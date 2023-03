Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur le week-end 1/8 de Finale - Match 2 & Retour sur le week-end 1/8 de Finale - Match 2 & 2ème Journée Poule de maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 14/03/2023 à 11:30 Tweeter Retour de Week End 2ème manche 1er tour de la phase finale

&

2ème journée poule de maintien



C’est certainement assez rare, surtout lors d’un 1er tour, mais il n’y a pas eu besoin de match d’appui pour déterminer les derniers qualifiés. Tous les vainqueurs et favoris aux vues du tableau consécutif aux résultats de la saison régulière ont confirmé la hiérarchie à l’exception d’un seul club : Annecy.



Mais est-ce vraiment une surprise ? La surprise, elle fut surtout par les scores mais en fait les Chevaliers du lac ont surtout confirmé que depuis quelque temps, ils étaient dans une belle dynamique.



Pour les autres affiches, on notera que certaines équipes, surprises sur leur glace lors du 1er match, ont su réagir mais pas au point de retourner la situation et certains clubs comme Meudon se sont fait quelques frayeurs.





En cette 2ème journée de poule de maintien, seule une rencontre s’est déroulée. Les Arvernes avaient battu par 2 fois les alsaciens lors de la saison régulière. Lors d’un match plus disputé que ne l’indique le score, ils auront somme toute confirmé les confrontations de la saison régulière. Contrairement aux Titans, toujours sans victoire, les clermontois se relancent dans la course au maintien.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes accordées lors de la chronique « pronostiques » du samedi.



PHASE DE PLAY-OFF POUR LE TITRE



Vaujany/Grenoble 13 - 1 Evry/Viry (58-42)

Comme nous le précisions samedi dernier, les Grizzlys avaient tout intérêt à assumer leur rôle de favoris car bien des joueurs composants l’effectif allaient être pris le lendemain dimanche par le championnat U20 au sein de l’équipe de Grenoble. Ils pourront donc s’y rendre avec l’esprit léger du devoir accompli, et de belle manière, dans ces 8èmes de finale de D2. Pas moins de 11 buteurs différents ont ainsi participé à l’évolution du score de leur équipe et les franciliens n’ont pu que sauver l’honneur.

Les isérois iront samedi prochain défier les savoyards d’Annecy qui s’annoncent comme de sacrés clients. De plus se pose pour la majorité de l’effectif de Vaujany/Grenoble un choix cornélien : le même jour les U20 de Grenoble entament leur phase de play-off dont ils sont les favoris. Du coté de la FFHG a-t-on envisagé des solutions ?



Français Volants Paris 10 - 0 Angers II (70-30)

Cotes hautement respectées et les parisiens n’auront pas fait dans la dentelle où ils n’auront rien concédé à leurs jeunes adversaires. Il est vrai que ces derniers ont l’esprit ailleurs et pour tout dire pas que l’esprit puisqu’ils étaient majoritairement à Cergy-Pontoise où ils disputaient le 2ème tour des play-offs U20 tout le week-end. Aussi le coach de l’équipe D2 d’Angers n’avait-il aligné que 12 noms sur la feuille de match (2 gardiens et 10 joueurs de champ) et dont certains n’ont eu que peu l’occasion de jouer en D2. Les Français volants n’ont bien sûr pas ce souci là et ils se seront offert un 1er tour les mains en haut du guidon.

Le prochain tour les Volants iront défier les Ours du Vercors qui devraient leur proposer une opposition d’une tout autre consistance.



Roanne 5 - 4 Amnéville (59-41 mais qu’une erreur de frappe a transformé en 51-49)

Quel coquin de sort a transformé nos cotes largement en faveur de Roanne par d’autres nettement plus resserrées. Et pourtant ce sont bien ces tendances erronées qui ont été enfin de compte dans le vrai car cette rencontre fut beaucoup plus équilibrée que ce que nous avions prévu et c’est tout à l’honneur des Red Dogs qui ont su mordre furieusement dans le défi qui se présenter à eux au point de faire douter du résultat jusqu’à la fin. Ils ont ainsi réussi à égaliser à moins de 6 minutes de la fin avant ce dernier coup de poignard des Renards à l’approche de la dernière minute. Aux ligériens d’en tirer les leçons et la première est certainement de ne jamais sous estimer l’adversaire et de baisser sa garde.

