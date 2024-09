Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) D1 : Le HC Mont-Blanc présenté ! Ce jeudi se tenait la présentation officielle de l’équipe du HC Mont-Blanc 2024-2025. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 27/09/2024 à 09:48 Tweeter



Au programme de la soirée, une rencontre et la présentation individuelle des troupes et du maillot de la saison 2024/2025 aux partenaires et soutiens du club haut-savoyard.



Élus saint-gervolains, megevans et départementaux s’étaient ainsi réunis pour accueillir leurs nouveaux protégés avant les débuts officiels des troupes ce samedi soir en Coupe de France à Buisson Rond face aux Eléphants de Chambéry.



La soirée était ouverte par un discours du Président Rudy GOY, qui annonçait une bonne nouvelle à ses invités avec une augmentation du budget qui cette année dépassera les 600 000€.

« Cette hausse de moyens était nécessaire » pour ce dernier qui a fixé des points de passage et des objectifs importants à ses hommes cette saison. « Bien sûr, l’objectif primordial dans ce nouveau format, est avant tout de se faire une place en play-offs, mais nous voulons viser plus haut et espérer être dans la première partie de tableau. Un top 6 serait une belle récompense pour le travail de chacun dans la structure : staff, joueurs, partenaires, bénévoles et supporters. » Et d’ajouter : « Notre identité est profondément ancrée dans le territoire. Cette saison encore, nous avons décidé d’inclure davantage de joueurs du cru, issus de la formation haut-savoyarde. Nous serons, et c’est un nouveauté, la seconde formation la plus grande de D1 et nous avons une moyenne d’âge relativement expérimentée autour de 26 ans".

Alexandre JUILLET

La nouvelle formule du championnat de France de Division 1 verra s’engager 16 équipes et imposera à chacune des formations un calendrier composé de 30 matchs de saison régulière. C’est une des raisons qui a poussé le club de Saint-Gervais / Megève à se structurer davantage sportivement, mais également au sein du staff avec plusieurs arrivées sur les postes stratégiques Marketing et Communication avec des salariés et étudiants alternants, le tout orchestré autour d’un noyau d'inconditionnels : préparateurs physiques, mentaux, staff médical, bénévoles organisations, table de marque, etc...



N’omettant pas de remercier les bénévoles pour leur soutien indéfectible et leur implication, le Président a ensuite passé la parole au nouveau Responsable Marketing - Partenariat et Hospitalité, Thomas Sapanel, qui a présenté les nouvelles formules à destination des soutiens présents et insisté sur le renforcement à venir du lien entre les partenaires, le club, ses joueurs et coach.

Alexandre JUILLET



Cette saison, ce sont plus d’une vingtaine de nouveaux partenaires privés qui ont rejoint le projet des Yétis du Mont-Blanc, en plus de sponsors historiques de l’Entente, toujours fidèles aux valeurs familiales et fraternelles de l’organisation.



Enfin, parole était donnée au coach montblanais tout fraichement débarqué sur le banc montagnard en provenance de Valenciennes, Romain Sadoine. Pour sa 8ème saison au sein d’une formation sénior, le stratège a présenté un à un les membres de son effectif avec un soin particulier apporté à la présentation de ses derniers.

Alexandre JUILLET

Une photo souvenir entre joueurs et partenaires présents à également été réalisée, avant la traditionnelle photo de groupe.



Enfin, une ultime surprise clôturait la soirée montblanaise ! Cette dernière venait de son transporteur : la Société Borini, qui annonçait l’acquisition d’un nouveau bus couchette à deux étages qui devrait accueillir 24 couchages et offrira à coup sûr un confort appréciable et apprécié au contingent de Saint-Gervais/Megève.



La soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail dinatoire préparé par le traiteur local « Au Gourmet Délicat ». Délices salés et sucrés ont régalé l’ensemble des partenaires et convives présents au Palais de Megève.



La saison sportive peut désormais officiellement démarrer au pied du mont Blanc ! Rendez-vous au premier face-off !

Alexandre JUILLET Au programme de la soirée,pour accueillir leurs nouveaux protégés« Cette hausse de moyens était nécessaire » pour ce dernier qui a fixé des points de passage et des objectifs importants à ses hommes cette saison. « Bien sûr, l’objectif primordial dans ce nouveau format, est avant tout de se faire une place en play-offs, mais nous voulons viser plus haut et espérer être dans la première partie de tableau. Un top 6 serait une belle récompense pour le travail de chacun dans la structure : staff, joueurs, partenaires, bénévoles et supporters. » Et d’ajouter : « Notre identité est profondément ancrée dans le territoire. Cette saison encore, nous avons décidé d’inclure davantage de joueurs du cru, issus de la formation haut-savoyarde. Nous serons, et c’est un nouveauté, la seconde formation la plus grande de D1 et nous avons une moyenne d’âge relativement expérimentée autour de 26 ans"., mais également au sein du staff avec plusieurs arrivées sur les postes stratégiques Marketing et Communication avec des salariés et étudiants alternants, le tout orchestré autour d’un noyau d'inconditionnels : préparateurs physiques, mentaux, staff médical, bénévoles organisations, table de marque, etc..., le Président a ensuite passé la parole auqui ont rejoint le projet des Yétis du Mont-Blanc,Enfin,en provenance de Valenciennes,avec un soin particulier apporté à la présentation de ses derniers.Une photo souvenir entre joueurs et partenaires présents à également été réalisée, avant la traditionnelle photo de groupe.couchette à deux étages qui devrait accueillir 24 couchages et offrira à coup sûr un confort appréciable et apprécié au contingent de Saint-Gervais/Megève.préparé par le traiteur local « Au Gourmet Délicat ». Délices salés et sucrés ont régalé l’ensemble des partenaires et convives présents au Palais de Megève.Rendez-vous au premier face-off ! © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo