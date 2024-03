Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics 1/4 Finales Play-Offs M2 et M3 éventuel & J 3 Maintien - Saison 2023-2024 Analyses et pronostics des matchs 2 et 3 éventuel des 1/4 de finales Play-Offs & 4ème journée de la poule de maintien du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 23/03/2024 à 13:00 Tweeter

Tendances D2 2023/24

1/4 de Finale match 2 & 3 éventuel

& 4ème journée Maintien

C’est donc ce week-end que sera connu le dernier carré et l’on craint qu’encore une fois la poule du nord ait du mal à trouver sa place. Pour des raisons que nous expliquons plus bas l’équipe de Courbevoie est probablement celle qui a le plus la possibilité de passer ce tour mais cela s’annonce plus délicat pour La Roche sur Yon.



Tout comme pour Roanne, la faute à des alpins de l’entente Courchevel-Méribel-Pralognan qui malgré les mésaventures de cet été, semblent plus que jamais particulièrement ambitieux. Mais on attend surtout de voir si les lyonnais, après pourtant une saison régulière particulièrement laborieuse, continueront à jouer les trouble-fêtes face à Montpellier.



Revenons un instant sur Courbevoie mais surtout sur son adversaire, Vaujany-Grenoble, dont on attend de savoir s’il aura la possibilité de se donner les moyens de défendre ses chances dans ces quarts de finale.



En poule de maintien Colmar est à une victoire d’être mathématiquement sûr de son maintien, même si déjà avec 3 victoires il nous semble plus possible d’être relégué. Ce sera aussi forcément le cas de Clermont-Ferrand. En cas de victoire et si de son côté la réserve d’Amiens est à nouveau battue. Mais attention, les rencontres de ce samedi nous proposent les mêmes affiches que la semaine dernière et il y aura probablement un gout de revanche dans l’air, aussi bien pour Amiens que pour Valence qui s’étaient tous les deux imposés face à ces mêmes adversaires lors de la phase régulière.

Entre parenthèse ( ) rappel pour chaque équipe son classement et sa poule lors de saison régulière



1/4 Finale Play-Offs

Match 2 & 3 éventuel



Matchs 2 HCMP (1B) 54% - 46% Roanne (5B)

Les roannais se voulaient assez ambitieux, visant probablement d’ailleurs plus la montée que le titre, mais comme pour La Roche/Yon, il va leur être bien difficile d’inverser le cours des choses. Certes, à la différence des vendéens, les ligériens connaissent un peu plus leur adversaire et ont même réussi une fois à les battre en saison régulière. Mais ici il faudra le faire dans leur fief. Or cette saison ils ont rarement réussi à l’emporter à l’extérieur sur une équipe mieux classée qu’eux. Nos cotes seront donc sans ambigüité en faveur des alpins.



Matchs 3 éventuel HCMP (1B) 53% - 47% Roanne (5B)

Si nos Renards sont encore là c’est qu’ils ont réussi l’exploit de faire douter les Bouquetins. Mais nous tablons sur le fait que ces derniers auront retenu la leçon et nous continuons à les maintenir comme favoris. Pour autant nous rééquilibrons légèrement nos tendances



Match 2

Villard de Lans (2B) 53% - 47% La Roche sur Yon (3A)

Un challenge bien difficile attend les Aigles vendéens sur le plateau du Vercors où des Ours mal léchés vont tenter de mettre dès ce samedi un terme au parcours des yonnais. Et il faut bien l’avouer ils seront pour nous les favoris logiques de cette confrontation. Toutefois il ne faut cependant pas enterrer trop vite le HOGLY qui a su prouver qu’il savait être performant à l’extérieur et qui de plus évoluera surement avec moins de pression que les villardiens. Contrairement à ces derniers, La Roche/Yon pour cette 1ère saison de découverte de la D2 a d’ores et déjà remplie son objectif de maintien. On peut supposer qu’il est peu probable que le titre et la montée était visé dès cette année. Ce qui n’est pas le cas pour les villardiens qui, de plus avec l’avantage du terrain, n’auront pas envie de décevoir leurs partisans. Tenant compte de tous ces paramètres, nos cotes sont raisonnablement en faveur des isérois.



Match 3 éventuel

Villard de Lans (2B) 52% - 48% La Roche sur Yon (3A)

Si nous nous retrouvons ce dimanche c’est que donc les vendéens auront réussi à faire déjouer les isérois et ce n’est pas un mince mérite. Pour autant nous maintenons favoris des Ours revanchards certainement vexés de cette défaite devant leurs supporters mais néanmoins avec des tendances légèrement resserrées.



Match 2

Courbevoie (2A) 53% - 47% Vaujany (3A) Au-delà de l’avantage du terrain, les franciliens risquent d’avoir aussi celui du nombre car l’effectif des Grizzlys risque de souffrir de quelques absences préjudiciables. Rappelons qu’au même moment sur la patinoire gapençaise les juniors grenoblois en découdront face à ceux de Gap en demi-finale du championnat élite U20, ainsi d’ailleurs que le lendemain. La saison dernière Vaujany-Grenoble avait réussi l’exploit de passer ce tour grâce au coup de main des U17. Mais ce week-end ils sont également pris avec là aussi les demi-finales du championnat U17 élite. On aura compris qu’outre le nombre c’est bien surtout la qualité de l’équipe iséroise qui risque d’être grandement compromise. Pourront-ils dès lors réaliser le même exploit que la saison dernière ou, comme pour la saison 2022, après avoir brillamment gagné à Valenciennes, n’ont pu, la semaine suivante chez eux, que s’incliner par 2 fois. Nous donnerons donc nos faveurs aux Coqs qui devraient profiter de ces circonstances favorables mais, on ne sait jamais avec ces diables de dauphinois nos cotes restent prudentes.

Match 3 éventuel

Courbevoie (2A) 54% - 46% Vaujany (3A)

Cette 3ème manche conforte notre analyse de la rencontre de la veille. Il est donc probable que cette prometteuse équipe vaujano-grenobloise n’est plus à disposition tous les atouts qui faisaient sa force jusque-là. Les Courbevoisiens devraient donc pouvoir confirmer le résultat de la veille et parvenir à se qualifier pour les demis. Bien que restant encore prudents, nous augmentons néanmoins légèrement nos cotes en faveur des Coqs.



Match 2

Montpellier (4B) 51% - 49% Lyon (8B)

Il s’agit pour les héraultais d’inverser absolument la tendance dès ce samedi sous peine de clore définitivement la saison. Certes les lyonnais avaient réussi à s’imposer lors de la phase régulière à Végapolis. Pourtant les Vipers ont les armes pour contrer l’ambition naissante des rhodaniens et ils compteront aussi sur leurs partisans nombreux. Parce qu’au pied du mur nous leur accorderons nos faveurs dans une rencontre aux cotes équilibrées.



Match 3 éventuel

Montpellier (4B) 52% - 48% Lyon (8B)

Qui dit match d’appui, dit victoire héraultaise la veille. Remis en selle et en confiance, nous accorderons à nouveau notre confiance aux Vipers avec même les tendances légèrement renforcées en leur faveur. Quoiqu’il en soit pour le perdant, si c’est Lyon pour une 1ère année ce n’est pas si mal. Si c’est Montpellier, la descente de D1 aura été plutôt bien gérée et ce n’est pas toujours le cas.



L’organisation du calendrier fait que l’on repart à l’envers pour la phase retour. Cela fait que nous allons retrouver les 2 mêmes affiches mais avec bien sûr cette fois le lieu de rencontre inversé ; occasion pour peut-être prendre une revanche.



Colmar (10A) 49% - 51% Amiens II (9A)

A un petit point de pourcentage prêt nous inversons les cotes attribuées à chacune des équipe la semaine dernière (53%-47% alors en faveur de Valence). Cette petite différence sanctionne légèrement le manque de régularité constaté cette saison chez les Arvernes. Leurs partisans espèrent bien sûr voir le meilleur samedi à la patinoire puydômoise mais savent que parfois leurs favoris peuvent leur infliger le pire. Les Drômois le savent d'autant plus qu'ils avaient su l'emporter ici même lors de la phase régulière. Aussi ils seront déterminés d’abord à prendre leur revanche sur le match de la semaine dernière mais surtout à mettre de la distance avec la dernière place occupée par la réserve d’Amiens. Mais s’il advient que Clermont prenne un bon départ mettant en confiance les joueurs, alors il deviendra bien difficile pour les Lynx d’inverser la tendance. On peut compter d'autant plus sur une forte implication des Sangliers qu'ils savent qu'avec encore une victoire combinée à une défaite des picards alors forcément ce sera le maintien assuré.



Clermont (10B) 52% - 48% Valence (9B)

