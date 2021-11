Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 8eme de Finale : Chambéry vs Chamonix 1 - 10 (0-1 1-4 0-5) Le 03/11/2021 Chambéry [ Chambéry ] [ Chamonix ] Pas d'exploit pour les Éléphants Les Éléphants recevaient ce mercredi soir les Pionniers de Chamonix. Un huitième de finale attendu par tout le public chambérien venu en nombre à Buisson-Rond (environ 700 personnes). Malheureusement, les Chambériens n’ont pas fait le poids face à cette écurie de Ligue Magnus qui les a surclassés. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 04/11/2021 à 19:36 Tweeter FICHE TECHNIQUE



550 spectateurs Arbitres : M. Barcelo assisté de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Chambéry : ; 21.27 Malik Johnson (ass Vincent Crivello et Mathias Bachelet*)

Chamonix : 11.59 Clément Masson (ass Christian Silfver) ; 22.19 Jarkko Harjula (ass Samuel Salonen et Lauric Convert) ; 25.03 Samuel Salonen (ass Clément Masson et Christian Silfver) ; 29.23 Christian Silfver (ass Camil Durand et Clément Masson) ; 35.04 Fabien Kazarine (ass Clément Masson et Camil Durand) ; 43.46 Sébastien Delemps (ass Loïc Coulaud) ; 44.41 Fabien Kazarine (ass Clément Masson et Camil Durand) ; 45.01 Samuel Salonen (ass Jarkko Harjula et Christian Silfver) ; 47.17 Joakim Lilliehöök (ass Vincent Kara et Fabien Kazarine) ; 57.55 Clément Masson (ass Matthias Terrier et Valentin Coffy) Pénalités 14 minutes contre Chambéry 39 minutes dont 5+20 à Mesikammen contre Chamonix Photographe : Gérard Tempo

Le fait du match : La perte de contrôle dans le deuxième tiers



Pourtant accrocheurs et réalistes devant la cage, les Éléphants ont vite sombré dans ce match. Après leur égalisation en tout début de deuxième tiers (1-1), les joueurs de Pierre Bergeron n’ont pas su faire face aux vagues surpuissantes en attaque des Pionniers. Au total, les Éléphants ont encaissés 9 en deux tiers, un constat lourd, notamment pour le gardien du soir, David Richer.





Photographe : Gérard Tempo Le chiffre : 21



C’est le nombre de buts encaissés par Chambéry en seulement deux matches. Une défense trop friable contre Tours et Chamonix qui leur a coûté cher. Les Éléphants n’ont pas su contenir les attaques successives des Pionniers qui ont marqué à de multiples reprises coup sur coup. Des failles défensives qu’il va falloir régler d’ici ce samedi avant d’aller affronter une autre équipe en difficulté en D1, Épinal. L’occasion pour Chambéry peut-être de se relancer ?



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Nous avons pris beaucoup de buts sur l’engagement ou des remises en jeu. Cela nous a coûté très cher rapidement dans le match. Nous avons fait un bon premier tiers et nous sommes revenus au score (1-1) assez tôt dans le deuxième tiers mais nous avons tout de suite encaissé un autre but dans la foulée assez bêtement. Même si nous avons été derrière souvent au score, nous n’avons pas arrêté de nous battre toute la rencontre et c’est un point positif selon moi. Il ne faut pas oublier que c’était une Magnus et nous avons une équipe très jeune même si je pense que nous aurions pu éviter certains buts. C’est toujours une bonne expérience pour nous et les jeunes apprennent beaucoup de ces matches."



Photographe : Gérard Tempo

