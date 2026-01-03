Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Analyse et pronostic match en retard 8ème Journée - Saison 2025/2026 Analyse et pronostic de la mise à jour de la 8ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2025-2026 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 03/01/2026 à 07:00 Tweeter

Tendances 8ème journée championnat D2 - 2025/2026

Rencontre de mise à jour de la 8ème journée

C’est encore la trêve pour les clubs composants le championnat de D2. Tous sauf pour Roanne et surtout Vaujany-Grenoble qui, alors que la saison régulière va attaquer son dernier tiers, ne doit plus traîner avec ses 3 journées de retard pour clôturer cette 1ère phase en même temps que ses petits camarades.



Du coup les Grizzlys contraignent les Roannais à cette reprise prématurée. Ce n’est pas si évident car, contrairement aux Isérois, l’effectif des Renards possèdent des étrangers qui ont dû certainement par la même écourter leur retour dans les familles.



Nous devons ici prendre un instant pour rappeler pourquoi le rattrapage de la 8ème journée et non de la 11ème du 13 décembre où effectivement les 2 équipes ne s’étaient alors pas rencontrer. En effet le lieu des matchs a été inversé entre les 2 journées pour ces 2 protagonistes et donc paradoxalement le match retour s’est déjà déroulée le 21 novembre dernier.



POULE B



Roanne 54% - 46% Vaujany

Si le retard important pris par les espoirs isérois dans le calendrier oblige également à une reprise anticipée du championnat pour les Ligériens, il donne à ces derniers l’occasion de vite effacer leur dernière frustrante défaite sur leur glace.



Finalement se relancer juste avant la vraie reprise serait une bonne chose puisque cela leur permettrait, sinon de récupérer la 2ème place, tout au moins de revenir sur le dauphin actuel Valence et surtout mettre un peu d’espace avec le 4ème Toulouse-Blagnac actuellement à 2 points. Seulement pour cela il va falloir faire plier les Vaujaniats. Or ces derniers doivent savoir profiter de leurs 3 mises à jour à faire pour tenter non seulement de s’éloigner de la zone dangereuse mais, pourquoi pas, espérer une ‘’remonta da’’ vers le top 4.



Pour autant il ne faut pas se cacher que cela va être difficile de l’entamer dès ce samedi car nos tendances ne sont pas vraiment en leur faveur. Rappelons qu’au match aller les Roannais s’étaient nettement imposés 4-0 en terre iséroise et que le parcours de la promotion 2025/26 des espoirs grenoblois nous auront pour l’instant pas fait oublier ses devanciers. Aux Renards de confirmer face aux Grizzlys que leur dernière défaite à domicile n’était qu’un accident et qu’ils restent une des équipes dominantes de cette D2.







