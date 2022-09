Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Villard de Lans - HCMP Match de préparation entre les Ours de Villard de Lans et les Bouquetins du HCMP Patinoire André Ravix (Villard de Lans), Hockey Hebdo le 14/09/2022 à 18:52 Tweeter

Photographe Lardière Laurent Les Ours s'imposent face au HCMP





Les Ours de Villard de lans entamaient leur deuxième match de préparation avec la même envie que le précédant gagné contre Roanne la semaine passée.

L'ancien Ours, Vincent Couture venu donné le coup d'envoi était grandement applaudi par les spectateurs venus en nombre pour ce deuxième match de préparation à A.Ravix



Menant dès la première minute de jeu grâce à Pecura,(1-0)

Les isérois monopolisaient le palet et mettaient rapidement en difficulté les Bouquetins .

Ils doublaient leur avance par B.Lardière sur power play puis enfilait un troisième but de la bleue par Goncharov. (3-0°

La sirène venait clôturer un premier vingt dominé par les locaux .



Photographe Lardière Laurent Occasion pour le capitaine villardien T.Ruel Les hommes du Vercors continuaient leur domination . Accarier devant son filet n’avait pas trop de quoi réchauffer sa mitaine tant le jeu des savoyards manquait d efficacité.

Les ours inscrivaient un quatrième but par Chernikov (4-0).

Les bouquetins au jeu physique ne parvenaient pas à mettre en défaut la défense iséroise mais parvenaient à ouvrir leur compteur sur un but marqué du patin et validé après discussion du trio arbitral.(4-1)



La deuxième pause donnait l’occasion aux visiteurs de se remettre dans le jeu mais le portier des Ours faisait bonne garde .

Photographe Laurent Lardière Pecura signe un doublé pour les Ours Multipliant les prisons lors du troisième tiers , les bouquetins subissaient et encaissaient un cinquième par Pecura qui signait un doublé (5-1).





Photographe Laurent Lardière Vincent Couture de retour sur la glace de Ravix Les Ours s’imposent logiquement avec un jeu plus en place et plus efficace que leurs adversaires du soir .

De bonne augure pour le duo de coachs villardiens Simonneau et Bernier qui peuvent travailler avec sérénité.

Le week-end prochain, le programme de Ours sera un peu plus chargé avec deux rencontres à venir .

Vendredi soir face aux Pingouins de Morzine monté en D1 cette année et samedi soir face à l’un des prétendants du titre de D2 cette saison, Meudon .

De quoi bien préparer leur saison et la rencontre de Coupe de France face à Montblanc, le 1er octobre.















© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo