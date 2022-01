Hockey sur glace - Coupe de France Finale : Gap vs Angers 4 - 5 (2-2 2-2 0-0 0-1) Après prolongation Le 30/01/2022 l’Aren’ice de Cergy [ Gap ] [ Angers ] CDF : Résumé VIDEO de la victoire d'Angers face à Gap Résumé VIDEO de la rencontre de la FINALE de la Coupe de France de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu la victoire des Ducs d'Angers en prolongation face aux Rapaces de Gap. l’Aren’ice de Cergy, Hockey Hebdo Redaction/cs/FANSEAT le 30/01/2022 à 18:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2000 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Bliek assistés de MM. Goncalves et Constantineau Buts :

Gap : 08.46 Johan Lorraine (ass Sébastien Rohat et Dimitri Thillet) ; 13.52 Bostjan Golicic (ass Julien Correia et Fabien Colotti) ; 35.27 Benjamin Lagarde (ass Dimitri Thillet) ; 36.09 Julien Correia (ass Bostjan Golicic)

Angers : ; 18.02 Philippe Halley (ass Maurin Bouvet et Jerret Smith) ; 19.01 Danick Bouchard (ass Kévin Dusseau et Vincent Llorca) ; 25.38 Téo Sarliève (ass Loïc Farnier et Zack Torquato) ; 29.14 Neil Manning (ass Cédric Di Dio Balsamo et Marius Serer) ; 62.43 Robin Gaborit (ass Neil Manning) Pénalités 4 minutes contre Gap 14 minutes dont 10 à Ritz contre Angers RESUME VIDEO

