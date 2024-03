Tendances D2 2023/24

1er tour Play-offs match 2 & 3

& 2ème journée Maintien

Pour huit équipes le championnat va donc se terminer durant ce week-end plus que probablement à rallonge ou alors on aurait droit à une série de sacrés exploits. Quoiqu’il en soit et même si on se doute bien que certaines confrontations n’ont pratiquement pas de chance d’aller au-delà du samedi 9 mars, nous donnerons systématiquement nos tendances pour l’éventuel match d’appui.



Le top 4 de la poule A va être sérieusement mis à l’épreuve puisque seul La Roche/Yon est en ballotage favorable. Si on a une certaine confiance en Paris et Courbevoie pour avoir encore toutes leurs chances de redresser la situation, cela sera d’autant plus délicat pour la réserve de Rouen que les joueurs composant l’effectif sont impliqués dans divers autres championnats. Par la même Roanne, qui a fait une bonne partie du chemin, est un de ces clubs classés au-delà de la 4ème place qui est certainement le mieux placer pour dépasser ce handicap de départ. Pour les autres cela s’annonce bien plus compliqué, mais sait-on jamais.





En poule de relégation alors que l’on pariait plutôt sur Valence, c’est peut-être en fin de compte Colmar qui va jouer les terreurs ; assez surprenant lorsque l’on considère les trois quarts du parcours des alsaciens en saison régulière mais on a quelques explications présentées plus bas, en attendant leur victoire face à Valence venu confirmer une nouvelle dimension prise par les Titans ces derniers temps. Néanmoins mis à l’épreuve par des Sangliers Arvernes qui eux aussi ont su démarrer par une victoire moins surprenante puisque à la maison. Valence tentera de rattraper son ‘’faux départ’’ à Amiens face à une réserve picarde qui va avoir besoin de tous ces meilleurs espoirs pour gagner son maintien et cela peut-être bien au détriment du championnat élite U20.

Entre parenthèse ( ) rappel pour chaque équipe de son classement et sa poule lors de saison régulière

1/8 Finales Play-Offs

Match 2 & 3 éventuel



Match 2

Paris FV (1A) 56% - 44% Lyon (8B)



Incontestablement les parisiens ont les moyens de renverser la situation mais tout aussi incontestable, la pression sera sur leurs épaules. Côté lyonnais l’objectif initial est atteint, même si un meilleur classement était probablement attendu en phase régulière, et les Lions pourront jouer l’esprit tranquille avec la seule volonté de jouer leur jeu à fond. Cela suffira-t-il à récidiver leur exploit sur la petite patinoire ce Bercy ? Pour notre part nous pensons que les Volants ont le métier nécessaire et doivent suffisamment contrôler leurs émotions pour savoir prendre la mesure de leurs adversaires et nous les mettrons favoris.





Match d’appui éventuel

Paris FV (1A) 55% - 45% Lyon (8B)



Encore une fois nos tendances restent en faveur des Volants mais avec une légère diminution des cotes dans la mesure où pour les visiteurs il n’y aura pas la fatigue du voyage dans les jambes. Malgré la pression toujours sur leurs épaules on peut penser qu’elle sera moindre car s’il y a ce match d’appui c’est que forcément ils auront réussi à prendre la mesure de leurs adversaires... à moins que l’on ait dû avoir recours aux prolongations et là tout peut être possible.



Match 2

Montpellier (4B) 54% - 46% Amnéville (5A)



Les Vipers auront été en général plutôt maitres chez eux et il faudra continuer à avoir cette rigueur pour qu’il en soit encore ainsi. En effet l’équipe qui se présente à eux, les Red Dogs, est celle qui fut la plus performante hors de ses bases après Paris (2 autres équipes se partagent ce score de 6 victoires extérieures mais seule Amnéville l’a fait sans aucune prolongation). Pour autant nous faisons des héraultais nos favoris parce qu’ils ont une réelle expérience puisque descendant de la D1 et de plus ils devraient avoir l’appui d’un nombreux public. Pour ne pas décevoir leurs partisans, à eux de prendre la rencontre par le bon bout et d’être vigilants jusqu’au coup de sirène final.





Match d’appui éventuel

Montpellier (4B) 56% - 44% Amnéville (5A)



Et bien paradoxalement, même si cette 3ème manche prouverait que les mosellans ont réussi à surprendre les montpelliérains, nous pensons que ces derniers auront eu le temps d’analyser leurs erreurs et doivent pouvoir rectifier le tir. De plus si nos amnévillois ont su cette saison être performants à l’extérieur par contre ils furent loin d’être régulier et cette fois la pression pourrait leur jouer des tours. Par conséquent nous augmentons légèrement nos cotes en faveur des Vipers.





Match 2

La Roche sur Yon (3A) 53% - 47%

Toulouse Blagnac(5B

)



S’il y a 2 saisons les toulousains avaient su déjouer les pronostics grâce à leur capacité de se surpasser chez l’adversaire, ça l’est nettement moins depuis. Il va donc à priori être très difficile pour les Bélougas de nous faire revivre le magnifique parcours des phases finales de 2022. Nos tendances seront donc en faveur des vendéens qui pour leur retour pourraient peut-être se révéler la belle révélation de cette saison. Néanmoins qu’ils se montrent méfiants face à un adversaire qui peut encore surprendre.





Match d’appui éventuel

La Roche sur Yon (3A) 52% - 48% Toulouse Blagnac(5B )



S’il y a match d’appui c’est que donc les toulousains ont su réagir. Nous resserrons un peu nos cotes, bien que toujours en faveur des Aigles, car cette fois les visiteurs n’auront pas la fatigue du déplacement. Aux yonnais de ne pas se faire surprendre 2 fois de suite et pour cela ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters, de loin les plus nombreux de tous les représentants de la poule A.





Match 2

Villard de Lans (2B) 70% - 30% Angers II (7A)



Cela s’annonce très compliqué pour les jeunes Ducs car leurs meilleurs éléments seront pris tout ce week-end par les 2 manches des quarts de finale élites qui les verront se confronter aux U20 élite de Rouen. Ils risquent par la même de devoir s’appuyer sur des U17 puisqu’ au repos ce week-end. Problèmes que connaissent d’autant moins les Ours que les juniors ne sont non seulement pas la majorité de l’effectif mais de toute façon éliminés déjà du championnat U20, le coach pourra compter sur ses meilleurs espoirs. Le score du match aller parle incontestablement pour les hommes du Vercors et nos cotes sont écrasantes par la même.





Match d’appui éventuel

Villard de Lans (2B) 60% - 40% Angers II (7A)



S’il y a match d’appui c’est que les coachs angevins auront mis la priorité sur la D2 au détriment du championnat élite U20. Ayant été finalistes l’an dernier cela nous étonnerait beaucoup mais admet-on. Du coup nous révisons forcément nos cotes vers un rééquilibrage bien que toujours largement en faveur des isérois. Pour autant franchement nous ne croyons pas trop à cette éventualité.





Match 2

Courbevoie (2A) 54% - 46%

Annecy

(7B)



Nous avions dans un premier temps pensé à des tendances plus en faveur des franciliens mais nos Coqs risquent, après leur déconvenue de samedi dernier, d’être quelque peu sous pression. Il leur faudra essayer de vite prendre leur marque pour jouer plus libérés face à des savoyards qui eux, en assurant le maintien (objectif essentiel en cette saison de transition forcée), vont pour le coup jouer sans complexe. Alors nos tendances sont raisonnables mais néanmoins sans ambiguïté en faveur des courbevoisiens. Malgré tout ce que l’on peut dire sur les différences de niveau entre les 2 poules, ils doivent pouvoir démontrer qu’ils sont potentiellement au dessus des Chevaliers.