Ils iront samedi prochain affronter les Comètes de Meudon pour les quarts de final.



Valenciennes 7 - 5 Valence (62-38)

Si le résultat fut bien au final celui prévu, la manière pas tout à fait celle envisagée par nos tendances. Un peu comme les roannais, nos valenciennois se sont quelque peu fait endormir par les lynx valentinois. Et comme les ligériens, les nordistes ont débloqué la situation en leur faveur moins d’1 mn 30 avant la fin de la rencontre avec 2 réalisations dont 1 en cage vide. Là aussi peut-être un avertissement sans frais pour plus de vigilance et de concentration si les Diables Rouges veulent rester les outsiders de cette phase finale.

Ils se rendront à Courchevel chez des Bouquetins qui ont passé ce 1er tour avec une certaine facilité, il est vrai face à un adversaire qui avait toutes les raisons d’être moins mobilisé.



Courchevel-Méribel-Pralognan 8 - 2 Rouen II (62-38)

Sans surprise l’entente alpine des 3 stations a largement dominé des normands plus concernés dorénavant par les futures joutes des championnats élites juniors. Ils étaient certes un peu plus nombreux sur la feuille de match que leurs ‘’collègues’’ d’Angers mais loin de faire le plein, tant il est vrai que le même jour, plus tôt dans l’après midi à Saint Gervais les U20 disputaient, et remportaient, un match du championnat élite.

L’adversaire qui se présentera samedi prochain pour affronter les Bouquetins sera dans une tout autre disposition. Les Diables Rouges de Valenciennes ont eux la ferme intention d’aller le plus loin possible dans ce championnat de D2.



Meudon 3 - 2 Toulouse-Blagnac (60-40)

Comme nous disions samedi, l’histoire bégaye mais ne se répète pas forcément ; Nous avons bien cru que les Bélougas allaient refaire le même coup que la saison dernière. Mais on peut penser que, plus solides dans leur tête, les Comètes ont su relever ce défi après le but égalisateur des toulousains en fin de match et donc vite conclure en moins d’1 minute de prolongation. Saluons cette belle réaction des visiteurs, décidément donnant souvent le meilleur à l’extérieur.

Les franciliens recevront les Renards de Roanne. Ils auront tout intérêt à engranger une 1ère victoire face à une équipe qui comme eux porte une solide pancarte d’outsider.



Villard-de-Lans 4 - 2 Courbevoie (55-45)

Nous étions quelque peu prudents car ces Ours ne sont pas toujours tendres avec leurs partisans auquel ils auront offert de belles victoires à domicile mais aussi parfois des performances nettement plus déconcertantes. Ce fut encore le cas ce samedi où, après un 1er tiers, disons, encourageant, les villardiens ont stagné, restant toujours à portée des Coqs jusque dans les ultimes secondes du match qui verra Luca Bertrand faire le break pour ses couleurs. Fin du voyage pour le club de Courbevoie qui aura assurément beaucoup progressé et qui, peut-être, a pris date pour les prochaines saisons. Au prochain tour les Ours n’auront plus le privilège de recevoir le match retour et d’appui éventuel ; et c’était peut-être un bien pour un mal ?

Les isérois recevront un des favoris de ce championnat, Paris, A eux de tirer les leçons de leur dernière prestation.



Reims 1 - 5 Annecy (50,50-49,50)

On a eu Toulouse-Blagnac la saison dernière ; et si on avait Annecy cette année ? Comme lors de la 1ère manche, les Chevaliers ont chargé sabre au clair dès la 1ère période et les Phénix ne s’en sont jamais remis. Ils stabiliseront le score en 2ème période pour céder à nouveau d’un but dans le dernier tiers. Victoire propre et net pour les savoyards, plus même que ne l’envisageait nos cotes. De là à penser qu’Annecy peut être l’équipe surprise de cette saison . . .

