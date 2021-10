Hockey sur glace - Coupe de France 1er Tour : Paris vs Wasquehal Lille 7 - 0 (3-0 2-0 2-0) Le 02/10/2021 Paris, patinoire Sonja Henie [ Paris ] [ Wasquehal Lille ] Reportage photos de la rencontre entre les Français Volants et Wasquehal Reportage photos de la rencontre entre les Français Volants et les Lions de Wasquehal, premier tour de la Coupe de France. Paris, patinoire Sonja Henie, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 05/10/2021 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Paris :

Wasquehal Lille :



Les Français Volants remportent le match 7-0 et accèdent au deuxième tour. Les buteurs sont NADAUX Arthur (x2), KUZMIN Oleg, CUZIN Léo, LONGO Andrew (x2), DANA Alan. Les Parisiens ont écopé de 10 minutes de pénalités, les Lions de 30 minutes. Yves Le Guillerm Les arbitres étaient messieurs PERONNIN, BAUDOIN et MESSIER.







