dans une échauffourée. Clément Masson s’en va alors inscrire un but sans confrontation, 4-1 à 41’58 [5-4].



Les joueurs de Mulhouse ne se remettent pas de cette décision arbitrale et se déconcentrent. Marinaccio esquive la défense et en profite pour aggraver la marque de fort belle manière, 5-1 à 42’42.



Maxime Richier

La tension est palpable sur la glace et aura permis un regain d’excentricité dans cette rencontre. Shalei touche les montants de Ginier et manque la réduction du score.

Le portier haut-savoyard effectue une partie solide, mais ne parvient pas à éviter le second but adverse. Quattrone trompe Ginier, 5-2 à 48’27.



Ce but relance les Scorpions, qui se créent plusieurs occasions mais les Pionniers restent solidaires pour contrer les tentatives. A deux minutes du terme de la rencontre, le coach mulhousien fait sortir son gardien. Silfver avait lancé la rencontre en ouvrant le score, il en sera également à sa conclusion, en inscrivant l’ultime but dans les filets déserts, 6-2 à 58’35.

Maxime Richier



Avec seulement 4 minutes de pénalité, les Pionniers ont été sérieux pour déjouer les plans mulhousiens et s’imposer 6 buts à 2. Une victoire qui leur permet de passer un niveau supplémentaire et d’atteindre les 1/8e de finale, de la coupe de France. Un succès qui pourrait peut-être permettre de relancer les hommes de Lefebvre en championnat…une nouvelle fois contre Mulhouse, ce vendredi à Richard Bozon.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo