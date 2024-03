Tendances D2 2023/24

1/4 de Finale match 1

& 3ème journée Maintien

De tous les clubs ayant participé à ce 1er tour, seuls deux supposés mieux classés hiérarchiquement ont réussi à obtenir le droit de continuer en confirmant par une victoire en match Aller chez l’adversaire.



Dans les deux cas, on n’eut même pas besoin d’avoir recours à une 3ème manche et dans les deux cas ce fut le fait d’équipe de la poule B. Mais pour être honnête dans ces 2 cas seul celui de Lyon peut être considéré comme un authentique exploit. Pour Roanne il faut bien avouer que l’adversaire qui lui était proposé n’avait pas tout à fait ni la tête tournée vers le championnat D2, ni par la même tout son effectif de joueurs pour faire face à une solide et expérimentée équipe comme celle de Roanne. Maintenant nous attendons tous de voir leur comportement lors du second tour et nous verrons que leurs chances sont loin d’être négligeables car il faut rappeler qu’en poule B au-delà du classement final de la 1ère phase on a vu que toutes les équipes pouvaient arriver à battre toutes les autres.



De même on suivra particulièrement les 2 derniers représentants de la poule A, La Roche sur Yon et Courbevoie dont seul ce dernier aura l’avantage du terrain pour la 2ème manche ainsi que le match d’appui éventuel et nous avons la faiblesse de croire qu’ils auront pleinement leur chance de faire plus que bonne figure. Le mystère reste autour des Grizzlys qui si les U20 grenoblois seront exonérés de match ce samedi, ce ne sera pas le cas le week-end suivant où ils seront confrontés aux U20 de Gap dans les Hautes Alpes lors des demi-finales du championnat élite U20 et cela le même jour et même heure que la 2ème et 3ème manche éventuelle de Vaujany-Grenoble à Courbevoie. On connait le riche effectif du vivier grenoblois mais les dirigeants isérois risquent d’avoir à faire des choix cornéliens. Nous savons que la saison dernière, notamment grâce à leurs U17, ils sont parvenus à gérer l’ingérable, en sera-t-il de même cette saison ?







En poule de maintien on suivra particulièrement la rencontre Valence VS Clermont qui départagera, au moins provisoirement, les 2 ex aequo. Mais également nous verrons si Colmar confirme son leadership sur cette poule face à une équipe amiénoise qui semble plus dans la difficulté mais qui n’en avait pas moins remportée les 2 rencontres l’ayant opposé aux alsaciens lors de la phase régulière.

Entre parenthèse ( ) rappel pour chaque équipe de son classement et sa poule lors de saison régulière





1/4 Finale Play-Offs

Match 1



Match 1

Roanne

(5B)

51%

- 49%

HCMP

(1B)



Le leader de poule B et parmi les grands favoris au titre se rend pour la 2ème fois sur les bords de la Loire défier des Renards qui leur avaient fait baisser pavillon 5 à 3. Les ligériens espèrent bien renouveler cette performance samedi. Ils peuvent d’autant plus y croire que les Bouquetins ont fait preuve d’une certaine fébrilité face au 8ème et dernier qualifié de poule A. Certes ils sont passés en 2 manches mais par la plus petite des marges et en ne faisant pas l’économie d’une prolongation sur leur glace de Méribel. Nous nous attendons à une rencontre disputée devant le chaud public de Fontalon et il pourrait contribuer à donner ce petit coup de pouce qui permettrait aux roannais de l’emporter. Néanmoins nous restons prudents dans nos tendances cependant légèrement en faveur des locaux.



