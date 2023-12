Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 11ème journée - Saison 2023-2024 Les pronos de notre spécialiste du championnat français de hockey sur glace de Division 2 Saison 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 16/12/2023 à 13:00 Tweeter

Tendances D2 2023/24

11ème journée Il se pourrait bien que l’on ait du changement en tête de classement de la poule sud ce samedi. En effet le leader actuel, l’entente Courchevel-Méribel-Pralognan devait recevoir Vaujany/Grenoble mais finalement le match est reporté à une date non encore fixée.



On rappelle que se déroule en ce moment les championnats du Monde D1A U20 et que pas moins de 8 grenoblois sont concernés et donc probablement la raison principale de ce report.



Roanne, contraint au repos forcé samedi dernier, en avait perdu sa 1ère place. Il a peut-être ici l’occasion de la reprendre s’il revient avec la victoire de Lyon et que de son côté Villard s’incline à Annecy. Mais c’est aussi en fin de classement qu’il risque d’y avoir des chamboulements avec un risque certain pour l’actuel 8ème, Clermont-Fd., de se retrouver seul dernier à la sortie du week-end.





En poule nord franchement ce serait la grosse surprise du week-end si les parisiens venaient à perdre chez eux face à la réserve d’Amiens ou alors . . . la Magnus étant en repos, c’est que les entraineurs ont décidé de faire jouer quelques espoirs dévolus en temps normal à l’équipe première mais cela nous parait peu probable.



Sinon on suivra avec intérêt le derby des réserves d’Angers et de Rouen. Voyage à risque pour ces derniers mais une victoire conforterait leur place sur le podium. Podium que voudrait récupérer Amnéville qui reçoit le dernier Colmar. On aura compris que contrairement à l’autre poule, ici il n’y aura pas de changement pour les 2 dernières places où même une victoire surprise ne suffirait pas pour modifier le bas de classement.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe.

POULE A



Paris FV (1) 64% - 36% Amiens (9)

Sauf, comme rappelé en préambule, à faire jouer ses joueurs de l’équipe 1ère nés après 2021 on ne voit pas comment les jeunes Gothiques peuvent l’emporter à Bercy; il y a trop de joueurs d’expérience chez les Volants pour envisager de se faire surprendre. Certes cela leur est bien arrivé lors de la 1ère journée mais c’était Amnéville qui joue cette saison le haut du tableau. Depuis, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, Paris n’a plus connu la défaite. Nos cotes reflètent donc cette réalité.

Courbevoie (7) 46% - 54% La Roche / Yon (2)

Tache loin d’être insurmontable, les Aigles du HOGLY devront néanmoins se garder de sous-estimer les Coqs qui de plus les avaient fait longtemps douter au match aller avant que de s’incliner en fin de rencontre d’un petit but. Nous pensons pour autant que les vendéens sont sur une bonne dynamique et de plus n’ont pas le choix s’ils ne veulent pas être distancés par les Volants.

Reims (6) 55% - 45% Evry/Viry (8)

Reims aussi est sur une belle série et ont la prétention légitime de la continuer. L’entente francilienne entend, elle, parvenir à enchainer sur une 2ème victoire de suite. Les Phénix l’ayant déjà emporté à l’aller et ayant cette fois l’avantage de recevoir, il est bien difficile de ne pas leur accorder un assez large crédit. Un succès conjugué avec une défaite d’Angers, ou d’Amnéville, pourrait alors les replacer dans la 1ère moitié de tableau.

Amnéville (4) 55% - 45% Colmar (10)

Après avoir été en tête, un report de match puis 2 défaites de suite ont fait redescendre les Red Dogs à la 4ème place, menacés désormais par les 2 équipes suivantes et susceptibles de leur passer devant dès ce samedi. Nous l’avons souvent écrit ici, les mosellans connaissent souvent une étrange difficulté à s’imposer sur leur glaçon. On veut croire cependant face au dernier de poule, Colmar, que la victoire devrait cette fois être bien au rendez-vous. Nos tendances traduisent cette confiance.

Angers II (5) 50.50% - 49.50% Rouen II (3)

Au match aller il avait fallu avoir recours aux prolongations pour départager les 2 équipes en faveur des normands. Enchaînant sur une 2ème défaite, contrairement à leurs adversaires, les angevins ont par la même cédé aux rouennais leur place sur le podium. L’occasion est trop belle pour les jeunes Ducs de faire une pierre deux coups, prendre leur revanche et les rejoindre au classement. Mais c’est un match derby de réserve et la rencontre promet d’être acharnée. Nos cotes seront donc des plus serrées avec avantage pour Angers à domicile et de plus moins impacté par l’absence d’internationaux U20 que Rouen.



POULE B



Montpellier (5) 49.50% - 50.50% Toulouse Blagnac (4)

En recevant l’équipe qui ne les devance que grâce au goal-average, les Vipers ont là l’occasion de faire une belle opération au classement. Mais le choc entre ces deux équipes à égalité de points s’annonce extrêmement équilibré. Parce qu’il faut bien départager et que les Bélougas l’avaient emporté assez largement à domicile, on leur accordera un tout petit avantage car depuis les montpelliérains se sont significativement renforcés avec des effets visibles sur leurs performances.



Lyon (10) 47% - 53% Roanne (3)

Les Renards reviennent dans le championnat avec la ferme intention de récupérer la 1ère place qu’ils ont du laisser suite au report de leur 10ème journée. Mais cela ne sera pas si facile car si à leur tour les Bouquetins du HCMP, leaders actuels, se voient contraint au repos, les Ours, 2ème, les précèdent également. Enfin et surtout il faudra aux ligériens faire abstraction du classement actuel des lyonnais et éviter un excès de confiance. Même si les résultats tardent un peu, les Lions sont en net progression et pourraient s’avérer bien plus coriaces que prévu. Néanmoins le parcours des ligériens cette saison plaide en leur faveur. Nous les plaçons devant dans nos tendances mais raisonnablement car un exploit des Lions est envisageable.



Annecy (7) 48% - 52% Villard de Lans (2)

Depuis qu’ils ont pu récupérer pleinement leur patinoire les Chevaliers fort logiquement enchaînent maintenant les matchs à domicile (pour rappel suite à des prolongations intempestives de travaux dans leur patinoire, les annéciens ont joué la majorité des matchs aller chez l’adversaire). Malheureusement ils n’ont pas enchaîné pour autant les victoires et celle de samedi dernier fut la première de la saison. Ils espèrent bien confirmer à nouveau devant leurs partisans. Mais ce sont des Ours déterminés qu’ils s’apprêtent à accueillir. Actuellement 2ème, ces derniers ont une occasion unique de s’emparer de la 1ère place du fait du repos forcé du HCMP, leader actuel. Rappelons aussi qu’Annecy avait été lourdement défait dans le Vercors. Prudent dans nos cotes elles seront néanmoins à l’avantage de Villard-de-Lans.

Valence (9) 52% - 48% Clermont (8)

Ferrand - Valence Rencontre dramatique où chacune des 2 équipes jouent gros pour la suite de la saison car elles sont toutes les 2 en concurrence pour s’éviter les affres de la poule de relégation. Le vainqueur prendra forcément une option importante (bien que non encore déterminante avec également le 3ème larron lyonnais à surveiller) pour s’éviter la poule de maintien. Malgré un classement à l’avantage des auvergnats, nos cotes sont plutôt en faveur des drômois car d’abord la différence n’est que d’un petit point et de plus les Lynx l’avaient emporté, certes de peu, en terre arverne. A la maison ils ont donc toutes les raisons d’espérer de récidiver. Pour autant là aussi nous restons prudents dans nos tendances.

HCMP - Vaujany





La rencontre HCMP – Vaujany/Grenoble reportée à une date non encore fixée.







