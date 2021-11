Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 8eme de Finale : Angers vs Amiens 3 - 2 (0-1 1-0 2-1) Le 02/11/2021 Angers - Iceparc [ Angers ] [ Amiens ] CDF : Angers s'offre le tenant du titre Premier match de Coupe de France à l’Iceparc pour les Ducs d’Angers tombeurs de Tours en 16e de finale. Une rencontre face aux Gothiques d’Amiens, équipe déjà bien connues cette saison puisque c’était ce soir la 5e opposition toutes rencontres confondues. Angers - Iceparc, Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 03/11/2021 à 10:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3360 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rauline assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Angers : ; 21.05 Nicolas Ritz (ass Danick Bouchard et Maurin Bouvet) ; 48.06 Robin Gaborit (ass Cédric Di Dio Balsamo et Nicolas Ritz) ; 55.49 Robin Gaborit (ass Patrick Coulombe et Cédric Di Dio Balsamo)

Amiens : 19.02 Taavi Tiala (ass Jérémie Romand et Romain Bault) ; 50.42 Alexandre Boivin (ass Stanislav Lopachuk et Romain Bault) Pénalités 4 minutes contre Angers 2 minutes contre Amiens



Photographe : Jérémy Gorget

Brouillons pendant ce 1er tiers, les équipiers de Gaborit avaient bien du mal à aller solliciter le talent de Buysse. La faute à des remaniements des trios offensifs angevins à chaque match ou bien la parfaite stratégie des Gothiques empêchant l’envol des Ducs ?

Sûrement un peu de tout cela… Et bien que Goldberg puisse compter sur son unité spéciale, en infériorité numérique, pour tuer la pénalité reçue, c’est bien Amiens qui ouvrît le score avec un tir lointain dévié et un Evan Cowley parfaitement masqué par le trafic mis devant sa cage.

Il faudrait montrer un autre visage angevin pour revenir dans la partie et prendre le match à son compte pour Coulombe et les siens.



En revenant sur la glace en supériorité suite à une pénalité infligée à Amiens en fin de 1er tiers, les Ducs réussissaient à concrétiser leur 2e offensive pour égaliser, 1 but partout.

Une légère embellie dans le jeu des locaux qui redonnait un peu d’intérêt à la partie même si nous étions loin du niveau de jeu produit par Angers en début de saison. Photographe : Jérémy Gorget

Ritz avait beau donner son maximum pour aller défier le gardien amiénois, le système était encore trop perfectible ce soir pour réellement faire la différence. Sur une action de jeu, les Gothiques perdaient Romand pour une blessure au bas du corps.

L’intensité arrivée en milieu de match de part et d’autre de la glace équilibrait les débats avant la 2nde pause de la soirée.



Une chose est sûre au retour des vestiaires, aucune des deux équipes ne veut laisser passer sa place pour le tour suivant de la Coupe de France. Se rendant coup pour coup, les protagonistes du soir proposaient (enfin) un jeu alléchant.

De plus en plus sollicité, Buysse laissait passer le tir de Gaborit sous son bras gauche permettant à Angers de prendre l’ascendant pour la première fois depuis le début du match. Si quelqu’un eut pensé que le plus dur était fait, c’était sans prendre en compte le caractère des doubles tenant du titre. Photographe : Jérémy Gorget

En effet la précision de Boivin venait égaliser d’un magnifique lancé en lucarne, 2-2 palet au centre avec moins de 10 minutes à jouer.

A force de pousser, la différence devait arriver et c’est encore Gaborit qui venait tromper Buysse par un palet qui passait sous les bottes, terminant sa course juste derrière la ligne d’en but amiénoise, 3-2 avec 3’45’’ à jouer.

Un laps de temps trop court pour les Gothiques qui s’inclinent pour la 5e fois consécutive face aux Ducs d’Angers pour qui la route vers cette Coupe continue.



Avec une montée en puissance qui s’est faite au fil des tiers temps, les angevins arrachent la victoire et passe en 1/4 de finale non sans mal.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Thib49 a écrit le 03/11/2021 à 11:50 Angers en 1/4 c'est l essentiel !!! La coupe est l'objectif du club le plus réaliste je pense... Après pour l'ambiance on est à Angers une ville qui ne passe pas pour son euphorie il faut juste voir au foot et le sco. La patinoire est remplie a chaque match c'est déjà bien et le haras c'était que des habitués. Maintenant si on pouvait avoir une bière buvable et un DJ qui essaie de mettre des chansons plus populaires entre chaque temps de remise en jeu, ceci ne serait qu'un début. Go duc et on mettra le feu à Bercy !!! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







