Hockey sur glace - Coupe de France 1er Tour : Annecy vs Chambéry 1 - 5 (0-3 1-1 0-1) Le 03/10/2020 Annecy [ Annecy ] [ Chambéry ] Les Eléphants piétinent toute forme de résistance Ce samedi 3 septembre, les Chevaliers du Lac d’Annecy recevaient les Eléphants de Chambéry pour le premier tour de la Coupe de France. Bien que géographiquement proches, les deux équipes n’évoluent pas dans le même championnat : la Division 1 pour Chambéry, et la Division 2 pour Annecy. Annecy, Hockey Hebdo Charlotte Vittoz le 06/10/2020 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



590 spectateurs Arbitres : M. Bergamelli assisté de Mme Cheyroux et M. Biot Buts :

Annecy :

Chambéry : Pénalités 8 minutes contre Annecy 8 minutes contre Chambéry Buteurs Chambéry : DELMAS Loris, DUBE Joé, JANECEK Petr, SAUTEREAU Bryan x2.

Buteur Annecy : ARNAUD Benjamin.



Photographe : Eric Lamugniere

Le premier tiers temps annonce la couleur, Chambéry est à l’initiative tandis qu’Annecy subit. Les Chevaliers défendent plus qu’ils n’attaquent et leurs ripostes trop peu nombreuses ne leurs permettent pas de suivre le rythme imposé par les Éléphants. Chambéry domine, que ce soit en vitesse de patinage ou en précision sur les passes. Les joueurs d’Annecy ratent de belles et rares occasions sur des passes manquées. Ce tiers se termine avec des annéciens en réelle difficulté, Chambéry joue vite et fort, alors qu’Annecy joue de façon précipité, et défend à coup de bricolages et d’approximations. Les Eléphants retournent au vestiaire avec 3 buts alors que les Chevaliers n’ont pas encore débloqué leur compteur (0-3).

Photographe : Eric Lamugniere



Photographe : Eric Lamugniere Lors du dernier tiers, le gardien d’Annecy est beaucoup sollicité, notamment avec un but de Chambéry inscrit une minute après le retour sur la glace. Par la suite, Annecy tient bon et n’encaisse plus de but. Peut-être que la fatigue commence à se faire sentir, mais les Chevaliers ne se jettent plus sur les palets, ils gardent mieux leur position et sont plus efficaces, cela se ressent sur leur jeu en général qui devient plus fluide, ils commettent moins d’erreurs. (1-4).



Photographe : Eric Lamugniere

Le match se termine sur une victoire sans conteste des Eléphants de Chambéry, qui ont été les plus forts ce soir. Annecy n’a pourtant pas démérité et s’est bien battu contre une équipe d’un championnat supérieur. Chambéry continue sa course pour la Coupe de France tandis qu’Annecy va pouvoir se concentrer sur le championnat.

Galerie photos complète





http://sports.lamugniere.com © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo