1/4 de finale

&

4ème journée poule de maintien

DIVISION 2

Nous annoncions qu’il était peu probable lors de ces quarts de finale que l’on échappe cette fois aux matchs d’appui. Match d’appui il y eut bien mais qu’un seul.



Nous n’irons pas jusqu’à dire à notre grande surprise mais on pensait qu’il y en aurait au moins 2. La faute aux Comètes qui ont été encore plus intraitables à Roanne face aux Renards que chez eux samedi dernier.



La surprise est venue plutôt de Valenciennes où les Diables Rouges, qui avaient su brillamment faire le nécessaire la veille pour obtenir cette 3ème manche, n’ont su récidiver la performance le lendemain malgré le soutien d’un très nombreux public.



On saluera à nouveau les performances de Vaujany/Grenoble qui surent obtenir, au prix d’une sacrée contorsion dans la composition des effectifs, qualifier toutes leurs équipes pour leurs demies (les Grizzlys D2) et finales (U20et u17) respectives.



En poule de maintien, cette 4ème journée était celles des possibles revanches puisque les équipes qui s’étaient rencontrées samedi dernier, se retrouvaient à nouveau sur le terrain de l’adversaire. Mais de revanche il en n’eut pas ; ce qui n’est pas une surprise dans le cas de la rencontre à Clermont-Ferrand mais un peu plus du côté d’Amiens où Colmar est allé chercher sa 2ème victoire de la saison alors les alsaciens peuvent prétendre maintenant au maintien en D2 mais il va falloir batailler et ne pas s’arrêter là. Dans le cas de Wasquehal, cela s’annonce plus que compliqué.





Entre parenthèse ( ) le rappel des tendances annoncées ce samedi.



PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE



Samedi 25 mars



Roanne 3 - 8 Meudon (51-49)

Les Comètes ont bouleversé nos pronostics à Roanne où les Renards n’ont réussi à donner le change que le temps de la 1ère période. Les meudonnais se sont détachés lors de la période suivante en marquant par 3 fois avant de concéder un but avant la pause. Ils marqueront à nouveau par 3 fois sans rien concéder cette fois. Score lourd pour les ligériens mais qui confirme le retour en forme, et surtout en mode play-offs, des franciliens contrairement à la saison dernière. Comme quoi l’avertissement du match retour du 1er tour face à Toulouse a peut-être été une piqure de rappel salutaire. La déception des roannais est grande mais cela permet d’afficher pour les demies un sacré derby puisque les Comètes accueilleront les Français Volants.



Paris FV 5 - 4 Villard-de-Lans (53-47)

Cette fois notre pronostic était juste et les cotes pas si mal. En effet il n’a pas été si facile pour les parisiens de vaincre des Ours qui, fidèles à leur réputation, ont su relever le défi du challenge à l’extérieur. Malheureusement pas tout à fait jusqu’au bout et ils le doivent en grande partie au jeune renfort suédois de Paris, Melker Gustavsson qui fut leur bourreau avec à son actif 4 des 5 buts inscrits par les Volants dont le dernier qui fit la différence à moins de 7 mn de la fin. Villard n’a pas à rougir de son parcours mais laisse filer les parisiens en demie pour un derby explosif face à Meudon.



Valenciennes 6 - 3 HCMP (53-47)

Victoire attendue des Diables Rouges devant près de 1500 spectateurs. Les locaux ont su prendre à la gorge dès le 1er tiers leurs adversaires avec un cinglant 4-0. Les Bouquetins ne s’en remettront pas ; quoique . . . La suite du match fut bien moins à l’avantage des nordistes car les alpins firent jeu égal, remportant même d’1 but le 2ème tiers. Cela ne suffit pas mais pouvait être les prémices vers plus de résistance et plus de suspense pour la suite. Parce que suite il allait forcément en avoir une avec cette 3ème manche que par cette victoire les valenciennois venaient d’imposer à leurs hôtes.



