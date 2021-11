Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 8eme de Finale : Rouen vs Cergy-Pontoise 3 - 2 (2-0 1-1 0-1) Le 03/11/2021 Rouen - L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Les Dragons frôlent la correctionnelle. Alors que Grenoble viens de passer à la trappe, Rouen va tenter de faire mieux que le tour précédent et retrouve sur son chemin des quarts de finale les Jokers de Cergy qui, comme le mentionne une banderole des ultra, espère que ce sera « jamais 2 sans 3 », et donc une victoire au bout. Rouen - L'ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 05/11/2021 à 07:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2560 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Furet assistés de MM. Collin et Douchy Buts :

Rouen : 07.13 Vincent Nesa (ass Anthony Guttig et Mark Flood) ; 11.39 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Sacha Guimond) ; 23.26 Kelsey Tessier (ass Mark Flood et Joris Bedin)

Cergy-Pontoise : ; 32.48 Pierre-Charles Hordelalay (ass Steven Owre et Brien Diffley) ; 53.43 Aurélien Dorey (ass Denny Kearney et Tuukka Rajamaki) Pénalités 16 minutes dont 10 à Yeo contre Rouen 12 minutes contre Cergy-Pontoise



Avantage Rouen.

Bien impliqués dans l’enjeu du jour les rouennais vont d’entrée de jeu mettre la pression dans le camp des jokers, sans toutefois arriver à porter le danger sur la cage.

Photographe : Marine Romain Au contraire des visiteurs qui via Kestila tentent leur chance de près. Tomasino en réponse trouvera le plastron d’Ylönen pour stopper le palet.

Le jeu va par la suite s’équilibrer avec des attaques des deux côtés, mais à chaque fois les cerbères sont bien dans leur match et ne se laissent pas impressionner.

Pintaric, toujours dans ses œuvres va ainsi mettre en avant tout son talent sur un une reprise de volée de Kearney suite à un rebond laissé lors d’un premier tir de Levesque.

Le duo Petit - Da Costa se créent une situation de surnombre mais la dernière passe est loupée.

Photographe : Marine Romain Sur l’action suivante à l’attaque des Dragons permet à ces derniers de prendre l’avantage au tableau d’affichage.

Flood transmet à Guttig posté devant le but. Ce dernier feinte un tir de près avant de transmettre le palet à Nesa qui profite du décalage du goal pour pousser le palet au fond des filets (07.13 / 1 – 0 / Nesa ass Guttig Flood).

Loin de baisser les bras, Lefevre et Schmitt profitent à nouveau des espaces libres pour tenter de gagner le duel face à Pintaric mais ce dernier ne laisse rien passer. Kearney ne pourra faire mieux, bloqué par la défensive normande.

En réponse, les Dragons vont à nouveau faire preuve de réussite sur un slap de Tessier dont le tir est finement masqué par Lampérier, ce qui pour la deuxième fois sur ce tiers, surprend Ylönen (11.39 / 2 – 0 / Tessier ass Lampérier Guimond).

Peu après, Rouen se fait rattraper par la patrouille sur un cinglage, et donne l’opportunité aux Jokers de se montrer plus dangereux dans le camp Rouennais…

Mais le cerbère Normand va refroidir leurs vieillîtes en se montrant aussi bien percutant sur le gel de palet que sur un double arrêt face à Suire puis Rajamaki.

Revenus à parité les minutes s’égrènent sans que l’une des deux équipes ne portent le danger sur la cage adverse.

Les goals ne chôment pas !



Rouen ne laisse pas son adversaire de ce match prendre l’initiave, et Gilbert manque de surprendre Ylönen qui fait bouger sa cage sur un geste reflexe pour protéger sa cage.

Le pressing Normand provoque une première pénalité à son avantage qui va s’avérer payante, puisque l’enchainement des tirs de Caron puis Guilbert met à mal la défensive francilienne.

Leur cerbère voulant aider son équipe effectue une sortie hasardeuse sur le côté de son but, et offre sur un lob de Flood une cage vide, Tessier n’a plus qu’à dévier le palet et le propulser au fond des filets (23.26 / 3 – 0 / Tessier ass Flood Bedin.

Photographe : Marine Romain Rouen a le momento depuis cinq minutes sur ce tiers avec 3 tirs déviés par le portier sans problème. 16 sur un enchainement de passe manque de peu le quatrième but.

Les esprits s’échauffent et les zèbres font marcher le sifflet pour calmer les esprits, mais n’aura pas d’autre effet que de créer des espaces plus larges pour des attaques des deux côtés de la patinoire, mais les défenses se montrent imperméables.

A mi-match Rouen qui semble maitriser le cours du match va se retrouver en infériorité avec un défenseur pénalisé pour méconduite. La défensive va en pâtir puisque peu après sur un tir croisé de Owre repris à genoux par Hordelalay, les jokers sont enfin récompensés de leurs efforts (36.37 / 3 – 1 / Hordelalay ass Owre Diffley).

Ce retour dans le match ne pourra permettre à Cergy de rattraper son retard par la suite, la faute à deux pénalités qui vont leur couper les ailes puis un Pintaric bien dans ces patins qui se montrera inflexible sur les dernières banderilles de fin de tiers lancées par Kearney et Melin.

Ce alors que les Dragons n’auront pas proposé beaucoup de choses durant ces mêmes pénalités, seul Flood d’un tir de la bleue aura fait travailler le cerbère de Cergy.



Cergy joue son va tout



Dès la remise en jeu du palet, Cergy se montre beaucoup plus volontaire, et semble même survolté, le coach Parades a dû trouver les mots pour surmotiver ses joueurs. Kestila sera le premier à tenter de surprendre Pintaric sur un slap du cercle droit, puis Da Costa de près, tente sa chance… sans succès.

Dorey profitant d’un changement de ligne Normand se retrouve en face à face mais le cerbère Normande bloque du plastron le palet. Hordelalay n’aura pas plus de chance. Rouen avec sa ligne Nesa Raynaud tente de se montrer dangereux, mais loupe par deux fois leur tir.

Photographe : Marine Romain Cergy joue avec ses tripes s’offrant des opportunités, même en désavantage (51’) sur pénalité.

De retour à parité, ils vont une fois de plus démontrer une fougue qui surprend la défensive Normande qui se trouve dépassée par la rapidité d’exécution sur des passes croisées, avec Dorey qui dans le cercle droit sur un tir croisé de Kearney crucifie Pintaric (53.43 / 3 – 2 / Doray ass Kearney Ramajaki).

Il reste à peine plus de trois minutes à jouer, et le coach Parades demande un temps mort pour expliquer sa tactique de jeu pour tenter une prolongation, faisant sortir son gardien dans la foulée.

Retranchés dans leur zone défensive les Dragons vont faire le dos rond pour conserver leur maigre avantage d’un but, essayant de garder le palet ou de le dégager loin de la zone dangereuse.

Il reste à peine plus de trois minutes à jouer, et le coach Parades demande un temps mort pour expliquer sa tactique de jeu pour tenter une prolongation, faisant sortir son gardien dans la foulée.

Retranchés dans leur zone défensive les Dragons vont faire le dos rond pour conserver leur maigre avantage d'un but, essayant de garder le palet ou de le dégager loin de la zone dangereuse.

Jusqu'au bout les Jokers vont tenter le tout pour le tout, faisant passer des frissons aux supporteurs Normands. Mais heureusement soit Pintaric, soit sa défensive, arrive à garder le match en main et filer vers les quarts de finale de cette coupe de France.