C’est un gros morceau que se prépare à recevoir à priori le favori de la D2 puisque c’est ni plus ni moins que le leader de la poule B. Mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle car Vaujany/Grenoble va avoir à faire des choix mais nous en reparlerons.





POULE DE MAINTIEN

Colmar 1 - 4 Clermont-Ferrand (49,50-50.50)

Est-ce l’effet psychologique d’avoir pu récupérer un de leur meilleur compteur ou la réaction d’amour propre de l’équipe ? En tout cas les Arvernes ont su patiemment construire un succès plus large qu’attendu, plus large que lors de la rencontre en fin de saison régulière face à cette même équipe. Pourtant ce ne fut pas si simple devant des alsaciens entreprenants qui ouvrirent le score (contrairement à ce qui est notifié sur le site de la FFHG) mais ne surent se montrer réalistes sur la suite de la rencontre. Si rien n’est encore fait pour les clermontois, c’est néanmoins un pas important vers le maintien car toute victoire à l’extérieur compte forcément un peu plus qu’une à domicile, ne serait ce que sur le moral des troupes. Rien n’est fini encore pour les alsaciens mais cela se complique forcément un peu plus.





La rencontre Amiens II recevant Wasquehal pour le compte de la 2ème journée se jouera le 8 avril. Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes accordées lors de la chronique « pronostiques » du samedi.Comme nous le précisions samedi dernier, les Grizzlys avaient tout intérêt à assumer leur rôle de favoris car bien des joueurs composants l’effectif allaient être pris le lendemain dimanche par le championnat U20 au sein de l’équipe de Grenoble. Ils pourront donc s’y rendre avec l’esprit léger du devoir accompli, et de belle manière, dans ces 8de finale de D2. Pas moins de 11 buteurs différents ont ainsi participé à l’évolution du score de leur équipe et les franciliens n’ont pu que sauver l’honneur.Les isérois iront samedi prochain défier les savoyards d’Annecy qui s’annoncent comme de sacrés clients. De plus se pose pour la majorité de l’effectif de Vaujany/Grenoble un choix cornélien : le même jour les U20 de Grenoble entament leur phase de play-off dont ils sont les favoris. Du coté de la FFHG a-t-on envisagé des solutions ?Cotes hautement respectées et les parisiens n’auront pas fait dans la dentelle où ils n’auront rien concédé à leurs jeunes adversaires. Il est vrai que ces derniers ont l’esprit ailleurs et pour tout dire pas que l’esprit puisqu’ils étaient majoritairement à Cergy-Pontoise où ils disputaient le 2tour des play-offs U20 tout le week-end. Aussi le coach de l’équipe D2 d’Angers n’avait-il aligné que 12 noms sur la feuille de match (2 gardiens et 10 joueurs de champ) et dont certains n’ont eu que peu l’occasion de jouer en D2. Les Français volants n’ont bien sûr pas ce souci là et ils se seront offert un 1tour les mains en haut du guidon.Le prochain tour les Volants iront défier les Ours du Vercors qui devraient leur proposer une opposition d’une tout autre consistance.Quel coquin de sort a transformé nos cotes largement en faveur de Roanne par d’autres nettement plus resserrées. Et pourtant ce sont bien ces tendances erronées qui ont été enfin de compte dans le vrai car cette rencontre fut beaucoup plus équilibrée que ce que nous avions prévu et c’est tout à l’honneur des Red Dogs qui ont su mordre furieusement dans le défi qui se présenter à eux au point de faire douter du résultat jusqu’à la fin. Ils ont ainsi réussi à égaliser à moins de 6 minutes de la fin avant ce dernier coup de poignard des Renards à l’approche de la dernière minute. Aux ligériens d’en tirer les leçons et la première est certainement de ne jamais sous estimer l’adversaire et de baisser sa garde.Ils iront samedi prochain affronter les Comètes de Meudon pour les quarts de final.Si le résultat fut bien au final celui prévu, la manière pas tout à fait celle envisagée par nos tendances. Un peu comme les roannais, nos valenciennois se sont quelque peu fait endormir par les lynx valentinois. Et comme les ligériens, les nordistes ont débloqué la situation en leur faveur moins d’1 mn 30 avant la fin de la rencontre avec 2 réalisations