Match 1

La Roche sur Yon

(3A) 51% - 49% Villard de Lans (2B)



Comme Lyon, l’autre promu, les yonnais ont rempli leur contrat pour cette 1ère saison en D2 et seront certainement moins sous la pression que Villard-de-Lans qui lorgne probablement sur le titre ou à minima les demis finales. Il nous manque bien sûr d’éléments de comparaison si ce n’est l’équipe de Toulouse-Blagnac contre qui ces 2 clubs ont joué. Si les Aigles l’ont emporté en 2 manches lors de ce 1er tour, ce fut également le cas pour les Ours qui les auront battus en 1ère partie de saison sur le même score de 4 à 2 que ce soit à Toulouse ou à Villard. Les vendéens ont eu besoin d’une prolongation chez l’adversaire mais par contre ont obtenu un succès plus large chez eux (4 à 1). En conclusion nous ne pouvons que jouer la prudence avec des cotes très proches mais néanmoins en faveur de l’équipe recevante. D’autant plus que les partisans du HOGLY sont, parmi ceux de poule nord, les seuls à soutenir la comparaison en affluence avec ceux du sud. Il y aura donc foule derrière les Aigles pour les soutenir.





Match 1

Vaujany (3A)

53%

- 47% Courbevoie (2A)



Certes quelques joueurs côté Grizzlys risquent de manquer avec le début des play-offs de D1 où des licences bleues grenobloises risquent d’être sur le pont du navire chambérien (on pense entre autres à Hugo Nogaretto). Cependant ils ne devraient guère être nombreux. Par contre il n’y aura pas de match ce week-end en U20 concernant les juniors grenoblois et cela est l’assurance d’avoir une équipe compétitive face aux franciliens. Probablement elle cherchera à imposer sa vitesse. Cela risque de surprendre un effectif courbevoisien plus âgé, mais néanmoins encore assez jeune et peut-être peu habitués lors de sa saison régulière à jouer sur le même rythme. Enfin tout cela reste à démontrer. Rappelons seulement tout l’intérêt de cette affiche qui met aux prises 2 équipes qui avaient fini très fort la saison régulière, au point même d’avoir battu leur leader de poule en toute fin de cette 1ère phase.





Match 1

Lyon (8B)

50.50% - 49.50% Montpellier (4B)



Malgré la différence hiérarchique officielle on peut tout à fait et d’autant plus croire aux chances des lyonnais que ces derniers l’avaient emporté face aux montpelliérains lors de leur 2 confrontations en 1ère partie de championnat. Alors certes nos cotes sont des plus serrées mais nous accordons un léger à priori favorable aux rhodaniens. A eux de rester dans le même état d’esprit combatif car, contrairement aux parisiens, les héraultais sont avertis des forces et faiblesses de leur adversaire.





Poule Maintien - J 3

Colmar (10A)

53% - 47%

Amiens II (9A)



Là aussi lors de la phase régulière par 2 fois la réserve d’Amiens avait battu Colmar. Mais depuis les jeunes Gothiques ont accumulé les déceptions alors que l’on a plutôt constaté un sursaut salutaire des Titans. Devenus leader de cette poule de maintien, on ne doute pas que les alsaciens essayeront de prendre leur revanche de la 1ère partie de championnat. De plus et surtout, ils prendraient une option quasi irrémédiable sur leur maintien. Attention néanmoins car libérés par leur élimination en phase finale de l’élite U20, les jeunes picards peuvent entièrement se concentrer sur la D2.





Valence (9B) 53% - 47% Clermont (10B)

On ne sera pas étonné de constater que nos tendances sont en faveur des drômois, eux qui avaient vaincu par 2 fois les Arvernes lors de la saison régulière. De plus cela se passe ce samedi sur le glaçon des Lynx. Pas un bon souvenir pour des Sangliers nettement battus ici même mi-décembre 8 à 3 alors qu’ils avaient eu autant de tirs cadrés que leurs adversaires. Il faut espérer chez les clermontois de sérieux progrès côté réalisme offensif comme défensif pour pouvoir rivaliser. Nos tendances sont donc logiquement en faveur des valentinois mais tout en laissant la part à l’imprévu car, comme on l’aura rappelé dans notre présentation, entre équipes de la poule sud on n’a pas été avare de performances inattendues.