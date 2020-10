Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 1er Tour : Neuilly/Marne vs Courbevoie 7 - 1 (1-1 3-0 3-0) Le 03/10/2020 Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne [ Neuilly/Marne ] [ Courbevoie ] Reportage photos de la rencontre entre Neuilly-sur-Marne et Courbevoie Les Bisons en toute logique... Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 05/10/2020 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Le premier tour de la Coupe de France voit s’affronter une équipe de D2, les Coqs de Courbevoie et les Bisons de Neuilly-sur-Marne qui évoluent en D1.

Ce sera le premier match officiel de Neuilly, quant à Courbevoie, c’est le deuxième après un match de Championnat.



La première période débute devant un public clairsemé, la COVID en est sans doute la cause.



Le match démarre sur un bon rythme, les Coqs font jeu égal avec les Bisons, à 6:27, Hugo HÉRON hérite d’une pénalité pour cinglage, une autre pénalité pour retenir sera sifflée à 14:34 à l’encontre de LIGUE Palmyre, les Bisons profiteront de cette occasion pour marquer le premier but par Gabriel PAQUIN BOUDREAU, les Nocéens mènent la danse mais ne parviennent pas à concrétiser, les Coqs tiennent le rythme et sont récompensés par un but à 19:59, William PRUDENT égalise juste avant la corne, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 1-1.



Yves Le Guillerm



Le deuxième tiers débute sur un rythme élevé mais les Bisons sont plus offensifs et font trembler les filets des Coqs par trois fois, Jonathan JOANNETTE avec un doublé et Benoit VALIER, le score est de 4-1 à la fin de ce tiers.



Yves Le Guillerm



Les Bisons changent de gardien pour le derniers tiers.

William PLACE prend une pénalité pour crosse haute !!!! Les Rouges en profitent pour marquer un cinquième but par Mathieu AYOTTE, les Coqs ne faiblissent pas, mais les Bisons sont beaucoup plus rapides et exercent un pressing de tous les instants, punis pour un surnombre, les Bisons ne laissent pas passer l’occasion et marquent par Gabriel PAQUIN BOUDREAU, ils augmenteront le score avec un dernier but à la 58ème minute par Matthieu AYOTTE.



Yves Le Guillerm



Les Coqs n’ont pas démérité face à une équipe des Bisons beaucoup plus rapide, le premier tiers était équilibré avec une rentrée aux vestiaires à 1-1, avec deux buts pris en début de deuxième tiers puis un troisième, cela devenait difficile, le troisième tiers a été fatal, les Bisons ont encore augmenté le rythme, les Coqs sont restés quasi en zone défensive avec un pressing intensif des Bisons, trois nouveaux buts feront trembler les filets du gardien, soit un score de 7-1.



La semaine prochaine Neuilly commencera son championnat et rencontrera Épinal, Courbevoie se déplacera à Evry-Viry.

