Messire le Duc dresse les Red Dogs :

Vrtek dévie parfaitement dans l'angle opposé pour Neuwirth qui nettoie la lucarne mosellane (1-0 à 01'52).

Bien lancés, les Ducs foncent au but et vont doubler la mise dans la foulée. Le palet traîne dangereusement devant la cage, Bailly reprend au fond (2-0 à 02'13). Photographe : Philippe Rouinssard

Deux buts en deux minutes voilà le meilleur départ pour les rouges et noirs. Ils continuent de contrôler le jeu et dominent la rencontre, le jeu est rapide et bien leché, les passes transversales déstabilisent la défense des Red Dogs qui tangue. Ceux-ci peinent à contrer et subissent. Alexandra tente le une deux mais rate sa passe, qu'à cela ne tienne, il revient seul mais se heurte Held. Une pénalité brise l'assaut local, Vogt tente sa chance d'un lourd slap mais Courtoison repousse. Catelli touche le montant. Dijon de retour à cinq repart bien, Bais tente vainement sa chance de la bleue. Le jeu reste dans la zone défensive d'Amnéville qui lance quelques contres. En powerplay les Ducs creusent leur avance, Valtat capitalise un rebond devant le but visiteur (3-0 à 15'01).

Après une belle cérémonie d'hommage à Steve Legrall et un tonnerre d'applaudissements issus des gradins de la vieille dame de Trimolet, la partie peut débuter. Les visiteurs sont rapidement pénalisés, et pour une fois le powerplay dijonnais fait le job. Blandin déclenche un slap puissant mais Held s'interpose.Bien lancés, les Ducs foncent au but et vont doubler la mise dans la foulée.Deux buts en deux minutes voilà le meilleur départ pour les rouges et noirs. Ils continuent de contrôler le jeu et dominent la rencontre, le jeu est rapide et bien leché, les passes transversales déstabilisent la défense des Red Dogs qui tangue. Ceux-ci peinent à contrer et subissent. Alexandra tente le une deux mais rate sa passe, qu'à cela ne tienne, il revient seul mais se heurte Held. Une pénalité brise l'assaut local, Vogt tente sa chance d'un lourd slap mais Courtoison repousse. Catelli touche le montant. Dijon de retour à cinq repart bien, Bais tente vainement sa chance de la bleue. Le jeu reste dans la zone défensive d'Amnéville qui lance quelques contres.Held est rappelé au banc remplacé par le titulaire slovaque, Bosko. Il est rapidement mis à contribution mais y répond parfaitement. Les Ducs récupèrent des supériorités qu'ils ne capitalisent pas, mais débuteront le deuxième en double avantage.





Le flux et le reflux :





Dijon reste en forme et dangereux, Vrtek à toute allure transperce la défense et bat Bosko pour un quatrième but local (4-0 à 32'44). Photographe : Philippe Rouinssard

Une rapide faute locale vient calmer l'euphorie, Amnéville est au pressing et touche encore le poteau. Courtoison fait le reste pour garder l'inviolabilité de son but. A peine de retour à égalité, Dutkovic glisse la rondelle entre le montant et la botte du portier dijonnais au sol (4-1 à 35'52).

Les Ducs contrent immédiatement et marquent dans la foulée. Lacroix dévie vers Valtat qui inscrit son deuxième but de la soirée (5-1 à 36'27).

Le match devient houleux, les visiteurs sont sanctionnés, puis les locaux. Ceux ci accélèrent quand même mais sont encore pénalisés. A quatre contre trois Amnéville pose son jeu et maintient la pression sur le but local.



Remontée rapide, Dijon in-extremis :



Les Red Dogs débutent le dernier tiers en powerplay mais ne peuvent en profiter. Amnéville domine clairement ce début de dernier tiers, les Ducs souffrent et doivent commettre une faute. Le powerplay visiteur fait mal. Dijon récupère mais dégage mal, Mercier récupère et parvient à servir Lorenzini qui cueille Courtoison à bout portant (5-3 à 45'07).

Les Red Dogs sont pénalisés dans la foulée, Dutkovic est même expulsé (5+20) à cinq contre trois, les Ducs font le siège du but mosellan. Mahier d'un énorme lancer troue le but dans une immense clameur (6-3 à 47'23).

Les Bourguignons ont un long avantage mais vont complètement passer à travers. Alexandra montre pourtant la voie mais échoue à bout portant à deux reprises sur Bosko qui maintient la porte solidement fermée. Julien Vogt s'offre un contre en solitaire, il gagne son duel avec brio et redonne espoir à son équipe (6-4 à 49'15).

Photographe : Philippe Rouinssard Amnéville presse de toutes ses forces pour revenir plus encore mais le portier local fait bonne garde pour empêcher le naufrage complet. Les Ducs parviennent à se reprendre et lancent quelques offensives qui n'aboutissent pas.

Les Red Dogs courrent à toute allure derrière le score et sont tout près de le rattraper lorsque Stroppolo dévie la rondelle dans le trafic et permet de recoller (6-5 à 54'21).

Les Ducs n'ont plus qu'une toute petite unité d'avance et plus de 5 minutes à tenir, la partie se complique. Une faute mosellane vient desserrer opportunément l'étau adverse et permet à Dijon de faire couler le temps tout en tentant vainement de reprendre le large.

Amnéville presse de toutes ses forces pour revenir plus encore mais le portier local fait bonne garde pour empêcher le naufrage complet. Les Ducs parviennent à se reprendre et lancent quelques offensives qui n'aboutissent pas.Les Ducs n'ont plus qu'une toute petite unité d'avance et plus de 5 minutes à tenir, la partie se complique. Une faute mosellane vient desserrer opportunément l'étau adverse et permet à Dijon de faire couler le temps tout en tentant vainement de reprendre le large.Amnéville manque de temps pour revenir, le coach demande son temps mort et dès qu'il le peut fait sortir son gardien.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nicolas Lacroix

** : Quentin Durand

* : Tristan Valtat



Dijon remporte avec brio ce match de premier tour de la Coupe de France face à un adversaire de D2 ! Quelle performance et quel meilleur hommage les Ducs pouvaient-ils rendre à leur président décédé plus tôt cette semaine et pour qui cette rencontre était dédiée. Steve Legrall aurait été sacrément fier de ses boys après cet exploit. Photographe : Philippe Rouinssard Un début de match euphorique a permit aux locaux de mener 4-0 puis 5-1 un énorme avantage qui leur a permis d'encaisser le retour de l'enfer des Red Dogs qui n'ont pu compléter le come-back. Une belle performance collective des Ducs qui auront tout partagé, émotions, joie, tristesse, angoisse et délivrance ultime. Une qualification pour le tour suivant de la Coupe de France, où pour l'instant les Bourguignons seront le seul représentant de la D3. La semaine prochaine retour au championnat, Dijon se déplacera dans les Vosges pour y affronter la réserve d'Epinal.

Amnéville est entrée de la pire manière dans son match, après un premier tiers catastrophique et une mauvaise entamme de second, il était bien difficile de refaire un tel retard. Et pourtant les Red Dogs poussés par une poignée de supporters, n'ont jamais baissé les bras et sont passés tout proches d'une sacrée remontée. L'indiscipline a coûté cher aux Mosellans et ils devront resserrer les boulons de ce côté là. Eliminé de la coupe de France, dès le premier tour, Amnéville va sans doute se racheter en championnat, la semaine prochaine les chiens rouges se déplacent en Anjou pour y affronter Angers II. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







