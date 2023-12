Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 10ème journée - Saison 2023-2024 Une page se tourne nous voilà déjà à la phase retour du championnat français de hockey sur glace de Division 2. Que nous réserve cette 10ème journée ? Voyons ce qu'en pense notre spécialiste. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 09/12/2023 à 13:00 Tweeter Tendances D2 2023/2024

10ème journée championnat de France de hockey sur glace de Division 2

Si nous entamons la 2ème phase de la saison régulière avec cette 10ème journée, les équipes sont loin d’en avoir toutes joué 9, surtout en poule A.



Au tour maintenant de la poule B à voir certaines affiches reportées en 2024.

Après Vaujany/Clermont samedi dernier, c’est au tour de Roanne/Valence ce week-end à être remis à plus tard. Pour autant nous sommes bien dorénavant dans les matchs retours.



En poule A, c’est très simple : comme la saison dernière on repart dans le sens inverse au déroulé de la phase aller ; ce qui fait que les équipes qui se sont rencontrées la semaine dernière lors de la 9ème journée vont à nouveau s’opposer dans un match revanche avec bien sûr l’inversion des lieus de réception. On aura donc compris que la 11ème journée sera l’exact retour de la 8ème journée et ainsi de suite.



La poule B, comme la saison dernière aussi, ne procède pas de cette logique; la leur étant un peu plus obscure. Mais l’importance étant qu’au final tous les matchs retours soient joués.



A partir de cette chronique et pour mieux situer chaque équipe nous mettrons entre parenthèse ( ) son classement actuel.





Comme la semaine dernière on aurait tendance à mettre en évidence l’affiche Paris- Angers II mais la performance des Volants samedi dernier nous fait tourner nos regards plutôt du côté de Rouen qui, bien que victorieux d’Amnéville en Moselle, ne doit pas oublier qu’il reçoit une équipe invaincue à l’extérieur. Enfin dans ce match retour du derby francilien, on attend une réaction d’orgueil des Jets.



En poule sud les affiches Toulouse – Villard et étonnamment Lyon- HCMP seront à suivre ; cette dernière ne serait-ce que pour savoir si les lyonnais sont capables de confirmer ce qui serait un spectaculaire redressement. Du côté d’Annecy, on verra si les Chevaliers réussissent enfin à offrir la victoire à leurs partisans. De même pour Clermont-Fd dont la dernière victoire devant leurs supporters date de la 1ère journée.

POULE A



Paris (1) 56% - 44% Angers II (5)

Alors certes tous les matchs ne se ressemblent pas et de plus les parisiens, un peu comme Amnéville, se font parfois surprendre à la maison (c’est arrivé cette saison justement face à Amnéville). Mais pourtant il nous parait peu probable que les jeunes Ducs puissent prendre leur revanche de la semaine dernière, tout juste on peut espérer un score final plus équilibré. Nous mettons une cote sans ambiguïté en faveur des parisiens.

Amiens II (9) 45% - 55% La Roche/Yon (2)

Avec des cotes à peine plus serrées, nous pensons que les vendéens ont résolument remis la marche avant avec la ferme volonté de ne pas se laisser distancer par les Volants. La aussi les jeunes Gothiques essayeront avant tout de donner une meilleure réplique à leur adversaire que ce cinglant 8 - 1 de la semaine dernière.



Evry/Viry (8) 51% - 49% Courbevoie (7)

On prend les mêmes et on recommence… ou pas ? C’est en tout cas le souhait des Jets qui comptent bien prendre leur revanche. La défaite fut d’autant plus lourde qu’après avoir bien lutté ils ont craqué en fin de rencontre lors de 7mn fatidiques au 3ème tiers avec 3 buts encaissés. Ils auront certes l’avantage de jouer chez eux; pour autant il leur faudra non seulement éviter ce trou d’air mais aussi être plus efficace en attaque. Aux Coqs de résister à la pression du derby. Nos cotes seront équilibres mais parce que c’est un match retour qui intervient juste après le premier, nous donnerons un léger à priori à l’esprit de revanche des joueurs de l’Essonne.

Colmar (10) 46% - 54% Reims (6)

On peut craindre pour les alsaciens que le fait de recevoir risque de constituer qu’un bien maigre avantage. Mais après tout ils avaient bien réussi à faire douter les parisiens sur leur glaçon. Par contre côté rémois il y a encore du chemin pour revenir sur la 1ère moitié de tableau; il leur faut donc ne pas laisser échapper toutes les occasions de s’en rapprocher. Nous donnerons donc nos faveurs à ces derniers qui auront l’objectif de se rapprocher d’un classement plus conforme à leur ambition.

Rouen II (4) 50.50% - 49.50% Amneville

Après pourtant la victoire des jeunes dragons à Amnéville on peut être étonné de nos cotes si équilibrées. C’est oublier que les mosellans ne sont jamais si à l’aise qu’à l’extérieur puisqu’ils y sont toujours invaincus avec, excusez du peu, des victoires à La Roche/Yon et surtout chez les Français Volants pour leur seule défaite à ce jour. Néanmoins on ne néglige pas la performance des rouennais puisque nos tendances leur accorderont un petit mais mérité avantage.



POULE B



Toulouse Blagnac (4) 53% - 47 % Villard de Lans

Ici il faut remonter à près de 2 mois pour le match aller et les Ours ont du lutter jusqu’au bout pour assurer leur victoire. Actuellement à égalité de points (18) ces 2 équipes vont donc en découdre pour prendre les devants au classement et s’emparer, à la faveur du repos forcé de Roanne, de la 2ème place, voir la 1ère si échec des Bouquetins à Lyon. Nous tablons sur les languedociens qui voudront devant leurs partisans rendre la monnaie de leur pièce aux villardiens. Nos tendances sans ambiguïté en faveur des Bélougas laissent quand même la porte ouverte à un exploit des visiteurs qui n’ont su pour l’instant l’emporter qu’une fois à l’extérieur.





Lyon (10) 48% - 52% HCMP (2)

La belle performance des lyonnais la semaine dernière ne doit pas nous faire oublier que cette fois ils reçoivent le dauphin qui est à égalité de points avec le leader, De plus, Roanne absent des débats ce samedi, les Bouquetins ont l’opportunité de prendre seuls la tête du classement. Néanmoins nous devons tenir compte de la victoire des Lions à Montpellier et nos cotes sont donc ajustées à la hausse pour ces derniers. Une belle performance de ces derniers est non seulement envisageable mais même souhaitable pour sortir peut être enfin de la zone dangereuse.

Annecy (7) 51% - 49% Vaujany (6)

Les Chevaliers se voient offrir une seconde chance de suite de remporter leur 1ère victoire sur leur glace qu’ils ont eu tant de mal à retrouver. L’opportunité est d’autant plus grande qu’ils reçoivent des Grizzlys qui manifestement connaissent un petit coup de moins bien depuis leur défaite à Lyon. Ils seront de plus certainement handicapés par quelques absences. La faute aux championnats du Monde U20 qui se déroule en ce moment et où 8 de leurs joueurs sont impliqués (même si certains ne jouaient plus guère avec Vaujany). Une victoire des savoyards permettrait à ces derniers de se rapprocher justement des isérois sans encore les rattraper puisque actuellement 4 points les séparent.



Clermont (8) 49% - 51% Montpellier (5)

Déjà sous la pression de Valence – au repos forcé ce week-end comme Roanne - les clermontois le sont aussi des lyonnais. Aussi cette rencontre devient des plus importantes pour tenter de remettre un peu d’espace avec ces 2 dernières places, porteuses des mauvais souvenirs de la saison dernière. Après un début de championnat assez comparable, les héraultais, grâce à l’apport de nouvelles recrues, ont pu enchaîner sur 3 précieuses victoires. La défaite face à Lyon est un coup de frein et les Vipers vont donc vouloir remettre la marche avant dès ce samedi en terre puydomoise. Au tour des Sangliers d’avoir apporté un peu de sang neuf mais des 2 recrues seul l’élément étranger sera un véritable renfort qualitatif. Cela sera-t-il suffisant? Pour notre part il nous semble logique d’avoir des cotes plutôt équilibrées mais qui restent en faveur de la hiérarchie actuelle donc de Montpellier.

Roanne - Valence



La rencontre Roanne-Valence est reportée au 17 février 2024







