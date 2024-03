Tendances D2 2023/24

1/2 de Finale matchs 1 et 2

& 5ème journée Maintien





1/2 Finale Play-Offs

Match 1 & 2





Match 1

Samedi 30 mars

Villard de Lans (2B)

52%

- 48% Lyon

(8B)



Si la qualification des lyonnais n’a que surpris modérément au tour précédent face à Montpellier c’est que déjà ils avaient battu par 2 fois les Vipers en saison régulière. Cette fois ce ne sera pas du tout le cas puisqu’au contraire ils ont été défaits dans les 2 rencontres qui les ont opposés aux joueurs de Villard-de-Lans dans la 1ère phase. Sur le plateau du Vercors on attendra donc avec impatience de voir à nouveau ces 2 équipes se confronter. Oublier le 5-2 encaissé par les Lions et nous pensons qu’elle sera d’autant plus ouverte que certainement, avec l’enchainement des victoires et la confiance qui va avec, les gones devraient être plus tenaces qu’il y a 2 mois. Néanmoins les Ours auront l’avantage de recevoir et doivent pouvoir ici remporter cette 1ère manche dans une patinoire qui leur sera toute acquise.





Match 2

Dimanche 31 mars Villard de Lans (2B) 51% - 49% Lyon (8B)

Pour cette 2ème manche, nous persistons en faveur des villardiens mais avec un peu plus de modération car non seulement les lyonnais n’auront pas la fatigue d’un déplacement (certes pas particulièrement long) mais auront eu une nuit, qui dit-on porte conseil, pour analyser l’éventuelle défaite. Cela sera-t-il suffisant ?



Match 1

Samedi 30 mars

HCMP

(1B) 51% - 49%

Vaujany (3B)



Ici aussi nous accordons nos faveurs à l’équipe recevante mais avec des tendances plus resserrées. En effet il faut se souvenir qu’en fin de saison régulière les Grizzlys sont venus vaincre les Bouquetins à Méribel sur un score sans appel de 6 à 1 ! Pourtant si l’équipe U20 de Grenoble est dorénavant au repos forcé, par contre le beau parcours de Chambéry risque d’handicaper sérieusement l’effectif de Vaujany-Grenoble car les 2 équipes jouent les 2 mêmes jours (ce n’était pas le cas lors du tour précédent). Trois joueurs et non des moindres risquent donc de manquer à l’appel : Grossetête, Toubhans-Besnier et Nogaretto. Enfin on sait l’entente alpine plutôt ambitieuse et donc certainement attachée à vouloir plaire à des partisans particulièrement présents cette saison et leur offrir le titre ou tout au moins une finale.





Match 2

Dimanche 31 mars

HCMP

(1B) 50.50% - 49.50%

Vaujany (3B)



Nous ne changeons qu’à peine nos cotes quasi cette fois à l’équilibre. Néanmoins pour les raisons évoquées plus haut et malgré la nuit de réflexion pour les Grizzlys, nous continuons sur un a priori, certes des plus légers, favorable aux Bouquetins.





Poule Maintien - J 5

Valence (9B) 52% - 48%

Amiens II (9A)



Rappelons que ces 2 équipes se tiennent à 2 points et que maintenant la relégation ne put plus se jouer qu’entre eux. Le vainqueur aura pris une option qui pourrait être même définitive pour les drômois. Or il faut bien le dire, ces 2 équipes sont un peu dans le doute et probablement celle qui aura le plus de force morale devrait l’emporter. Parce qu’ils ont su vaincre à Amiens, nous plaçons les Lynx logiquement favoris. Mais peut-être auront-ils été quelque peu marqués par ce 3ème tiers à Clermont-Ferrand où ils sont complètement passé à côté de leur match. Côté picard, bien que battus, ces derniers ont su pousser Colmar, le leader de cette poule de maintien, aux prolongations hélas trop vite écourtées par une infériorité mal venue. Ce résultat leur a au moins prouvé qu’ils n’étaient pas si loin de leurs adversaires de poules. Cela ne suffit certes pas pour faire d’eux les favoris mais peut laisser présager d’une rude opposition.







Colmar (10A)

- Clermont (10B)