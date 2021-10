Hockey sur glace - Coupe de France 16ème de Finale : Nantes vs Anglet 4 - 3 (2-2 1-0 0-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 19/10/2021 Nantes Le Petit-Port, [ Nantes ] [ Anglet ] Nantes s'impose avec brio et se qualifie face à Anglet Pour les 16èmes de Finale de la Coupe de France, les Nantais pensionnaires de Division 1 recevaient l'Hormadi Anglet qui évolue en Ligue Magnus. A la grande surprise et au terme d'un match haletant les Corsaires ont vaincu Anglet lors de la séance de tirs aux buts Nantes Le Petit-Port,, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 22/10/2021 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



547 spectateurs Buts :

Nantes : ; 11:07 Frédéric Bergeron (ass Tim Crowder) ; 17:34 Frédéric Bergeron ; 29:54 Niki Blomberg (ass Tim Crowder et Frédéric Bergeron) ; 65:00 Matthew Brenton

Anglet : 03:07 Emils Gegeris (ass Nicolas Arrossamena) ; 05:55 Nicolas Arrossamena (ass Victor Ranger et Michal Gutwald) ; 43:47 Thomas Decock (ass Peter Hrehorcak jr et Michal Gutwald)



Reportage Photos





Crédit Photo: Guillaume François Frédéric Bergeron auteur d'un doublé et 1 assistance



Crédit Photo: Guillaume François Anglet démarre en trombe



Crédit Photo: Guillaume François Joonas Harald imparable lors de la série de tirs aux buts



