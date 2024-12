Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 10ème journée - Saison 2024-2025 Analyses et pronostics de la 10ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2024 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 07/12/2024 à 11:00 Tweeter

Analyses et pronostics de la 10ème journée du Championnat

- Division 2 Saison 2024-2025 -

Beau week-end en perspective pour les équipes du top 4 qui à l’exception de l’affiche Paris face Reims, ne rencontrent que des secondes moitiés de tableau. C’est donc l’occasion d’affermir leur position au sommet de la hiérarchie. Même Reims en cas de défaite ne risque pas de quitter le top 4 du classement.



L’exception étant pour le 2ème de poule B Toulouse-Blagnac où le report de sa rencontre face à Vaujany-Grenoble risque effectivement de le faire chuter à la 5ème place. Attention néanmoins aux matchs pièges et nous pensons au déplacement du 3ème Lyon chez le 7ème Valence qui au vu de ses 2 dernières performances, pourrait donner bien du soucie aux rhodaniens. Pour les équipes de seconde moitié de tableau il va être bien difficile d’améliorer leur situation, surtout pour celles luttant pour les derniers accessits aux phases finales.



Revenons un instant sur le cas de Vaujany-Grenoble qui reporte là sa 3ème journée de championnat de suite et il en sera encore ainsi la semaine prochaine. La raison en est la préparation au mondial U20 et dans la foulée sa participation à cette compétition internationale. L’équipe des Grizzly fournissant une bonne partie de l’effectif, elle serait grandement pénalisée pour le championnat D2. De fait, actuellement 6ème et risquant encore de rétrograder, le classement des isérois n’a par la même plus guère de signification tant que son calendrier ne sera mis à jour.

Entre parenthèse ( ), après chaque équipe, son classement actuel.

POULE A



Rouen II (9) 46% - 54% Courbevoie (3)

Pour les jeunes normands la confrontation avec les franciliens s’annonce rude. En effet ces derniers sont sur une excellente dynamique avec de plus une 3ème place à défendre puisque le 4ème, Reims, compte exactement le même nombre de points. A savoir les Coqs ont 2 points communs avec les Français Volants ; comme eux ils comptent un match de retard et comme eux ils n’ont connu qu’une fois la défaite. La différence au classement est une histoire de prolongations. Si les 2 clubs l’ont emporté 7 fois, 3 le furent en prolongation pour Courbevoie, soit 3 points de moins, et si les 2 ont chuté 1 seule fois, ce fut en prolongation pour Paris, soit 1 point de plus. Au total nous retrouvons bien ces 4 points de différence. Ce rappel un peu long étant fait, il nous est difficile de ne pas faire de nos courbevoisins les favoris de cette affiche alors qu’ils ne sont pas si loin des performances du leader de poule actuel et obtenir la prolongation serait une très belle performance pour les rouennais.

Paris FV (1) 54% - 46% Reims (4) Certes ils ont l’avantage de recevoir mais l’opposition que trouverons les parisiens devrait être de valeur car les rémois ont repris des couleurs au point d’avoir rejoint le top 4. Néanmoins pas assez convaincant pour ne pas placer les Volants dans le statut de favoris logiques avec des cotes sans ambigüité. Pourtant les Phénix auraient bien besoin d’un exploit pour espérer rester au moins au contact de son rival le plus direct, Courbevoie.







Dijon (10) 49% - 51% Wasquehal (8)

En accueillant le 8ème, les bourguignons ont l’occasion d’une confrontation plus à leur portée et donc potentiellement celle de leur 1ère victoire. Nos cotes seront donc raisonnables en faveur des nordistes qui comptent eux 3 victoires dont 1 à l’extérieur et ont ainsi l’occasion de mettre un peu plus d’espace avec les 2 dernières places. Mais pour autant prudence justifiée car au match aller il fallut les prolongations pour départager ces 2 équipes et de plus les wasquehaliens sont parfois passés complètement à côté de certaines rencontres en concédant des défaites très lourdes. Ce sera peut-être enfin le bon jour pour les dijonnais qui eux souvent n’ont pas démérités.





Evry/Viry (5) 53% - 47% Luxembourg (7)

En recevant le 7ème, l’entente Evry-Viry tient une belle occasion de faire un rapprochement sur Reims qui a un difficile déplacement à Paris et surtout de mettre de l’espace avec Orléans qui lui aussi n’aura pas un week-end facile. Mais attention, si les Tornados n’ont toujours pas su s’imposer sur leur glace, ils ont par contre su le faire par 3 fois à l’extérieur. Or les Jets ne sont pas toujours bien réguliers, y compris à domicile. Néanmoins c’est sur eux que nous miserons avec des cotes assez confortables.







Châlons en Champagne (2) 54% - 46% Orléans (6)

Après leur défaite de la semaine dernière les châlonnais ont l’occasion de vite se remettre en course en recevant une équipe de 2ème moitié de tableau. A eux de ne pas imiter les Bélougas dans l’autre poule et il est donc à craindre que les Renards du Loiret en face les frais. D’ailleurs là aussi nos tendances reflètent bien la hiérarchie du moment de ces 2 équipes. Pour autant il faudra que les Gaulois soient sérieux jusqu’au bout car leurs adversaires, s’ils ont eu des résultats décevants, n’en ont pas moins poussé jusqu’en prolongation Courbevoie et Paris avec même une victoire au final face aux joueurs de la capitale.



POULE B



La Roche/Yon (4) 55% - 45% Anglet II (10)

Défaits la semaine dernière à Lyon, les vendéens compte bien renouer avec la victoire chez eux face au dernier de poule. De plus, Toulouse-Blagnac ne jouant pas, c’est la 3ème, voir 2ème place qui pourrait leur tendre les bras si un faux pas des lyonnais complétait cette 10ème journée. Les basques risquent donc de se déplacer chez des adversaires des plus motivés. Les Aigles yonnais seront donc nos favoris logiques avec des tendances franchement en leur faveur.



Montpellier (1) 55% - 45% Annecy (9)

On a toutes les raisons de penser que les Vipers ont une opportunité d’affirmer encore un peu plus leur leadership sur cette poule en recevant le 9ème. D’abord bien sûr parce que leur adversaire connait des difficultés dans ce championnat et nos cotes reflètent bien la hiérarchie actuelle de ces 2 équipes. Ensuite parce que son dauphin actuel, Toulouse-Blagnac, sera au repos forcé et donc devrait en tout état de cause s’éloigner, au point de reculer probablement au classement d’une à deux places. Comme pour leurs compagnons d’infortune abonnés aux 2 dernières places, c’est un rude déplacement qui se profile pour les savoyards. Certes il y a eu des arrivées ces dernières semaines du côté d’Annecy mais il est à craindre que cela ne suffise pas.



Valence (7) 48% - 52% Lyon (3)

Les Lions vont-ils continuer sur leur lancée ? On peut le penser et nos tendances sont d’ailleurs en leur faveur. Mais nous serons plus prudents dans l’affichage des cotes car, bien que n’étant encore que 7ème, les drômois font preuve d’un beau dynamisme leur valant des résultats plus que probants ces derniers temps comme cette victoire à Roanne il y a 15 jours ou Toulouse devant un très nombreux public samedi dernier. Assurément les rhodaniens rentreront en favoris sur le glaçon des Lynx mais certainement pas en terrain conquis.





Clermont-Ferrand (8) 48% - 52% Roanne (5)

Les dernières prestations, notamment à domicile, ne plaident pas en faveur des clermontois et il est à craindre que le fait de recevoir risque de n’être qu’un bien mince avantage. Certes il y avait quelques absences importantes et on enregistrera des retours. Mais si le club semble avoir trouvé le remplaçant du finlandais Leevi Sorvali (qui a dû quitter l’effectif pour raison de santé), il n’est pas sûr qu’il puisse être opérationnel dès ce samedi. Ce n’est pas le cas du buteur canadien Charles-Olivier Ouimet qui fait son retour à Roanne (où il avait déjà évolué ces dernières saisons) et dont ce sera la 2ème apparition pour ce derby. Les Renards voudront de plus ne pas rater l’occasion de se donner un peu plus de distance avec les Grizzlys dont on sait qu’ils ne joueront pas encore ce samedi. Nous mettons donc des cotes en faveur des ligériens qui restent néanmoins assez, peut-être trop, raisonnables.





Toulouse-Blagnac (2) - Vaujany/Grenoble (6)

Toulouse/Blagnac (2) / Vaujany/Grenoble (6) remis au 4 janvier prochain.