Vaujany/Grenoble 2-1 Prl Annecy (53-47)

On prend les mêmes et on recommence, jusque dans le score final. Encore une fois les Chevaliers ont pu y croire. Cette fois ce sont eux qui arracheront les prolongations lors du 3ème tiers et c’est bien la seule différence. Car, comme samedi dernier c’est Vaujany qui marquera le but décisif en mort subite par Tom Guidoux à la faveur d’une supériorité numérique mal à propos pour les savoyards. Pour arriver à leur fin le staff de l’entente Grenoble-Vaujany n’a pas hésité à puiser leurs meilleurs éléments dans l’effectif U20 qui pourtant au même moment devait affronter Caen en demi-finale avec seulement 13 joueurs de champ. Les U20 eux-mêmes ont dû puiser dans les U17 qui contraint de jouer leur demi-finale avec 14 joueurs de champ. Et toutes ces équipes l’ont emporté samedi ! (Revenus à leurs effectifs plus habituels, les U20 et U17 n’ont eu aucun mal le lendemain à confirmer leur qualification à leur finale respective). A Vaujany/Grenoble on ne le sait pas encore mais un derby alpin se prépare pour le prochain tour.



Dimanche 26 mars



Valenciennes 4- 5 HCMP (52-48)

Les Bouquetins ont su tirer les leçons de la rencontre de la veille et de plus pouvaient compter sur une bonne nuit de repos, sans la fatigue d’un déplacement. Cela a changé à priori plus les choses que nos cotes, légèrement resserrées par rapport à la veille, le laissait présager. Si les nordistes prirent comme la veille les devants lors de la 1ère période ce ne fut que le score minimaliste de 1 à 0. Le 2ème tiers fut plus prolixe en but mais, comme la veille, à l’avantage d’un but pour les alpins, leur permettant donc d’être à égalité à la pause. Tout restait à faire et c’est Maxence Wagret qui fit avec le 5ème but savoyard à moins de 7 minutes de la fin. Malgré tous les efforts des Diables Rouges plus rien ne sera marqué. On peut penser que Valenciennes a pris date pour les saisons prochaines. En attendant, après le derby francilien, un 2ème nous est proposé pour l’autre demi-finale : celui des Alpes entre Vaujany/Grenoble et Courchevel/Méribel/Pralognan.



POULE DE MAINTIEN

Clermont-Ferrand 9 - 1 Wasquehal (54-46)

Comme nous le pressentions dans nos tendances, la fatigue de ce long déplacement conjugué à un banc un peu court (13 joueurs de champ) ont eu raison des velléités nordistes. Le break était certes déjà fait à la fin du 2ème tiers mais, comme à l’aller, c’est surtout lors de la 3ème période que les Lions vont s’écrouler avec 5 buts encaissés. Cette victoire conforte les Arvernes à la 1ère place mais non sans appréhension car la menace des équipes réserves ou affiliées est de plus en plus d’actualité. Le renforcement de la réserve des Gothiques par les meilleurs espoirs d’Amiens, et des Titans alsaciens par ceux de Mulhouse et dorénavant Strasbourg (libres puisqu’ éliminés des play-offs de D1) risque de rebattre complètement les cartes au détriment des Sangliers. Il va leur falloir absolument grapiller au moins encore un point et il s’annonce dur à obtenir.



Amiens II 54% - 46% Colmar (54-46)

Lorsque l’on voit les joueurs alignés par le staff amiénois on a du mal dans un premier temps à comprendre comment les Gothiques n’ont pu réussir à prendre leur revanche sur les Titans. Avec Djemel, Roussel et l’international senior Simonsen, c’est plus de 100 apparitions en Magnus à eux trois. Mais c’est oublié que du côté des Titans on profite aussi de la disponibilité des meilleurs espoirs à la fois de Mulhouse (Magnus) et de Strasbourg(D1) qui viennent d’achever leurs saisons en équipe première comme en U20 élite. Ainsi on retrouve dans les cages de Colmar le suppléant de Mulhouse, Fontaine ou encore l’attaquant Delatour. Cela explique en partie la belle performance des alsaciens en Picardie et notre erreur de pronostic. Contre toute attente les colmariens, qui n’avaient rien gagné jusque-là, sont plus que jamais dans la course au maintien et feront tout pour ne pas se faire surprendre sur le dernier match comme l’an dernier. 