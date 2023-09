Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) D1 : Le HC Mont-Blanc officiellement présenté Le HC Mont-Blanc présentait officiellement son équipe ce jeudi soir à Saint-Gervais. Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 29/09/2023 à 10:36 Tweeter Soir de présentation ce jeudi à Saint-Gervais !



La cérémonie se tenait au cœur de l’hôtel éponyme "Le Saint-Gervais" dès 19h30 et donnait l'occasion au club de dévoiler plusieurs surprises au public présent.



Joueurs, entraineur, staff et bénévoles s'étaient ainsi réunis aux côtés des partenaires du club pour la présentation du groupe professionnel et la mise en lumière exclusive, devant les Élus des communes de Saint-Gervais et Megève, de la tunique 2023-2024 des Yétis.







Après une introduction et des remerciements nourris du Président Rudy Goy aux communes, département, région ainsi qu'à l’ensemble des partenaires du club, ce dernier a tenu a dresser le bilan de la saison passée et a souligné la déception de la non-qualification pour les séries éliminatoires en 2022-23. Pour rappel, l’équipe avait terminé sa campagne 2023-2024 au 9ème rang de la Division 1. L’objectif sera donc de retrouver les play-offs en fin de saison prochaine.



Le Président a profité de l’occasion pour louer l’organisation du club et l’aspect humain de la structure, insistant sur la stabilité et l’importance du rôle des bénévoles et de l’encadrement de l’équipe dans la réussite du club ces dernières années.



Côté finances et avec un budget en hausse par rapport au précédent exercice, les Yétis feront néanmoins toujours office de petit poucet avec un budget annoncé légèrement inférieur à 500 000€ contre une moyenne oscillant entre 800 000 et 1 000 000€ à ses principaux concurrents.



Le discours du Président a également permis d'insister sur un changement de politique important, évoqué cette saison : le rapprochement des clubs de Saint-Gervais et Megève dans les catégories mineures U9, U11, et U13 au sein d’une équipe "Mont-Blanc Hockey". Ce dernier permettra aux jeunes joueurs d'obtenir davantage de créneaux d'entrainements avec des entraineurs plus nombreux et une structuration qui permettra de rapprocher encore un peu plus les deux entités haut-savoyardes.



Ce discours a laissé place à la présentation d’une vidéo de promotion, avant que le coach Rémi Peronnard ne présente un à un les joueurs de son équipe et sa statégie de recrutement, avec pour mots d’ordre du millésime 2023/2024 : une éthique de travail et une attitude irréprochable. Ces deux aspects seront à conjuguer à un état d’esprit guerrier qu'il sera important d'insuffler à chacune des sorties du club montagnard cette saison.



Cette mise en avant de l’effectif a également permis à chaque partenaire présent d’obtenir une photo avec le nouveau maillot "classe et sobre" à l'image de celui de la dernière saison.



La soirée s'est conclue autour d'un apéritif dinatoire au cœur du sublime établissement saint-gervolain.





