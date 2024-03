Tendances D2 2023/24

1er tour Play-offs et 1ère journée Maintien

C’est toujours un moment particulier ce 1er tour des play-offs puisqu’en quelque sorte ce sont les retrouvailles des 2 moitiés de la France et on risque d’assister à des rencontres inédites depuis plusieurs saisons comme ce Lyon-Paris ou Toulouse/Blagnac-La Roche sur Yon.



Nous aurons déjà quelques belles affiches dès ce 1er tour avec des équipes qui avaient plus ou moins annoncé leurs ambitions. Certaines les ont confirmées, d’autres moins et il va falloir pour celles-ci relever le challenge de la rédemption.



On pense entre-autre à Roanne, club qui avait fait acte de candidature l’été dernier pour remplacer Marseille en D1. Dans l’autre poule on pense dans une certaine mesure à Reims qui, sans peut-être prétendre au titre, espérait certainement cette année une progression sensible et ce fut loin d’être le cas dans la phase régulière.



D’autres, bien que ne bénéficiant pas d’un bon classement, pourraient surprendre, tant elles ont fait montre de vrai progrès ces dernières semaines, comme l’entente Evry-Viry. Mais enfin de compte nous attendons surtout de voir, pour les équipes qui ont dominé la saison régulière, dans quelle mesure arriveront-elles à confirmer.



Il reste cependant quelques interrogations. D’abord du côté des réserves qui ne peuvent être promues et en particulier à Vaujany/Grenoble. Si on sait que les Grizzlys ont le potentiel pour compter parmi les favoris cette saison, est-ce qu’ils ambitionneront de jouer encore sur les 2 tableaux, D2 et U20 élite, ou la priorité sera-t-elle donner au championnat junior dont Grenoble détient les titres en U20 comme en U17 ? Pour les 2 autres, Rouen II et Angers II, c’est généralement vers le championnat U20 élite que se tournent leurs ambitions et hélas on peut craindre que, comme l’an dernier, ils ne s’économisent que trop dans cette phase finale, la dénaturant quelque peu. Mais c’est le même problème chaque saison et pour l’instant il n’apparait pas de véritables solutions. (Par là même nous nous pencherons un peu plus longuement sur la présentation de ces affiches tant cela peut être assez compliqué)



De l’inédit ; ce ne sera pas tout à fait le cas dans la poule de maintien car, à part Valence qui remplace Wasquehal, les 3 autres équipes étaient déjà dans cette fâcheuse position la saison dernière. Pour souvenir, Colmar avait fini en tête devant la réserve d’Amiens puis Clermont-Ferrand et Wasquehal. Normalement rétrogradé avec le club nordiste, les Arvernes avaient enfin de compte profité des problèmes de Mulhouse en Magnus entraînant sa descente en D3. Par l’effet domino qui en découla, la FFHG repêcha le club auvergnat.



Cette fois, suite à l’expansion de la D1, seul le dernier descendra . . . à moins d’une intersaison encore à suspense ? Difficile ici de faire des pronostics dans la mesure où on ne sait exactement quelles vont être les forces exactes de la réserve d’Amiens ou de Colmar puisqu’ils ont la possibilité d’avoir, sous condition d’âge, des renforts venant de leur équipe première (Magnus d’Amiens) ou des clubs avec lesquels ils sont affiliés (Colmar avec Strasbourg et Mulhouse). Les clermontois, alors favoris puisque comptant bien plus de victoires en 1ère phase que les 3 autres équipes réunies, en ont mesuré toute la portée la saison dernière.



Entre parenthèse ( ) rappel pour chaque équipe de son classement et sa poule lors de saison régulière

1/8 Finales Play-Offs - Match Aller

Lyon (8B) 48% - 52% Paris FV (1A)



C’est une saison d’adaptation pour des lyonnais qui devaient cependant espérer mieux. Ils ont assuré l’essentiel avec le maintien et sauront en tirer les leçons pour la saison prochaine. En attendant c’est avec l’esprit libre de ceux qui n’ont rien à perdre qu’ils s’apprêtent à recevoir des parisiens leaders de la poule A. Ces derniers doivent se méfier car bien que nous les mettions favoris nos cotes ne sont pas d’une grande générosité pour eux. En effet malgré leur classement final les Lions ont très souvent donné du fil à retordre à bien des équipes de haut de tableau. Les Volants, habitués aux petites chambrées, doivent de plus s’attendre à jouer devant plus de 2500 partisans des Gones.



Amnéville (5A) 48% - 52% Montpellier (4B)



Contrairement à l’affiche précédente, on a plutôt du mal à faire le plein à la patinoire d’Amnéville. Cela explique-t-il la difficulté des Red Dogs à être performants chez eux ? Il va bien falloir pourtant se retrousser les manches face aux Vipers, certes 4ème de la poule B mais qui la domina longtemps. Une victoire serait d’autant plus importante qu’au retour à Végapolis il y aura autrement plus de supporters et de pression, cela même si les mosellans ont encore montré cette saison des aptitudes à voyager. Respectant la hiérarchie nos tendances seront légèrement en faveur des montpelliérains.





Toulouse Blagnac(5B

) 50.50% - 49.50% La Roche sur Yon (3A)



Cette affiche est peut-être un bon test pour juger de la valeur entre les 2 poules de D2. Ces 2 équipes ont eu des moments forts, voir très fort en cours de saison avant de baisser le pied. Cela est d’autant plus vrai pour les toulousains qui ont connu une fin de 1ère phase décevante au point d’être sortis du top 4. Sauront-ils réagir comme il y a 2 saisons où ils avaient surpris tout le monde ? Au souvenir de cette performance et parce que leurs partisans seront attendus nombreux nous les placerons légèrement favoris avec des cotes frisant l’équilibre. Il faut rappeler que les vendéens ont obtenu 5 de leurs 12 succès à l’extérieur et cela suffit à en faire un adversaire redoutable dès la 1ère manche.





Angers II (7A) 46% - 54% Villard de Lans (2B)



Comme ça sera le cas pour les autres réserves il est difficile de faire un pronostic et donc nous prenons le parti ici, surtout à la maison, que les angevins auront bien toutes leurs forces vives et toute la motivation pour offrir chez eux la meilleure réplique (d’autant que si les U20 des Ducs jouent le lendemain, c’est fort heureusement aussi à domicile). Pour autant nous ne sommes pas sûr que cela suffise car les villardiens ont plutôt mieux fini la phase régulière que les angevins néanmoins auteurs d’un beau blanchissage à l’extérieur dans le cadre de la dernière journée. Alors nous donnons avantage pour les Ours dans cette 1ère manche avec des cotes sans ambiguïté mais laissant place à la possibilité d’une perf.de la part d’Angers.



Annecy

(7B) 46% - 54% Courbevoie (2A)



Sans confrontation direct depuis longtemps il est vraiment difficile de se faire une idée précise des forces en présence. Alors il nous faut bien se baser sur leur parcours respectif et à ce jeu là il n’y a pas photo. Alors que les savoyards auront eu maintes difficultés durant une saison un peu de transition et où les problèmes de disponibilité de leur patinoire les auront handicapés dès leur préparation d’avant saison. Les franciliens sont eux constamment montés en puissance pour finir la 1ère phase en boulet de canon. Même si pour certains le niveau de la poule nord serait en dessous de la sud – ce qui reste à démontrer- nous mettons les Coqs sans hésiter en avant dans nos cotes. Seul avantage pour les Chevaliers, leurs supporters. Ils seront certainement encore nombreux ; c’est un petit plus qui hélas n’a pas toujours suffi tout au long de la phase régulière.





Reims (6A) 47% - 53%

Vaujany (3A)



Vaujany étant la réserve de Grenoble mais aussi dans une certaine mesure de Chambéry on aura compris que l’effectif des Grizzlys peut être tributaire de pas mal de paramètres. On rajoute à cela que les U20 grenoblois jouent le lendemain à Grenoble. Si nous prenons le parti de penser que le championnat élite junior n’impactera pas trop l’équipe de Vaujany ce samedi et que de plus les espoirs jouant en Magnus l’auront fait la veille, par contre il nous faut bien tenir compte des joueurs prêtés régulièrement (licences bleues) à Chambéry. Ce club aura un match important le même jour et certains grenoblois seront forcément indisponibles pour Reims. Néanmoins sur leur valeur intrinsèque et le fait qu’ils nous auront prouvé la saison dernière que grâce à leur grand réservoir de talents ils arrivent à gérer l’impossible nous ne pouvons qu’être enclins à leur accorder nos faveurs. Aux Phénix de nous faire mentir et pour cela il va leur falloir être un peu plus convaincant que lors de leur dernière prestation à la maison.



Roanne (5B) 52% - 488%) Rouen II (4A)



Nous retombons ici sur l’incertitude que laisse planer l’effectif de cette équipe réserve. Même si Rouen compte parmi les centres de formation les plus performants, il n’a peut-être pas le même réservoir de talents que Grenoble. On y compte un peu moins de joueurs également alignés plus ou moins régulièrement en Magnus. Mais là où cela se complique c’est qu’il y a aussi une entente avec le club de Caen en D1 qui ‘’prête’’ ainsi nombre de jeunes à cette réserve et pas mal d’entre eux sont appelés à évoluer en D1 mais aussi dans les U20 jouant également en élite. Alors certes l’effectif comprend 34 joueurs mais c’est bien un minimum pour pouvoir faire tourner et satisfaire les autres équipes concernées. Jusqu’à maintenant Rouen a toujours privilégié le championnat élite U20 dont les jeunes Dragons sont des habitués de la finale. Or la saison dernière ils ne purent rencontrer leur meilleur ennemi grenoblois puisqu’éliminés en demi par Angers. Voudront-ils cette année prendre leur revanche ? Considérant que les Dragons en Magnus jouent l’avant-veille et Caen la veille et le lendemain pour les U20 de Rouen comme de Caen, qui sera aligné ce samedi ? Nous pensons que les dirigeants des Dragons vont laisser à disposition leurs meilleurs espoirs mais c’est moins sûr pour les Drakkars. Pas de problème de ce genre pour Roanne où la priorité absolue est à l’équipe première, d’autant que les quelques juniors participant au U20 élite avec l’entente du HCLR en sont libérés puisque fraichement éliminés. Aux ligériens d’en profiter pour déjà remporter la 1ère manche dans une patinoire Fontalon totalement acquise à leur cause. Nos faveurs iront donc pour les Renards mais avec des cotes reflétant nos interrogations.





Evry/Viry (8A) 46%

- 54% HCMP (1B)



Ici pas de calcul, surtout pour l’entente francilienne qui aura fort à faire ce samedi et encore plus le week-end prochain. Si ces derniers temps les Jets ont eu l’occasion de démontrer à leurs supporters leurs réels progrès qui leur ont permis entre-autre de rivaliser lors de leur confrontation face à Paris à Bercy, il est à craindre que cela soit encore trop juste face à des alpins très ambitieux mais, sait-on jamais sur un excès de confiance. Pour notre part, réalistes, nous optons assez nettement en faveur des Bouquetins qui devront simplement éviter de partir la fleur au fusil sous peine de quelques désagréments.





Poule Maintien - J 1

Valence (9B) 54% - 46%

Colmar (10A)



Colmar étant affilié dans une entente alsacienne avec Mulhouse et Strasbourg, un point s’impose pour connaitre le calendrier de chacun de ces clubs durant ce week-end. Strasbourg (D1) joue samedi face à Nantes et aura besoin de ses meilleurs espoirs, tout comme le lendemain en U20 élite. Par contre pas de match en D3 pour Mulhouse ni en élite U20 pour l’entente Mulhouse/Colmar. On peut penser que l’effectif des Titans à Valence sera plutôt compétitif et proche de leurs dernières rencontres bien plus convaincantes que les mois précédents. Mais Valence aussi est monté en régime en fin de saison régulière avec des victoires à l’appui. Aussi, avec le soutien d’un public nombreux, les Lynx auront aussi nos faveurs avec des cotes sans ambiguïté.

Clermont (10B) 52% - 48%

Amiens II (9A)



Si les clermontois affrontent ici une réserve, nous pensons que le contexte est quelque peu différent que pour celles impliquées dans les play-offs. Ayant assez peu de chance de viser un classement flatteur en U20, les coachs des Gothiques vont vouloir avant tout assurer le maintien en D2. Alors certes il y a eu débat en début de saison soulever par l’entraineur principal Mario Richer sur l’utilité de garder une équipe qui a un coût en D2 alors que ce serait peut-être des moyens qui serait mieux utilisés ailleurs, en l’occurrence pour l’équipe première. Mais pour certains cela reste un atout non négligeable pour la formation des espoirs. Notre conviction est que nous parions sur un soutien sans faille des dirigeants amiénois pour leur équipe réserve et donc nous nous attendons à ce qu’ils fassent jouer leurs meilleurs espoirs. Pour autant il n’y aura plus ces joueurs exceptionnels comme Simonsen, Roussel et Djemel, soit définitivement pris par la Magnus, soit partis sous d’autres cieux. Leur tâche en sera donc plus difficile. Dos au mur également les clermontois savent qu’il leur faut absolument prendre un bon départ sous peine de douter. Pour cela ils peuvent compter sur un nombreux public acquis à leur cause, même si hélas cela n’a pas toujours permis de faire la différence. Nous mettrons des tendances assez proches de l’équilibre mais néanmoins en faveur des Arvernes qui, échaudés par l’expérience douloureuse de la saison dernière, devraient en avoir tiré quelques leçons.