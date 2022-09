Hockey sur glace - Division 2 D2 : Villard de Lans - Meudon Match de préparation entre les Ours de Villard de Lans et les Comètes de Meudon Patinoire André Ravix (Villard de Lans), Hockey Hebdo le 22/09/2022 à 16:35 Tweeter Photographe Lardière Laurent Les Comètes de Meudon Villard de Lans s'incline 6 buts à 1 face à une équipe de Meudon expérimentée avec des joueurs ayant évolués en ligue Magnus et D1 et qui selon toute vraisemblance et au vue de leurs ambitions affichées , devrait jouer la montée pour l'échelon supérieur.



Les deux équipes ont quasi fait jeu égal pendant les trois périodes mais les erreurs défensives iséroises ont permis aux Comètes de prendre 3 buts d'avance en moins de trois minutes à la demi heure de jeu .

Les Ours ont buté sur l'ancien portier d'Angers A.Neau, leur permettant ainsi de s'imposer assez largement au coup de sifflet final.



Photographe Lardière Laurent Supporter de Ours Les buteurs du soir sont : T.Cointe coté villardien , Lorcher(2) Mekludons(2) Torstensson et Mathieu coté Comètes. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