Match d’appui éventuel Courbevoie (2A) 56% - 44% Annecy (7B) Voilà donc le match d’appui attendu par les locaux. Ils ont donc su prendre la veille la mesure de leurs adversaires. Bien sûr si nous savions d’avance les conditions de cette victoire - prolongation ou pas par exemple - nous pourrions être plus précis sur nos cotes. Alors on prend le parti d’une victoire maitrisée et donc nous estimons par la même que nous pouvons augmenter les tendances en faveur de Courbevoie.



Match 2

Vaujany (3A)

55% - 45% Reims (6A)



Incontestablement les jeunes Grizzlys ont les armes pour passer ce tour mais auront-ils la possibilité de les utiliser ? Nous en avons parlé pour Angers et Rouen, ce même week-end se joue les quarts de finale de l’élite U20. Heureusement pour eux (comme pour Amiens leur adversaire) les juniors ne joueront pas samedi mais dimanche et lundi. Par contre en D1 Chambéry joue la dernière journée de la saison régulière, et l’on sait que beaucoup des meilleurs espoirs grenoblois se partagent entre Vaujany et les Eléphants. On ne sait si les dirigeants chambériens comptent beaucoup sur ces renforts mais on sait que leur qualification en play-offs est déjà assurée. Il y a donc quelques incertitudes sur la qualité de l’effectif aligné mais nous pensons malgré tout que les isérois, sur leur lancée actuelle, doivent pouvoir passer dès ce samedi ce 1er tour et ils y ont tout intérêt. On peut penser que les rémois vont tout faire pour porter une vraie opposition mais il leur sera néanmoins difficile d’aller jusqu’à les battre. Mais s’ils y arrivent . . .





Match d’appui éventuel

Vaujany (3A) 50.50% - 49.50% Reims (6A)



Surprise! Les rémois ont réussi l’exploit de l’emporter la veille. Cela change tout car ce même jour les U20 seront sur la glace à Grenoble pratiquement à la même heure. Ils ne pourront non plus compter sur les U17 surclassés puisqu’eux aussi sur la glace. Le réservoir grenoblois est vaste et certainement il leur sera possible d’aligner une équipe. Mais la compétitivité ne sera pas la même et donc nous resserrons de façon drastique nos cotes. Peut être même nous aurions dû les mettre en faveur des Phénix car s’ils ont su créer l’exploit la veille, cela devrait être encore plus possible ce dimanche.



Match 2

Rouen II (4A) 44% - 56(%) Roanne (5B)



Battus nettement à l’aller nos jeunes Dragons, bien que sur leur glaçon de l’ile Lacroix, vont avoir bien du mal à prendre leur revanche. Mais le voudront-ils vraiment ou plutôt le pourront-ils ? Confrontés le même jour à un match explosif en quart de finale élite U20 face à l’équipe qui les avait éliminés l’an dernier, Angers, il va leur falloir faire des choix pour composer leur équipe face aux ligériens. Qu’ils ne comptent pas non plus sur les meilleurs espoirs de Caen participant à la D2 avec la réserve de Rouen car eux aussi jouent en play-off U20, voir en D1 avec l’équipe première de Caen. Bref les pires conditions pour les normands et Roanne devraient pouvoir pleinement en profiter.





Match d’appui éventuel

Rouen II (4A) 44% - 56(%) Roanne (5B)



La disponibilité des meilleurs espoirs normands étant tout aussi délicate que la veille et malgré ce qui serait une vraie performance que d’avoir remporté cette 2ème manche, nous maintenons les mêmes tendances avec des Renards qui cette fois n’auront pas à assimiler les fatigues du voyage.





Match 2

HCMP (1B)

57%

- 43%

Evry/Viry (8A)



Les Jets ont tenu tête longtemps aux Bouquetins mais en vain. Cette fois il va leur falloir faire beaucoup mieux dans un milieu plus hostile puisque le HCMP tourne en cette fin de saison sur une affluence dépassant allègrement les 2000 spectateurs. Avertis de la combativité de l’entente essonnienne, les alpins chercheront certainement à prendre rapidement le match en main. De fait nos cotes affichent nettement la couleur et elle est pour les savoyards.





Match d’appui éventuel

HCMP (1B) 55% - 45% Evry/Viry (8A)



Après cette victoire improbable qui pousserait les Bouquetins à une 3ème manche, nous sommes bien sûr dans l’obligation de resserrer sensiblement nos tendances. Pour autant nous les laissons assez largement en faveur des locaux. Avec la large défaite face à Vaujany lors du dernier match à domicile de la saison régulière cela ferait pour les savoyards la 2ème de suite devant leurs partisans et cela commencerait à faire tache sur leur beau parcours de championnat. Alors il n’est guère pensable que sur cette belle ils ne fassent pas définitivement la différence.





Poule Maintien - J 2

Colmar (10A)

52% - 48% Clermont (10B)



Le moins que l’on puisse dire du côté de Colmar c’est que la saison est agitée au niveau des effectifs des joueurs non JFL mais dans le silence. Aucune information ne filtre côté des dirigeants, que ce soit sur leur site (ainsi on ne trouve pas la liste des joueurs de D2 pour cette saison) ou leur page FB. Il a fallu éplucher la liste des joueurs sur élite prospect et voir les feuilles de matchs sur le site de la FFHG pour s’apercevoir que cela avait bien bougé depuis quelques mois et cela peut expliquer au moins en partie leur mauvaise 1ère phase. Car sur les sites nationaux, comme Hockey Hebdo entre-autre, rien du tout sur les mouvements d'effectif puisque l’on ne trouvait aucun communiqué du club. C’est un petit coup de gueule que nous poussons, non seulement pour nous même mais aussi et surtout pour les supporters des Titans et tous ceux qui suivent la D2 qui méritent certainement un peu plus de considération. Bref, pour en revenir à notre championnat, il semble bien que l’on n’ait trouvé la bonne alchimie du côté des dirigeants colmariens pour avoir enfin une équipe qui rivalise véritablement avec les autres clubs de D2, en tout cas de cette poule de maintien. On ne doute pas qu’ils vont vouloir prouver à leurs partisans que ce beau succès en terre drômoise est une promesse et non une surprise. Ils vont donc recevoir des Arvernes qui, s’ils ont su commencer victorieusement cette poule de maintien, ne se sont pas encore débarrassés de leurs démons avec encore une fois une fin de match délicate. Or ils auront affaire à une équipe qui ne lâche rien jusqu'à la fin. Pour cette raison nous mettrons des cotes légèrement en faveur des Titans poussés par leur joueur russe Philipp Lapkov arrivé début janviers, l’estonien Sizov très sûr dans sa cage et pas mal d’espoirs de Strasbourg comme Milo Avoine (20 matchs en D1) qui renforce depuis 4 rencontres la défense des Titans. Mais quelque soit le vainqueur, celui-ci aura fait un pas intéressant vers le maintien et se posera un peu en leader de cette poule.



Amiens II (9A)

49% - 51% Valence (9B)

Après cette défaite un peu inattendue face à Colmar, les valentinois s’en vont trouver la rédemption en terre picarde. Cela ne sera pas si facile qu’on pourrait le penser et nos cotes, certes en faveur des drômois, restent très prudentes. Car si on peut reprocher aux réserves de ne pas trop jouer le jeu pour se consacrer aux championnats juniors ou aux autres équipes associées, il est peu probable ici que cela soit le cas puisque c’est la survie en D2 qui est en jeu. Alors certes il y a le championnat élite U20 mais fort heureusement ils seront libres pour ce samedi. Et puis certains espoirs comme Louis Bailleul, sont amenés à se partager aussi avec Valenciennes. Mais à la maison tout sera certainement mis le mieux possible en place pour tenter d’arracher une 1ère victoire sous peine de se mettre déjà dans la difficulté. Pour autant, si les Lynx retrouvent leurs qualités propres, ils peuvent tenir ici un succès qui les relancerait et leur éviterait de se mettre à douter.