dont 1 en cage vide. Là aussi peut-être un avertissement sans frais pour plus de vigilance et de concentration si les Diables Rouges veulent rester les outsiders de cette phase finale.Ils se rendront à Courchevel chez des Bouquetins qui ont passé ce 1tour avec une certaine facilité, il est vrai face à un adversaire qui avait toutes les raisons d’être moins mobilisé.Sans surprise l’entente alpine des 3 stations a largement dominé des normands plus concernés dorénavant par les futures joutes des championnats élites juniors. Ils étaient certes un peu plus nombreux sur la feuille de match que leurs ‘’collègues’’ d’Angers mais loin de faire le plein, tant il est vrai que le même jour, plus tôt dans l’après midi à Saint Gervais les U20 disputaient, et remportaient, un match du championnat élite.L’adversaire qui se présentera samedi prochain pour affronter les Bouquetins sera dans une tout autre disposition. Les Diables Rouges de Valenciennes ont eux la ferme intention d’aller le plus loin possible dans ce championnat de D2.Comme nous disions samedi, l’histoire bégaye mais ne se répète pas forcément ; Nous avons bien cru que les Bélougas allaient refaire le même coup que la saison dernière. Mais on peut penser que, plus solides dans leur tête, les Comètes ont su relever ce défi après le but égalisateur des toulousains en fin de match et donc vite conclure en moins d’1 minute de prolongation. Saluons cette belle réaction des visiteurs, décidément donnant souvent le meilleur à l’extérieur.Les franciliens recevront les Renards de Roanne. Ils auront tout intérêt à engranger une 1victoire face à une équipe qui comme eux porte une solide pancarte d’outsider.Nous étions quelque peu prudents car ces Ours ne sont pas toujours tendres avec leurs partisans auquel ils auront offert de belles victoires à domicile mais aussi parfois des performances nettement plus déconcertantes. Ce fut encore le cas ce samedi où, après un 1tiers, disons, encourageant, les villardiens ont stagné, restant toujours à portée des Coqs jusque dans les ultimes secondes du match qui verra Luca Bertrand faire le break pour ses couleurs. Fin du voyage pour le club de Courbevoie qui aura assurément beaucoup progressé et qui, peut-être, a pris date pour les prochaines saisons. Au prochain tour les Ours n’auront plus le privilège de recevoir le match retour et d’appui éventuel ; et c’était peut-être un bien pour un mal ?Les isérois recevront un des favoris de ce championnat, Paris, A eux de tirer les leçons de leur dernière prestation.On a eu Toulouse-Blagnac la saison dernière ; et si on avait Annecy cette année ? Comme lors de la 1manche, les Chevaliers ont chargé sabre au clair dès la 1période et les Phénix ne s’en sont jamais remis. Ils stabiliseront le score en 2période pour céder à nouveau d’un but dans le dernier tiers. Victoire propre et net pour les savoyards, plus même que ne l’envisageait nos cotes. De là à penser qu’Annecy peut être l’équipe surprise de cette saison . . .C’est un gros morceau que se prépare à recevoir à priori le favori de la D2 puisque c’est ni plus ni moins que le leader de la poule B. Mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle car Vaujany/Grenoble va avoir à faire des choix mais nous en reparlerons.Est-ce l’effet psychologique d’avoir pu récupérer un de leur meilleur compteur ou la réaction d’amour propre de l’équipe ? En tout cas les Arvernes ont su patiemment construire un succès plus large qu’attendu, plus large que lors de la rencontre en fin de saison régulière face à cette même équipe. Pourtant ce ne fut pas si simple devant des alsaciens entreprenants qui ouvrirent le score (contrairement à ce qui est notifié sur le site de la FFHG) mais ne surent se montrer réalistes sur la suite de la rencontre. Si rien n’est encore fait pour les clermontois, c’est néanmoins un pas important vers le maintien car toute victoire à l’extérieur compte forcément un peu plus qu’une à domicile, ne serait ce que sur le moral des troupes. Rien n’est fini encore pour les alsaciens mais cela se complique forcément un peu plus.





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo