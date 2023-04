Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur le week-end Retour sur un week-end inédit dans l'histoire du hockey sur glace français. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 12/04/2023 à 20:00 Tweeter Retour de Week-End 1/2 Finales

Mise à jour 2ème journée poule de maintien

Division 2

PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE Comme on pouvait le pressentir les demi-finales n’auront donc pas été plus loin que la 3ème manche et tout était dit au soir de ce samedi 8 avril.

Auront-elles été surprenantes pour ne pas dire décevantes ?

Oui un peu car on les pensait plus ouvertes que cela. Alors certes les parisiens et les savoyards n’ont pas lâché leurs matchs sans lutter mais les premiers n’auront pas su continuer sur leur élan de leur saison régulière et début des play-offs alors que les seconds n’auront su profiter de l’inversion des réceptions à leur avantage, ni de la pléthore de matchs imposée à leur adversaires –avec la fatigue qui pouvait aller avec - pour au moins s’imposer une fois devant leurs partisans.



Nous aurons donc une inédite finale. Jamais Meudon n’était allé aussi loin mais ils y travaillaient depuis plusieurs saisons. Mais surtout jamais une équipe, que l’on peut qualifier comme réserve d’un club de la Magnus, n’avait été en final avec la possibilité ultime de jouer le titre de D2.



D’ailleurs plusieurs questions se posent et dont la première est de savoir si les Grizzlys peuvent prétendre à la montée. En principe non ; mais après tout de ce club Vaujany-Grenoble il y a peut-être la possibilité de voir Grenoble s’effacer ?

C’est quand même difficile de le concevoir quand on sait que l’effectif n’est constitué que d’espoirs grenoblois.



Nous en reparlerons plus bas mais cette saison marque vraiment la main mise des équipes réserves de la Magnus sur cette D2 et cela non sans inquiétude, surtout dans le procédé.





Entre parenthèse () les cotes annoncées lors de la dernière chronique.





Samedi 8 avril



Vaujany/Grenoble 4 - 2 HCMP (55-45)

Dans cette rencontre bien plus équilibrée que la 2ème manche, tout se joua quasiment en dernière minute où les Grizzlys éviteront de justesse la prolongation en sachant profiter d’une infériorité malvenue des Bouquetins, suivi d’un dernier but en cage vide pour sceller la qualification en finale. Auparavant les savoyards, après un mauvais départ les voyant tirer par l’arrière de 2 unités dès la 10ème minute, auront su réagir pour réduire l’écart avant la 1ère pause. Puis ils égaliseront dans le 2ème tiers. La situation semblait rester bloquer jusqu’à la fin du temps réglementaire quand arriva cette funeste pénalité.

Après leurs titres en U20 et U17 (rappelons que l’effectif des Grizzlys est constitué de juniors issus de l’école grenobloise) voilà nos Vaujany-grenoblois partants pour une nouvelle finale ! Maintenant quelles vont en être les suites pour la saison prochaine. On imagine assez mal l’équipe monter au niveau supérieur, surtout si on continue à se passer de renforts étrangers. Nous aurons l’occasion d’évoquer plus tard le sujet.



Meudon 8 - 4 Paris FV (54-46)

Cette saison pas question que les Comètes se fassent ‘’voler’’ leur finale après 2 saisons de déception. Cela s’est vu dès le début de la rencontre où ils auront marqué par 4 fois en 7mn, assommant quasiment la rencontre. C’est tout à l’honneur des Français Volants d’avoir essayé de réagir. D’abord par la sortie de leur gardien titulaire pour un coup de fouet psychologique qui fut salutaire dans un premier temps. Les parisiens marqueront par 2 fois avant un 5ème but adverse et la fin de ce 1er tiers. Le gardien titulaire des Volants, Andrew Masters reviendra en jeu dès le début du 2ème tiers. Etait-ce à bon escient ? Toujours est-il que les meudonnais marqueront à nouveau dès le début de période ce qui sera l’unique but de ce tiers. Une nouvelle fois Paris tentera de réagir avec 2 nouvelles réalisations en début de l’ultime période. Malheureusement non seulement l’écart était trop grand mais le risque fatalement pris de sortir le gardien se retournera contre les visiteurs qui devront concéder 2 nouveaux buts et une trop lourde défaite de 8 à 4 mettant fin à leur parcours.



S’il se confirme que Vaujany/ Grenoble ne peut monter (pas 2 divisions d’écarts avec l’équipe première de Grenoble) alors nos Comètes viennent peut-être bien de s’ouvrir les portes de la D1 avant même d’avoir joué cette finale.



POULE DE MAINTIEN

Cette poule de maintien confirme, peut-être encore plus que l’accession de Vaujany en finale, la mainmise des réserves sur la D2 et peut-être pas sur son meilleur visage. En effet on retrouve ici la réserve d’Amiens et l’équipe de Colmar, qui pour cette dernière sans être une réserve, n’en est pas moins lié fortement avec Mulhouse (Magnus) et Strasbourg (D1) nourrissant fortement par leur école de formation l’effectif des Titans. Pour sauver leur place en D2, les coachs des 2 formations n’hésitent pas à retoucher leur effectif de la saison régulière en faisant revenir, certes de jeunes éléments, mais qui lors des mois précédents étaient plutôt versés dans les championnats bien plus relevés de la Magnus et de la D1. Malheureusement pour Wasquehal et Clermont-Ferrand c’est plutôt le contraire avec plutôt des absences en cette fin d’exercices suite à blessures ou autres. Les voilà confrontés à des équipes dont ils ont quelque peu du mal à reconnaître le jeu par rapport au championnat domestique.

Si pour les Lions on savait, de par leur parcours, que ce serait difficile, il semble que néanmoins on ne leur a guère donné de chance de s’en sortir.

Pour les Arvernes c’est encore plus dur. Ayant obtenu plus de points et de victoires que tous leurs adversaires réunis de la poule de maintien, ils en étaient les favoris logiques. Mais ce n’est pas peu dire que le championnat n’est plus le même et fort logiquement les clermontois se trouvent au pied du mur. Certes rien n’est encore perdu ; pour autant l’issue pour le maintien devient des plus incertaines. Nous ne sommes pas sûr que le classement final reflète parfaitement la hiérarchie exacte de la saison avec une équipe alsacienne qui risque fort de terminer première alors qu’elle n’avait pu remporter un seul match de toute la 1ère phase.

L’avenir nous le dira mais pour ne pas fausser tout l’intérêt de ce championnat il va peut-être falloir réfléchir sur quelques points, d’autant qu’en phase final de D3 on a aussi des situations assez similaires.









2ème journée Match reporté

Samedi 8 avril



Amiens II 8 - 4 Wasquehal (56-44)

Amiens II 8 - 4 Wasquehal (56-44)

Sans surprise nos cotes ont été plus que respectées et si durant les 2 premières périodes les nordistes ont su apporter une belle réplique à leurs voisins picards, leur manque de profondeur de banc les verra exploser en fin de rencontre. L'expérience de certains amiénois, renforcée par une condition physique de joueurs d'élite s'exprimera totalement dans ce 3ème tiers remporté 5 à 1 dont 3 par des ''magnusiens'' (5 au total de la rencontre). Sauf miracle d'intersaison voilà nos Lions condamnés à se relancer en D3 avec toutes les difficultés que l'on connait pour s'en extraire. Les jeunes Gothiques, par un savant calcul du goal average, se retrouvent de 3ème à 2ème non relégable. Les 2 équipes se rencontrent à nouveau samedi prochain pour la dernière journée et, bien que chez l'adversaire, les amiénois en seront les favoris logiques à moins que . . . Dunkerque, qui est en accord avec Wasquehal et qui vient d'en terminer avec sa saison en D1, ne ''prête'' quelques licences bleues ?











