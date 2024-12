Analyses et pronostics 11ème journée

- Division 2 Saison 2024-2025 -



A priori plutôt un week-end tranquille pour les leaders de la poule nord mais nous disions la même chose la semaine dernière et on sait ce qu’il en est advenu. Par contre en poule sud cela pourrait être plus ‘’piégeux’’ pour Montpellier qui reçoit Valence.



Le dauphin de la poule A doit cette fois ne pas laisser échapper la victoire face à l’avant dernier alors que celui de l’autre poule sera au repos forcé. Les 3èmes de chaque poule auront aussi des déplacements délicats. Reims à Orléans parfois surprenant et particulièrement La Roche/Yon à Roanne. Ce dernier pourrait en cas de victoire revenir sur son adversaire du jour mais surtout ce dont pourrait profiter Toulouse-Blagnac pour remonter au classement. Son déplacement à Anglet semble en principe dans ses cordes.



Il n’est dès lors pas impossible qu’à l’issue de cette journée on retrouve 3 équipes à 19 points, La Roche/Yon, Roanne et Lyon condamné à faire du surplace avec le report de sa rencontre face à Vaujany-Grenoble.



Autres équipes à être au repos forcé, Luxembourg qui aurait dû recevoir Dijon. Dommage car c’était peut-être enfin l’occasion de remporter son 1er match à domicile en D2, niveau que les Tornados découvrent cette année. Dommage aussi car à égalité de point avec Wasquehal et Orléans, il y avait l’opportunité de les devancer. En effet ces derniers auront fort à faire dans des rencontres où ils ne seront pas favoris. Dans la lutte pour éviter la 9ème et dernière place non qualificative aux play-offs, un match important opposera les 2 équipes les plus concernées, Annecy recevant Clermont-Ferrand. En poule A, l’écart est déjà bien conséquent entre les 2 dernières places et le groupe des 8 premiers, même si mathématiquement c’est loin d’être irréversible.



Enfin nous terminons en signalant le 4ème report de match de suite de Vaujany-Grenoble qui risque donc de rétrograder encore pour un classement qui ne veut plus rien dire sur leur situation réelle. C’est évidement lié à la participation de nombreux U20 grenoblois au championnat du monde de leur catégorie et qui se termine ce lundi.



Entre parenthèse ( ), le rappel du classement actuel du club.





POULE A

Orléans (8) 47% - 53% Reims (3)



La semaine dernière ces 2 équipes se trouvaient opposées aux 2 clubs dominants de cette poule et il faut bien avouer que Reims, en s’imposant à Paris, a été nettement plus convainquant. Cela leur vaut une belle place de 3ème avec 9 points d’avance sur les orléanais qu’ils s’en vont affronter. Pour autant ils devront se méfier car les Phénix ne sont pas les seuls à s’offrir de beaux exploits. Les Renards du Loiret, certes chez eux et en prolongation, avaient su aussi vaincre les parisiens. Nous n’hésitons cependant pas à placer les rémois en tête de nos tendances mais restons prudents sur la valeur des cotes.



Wasquehal (6) 46% - 54% Châlons en Champagne (1)



Certes les nordistes viennent de remporter 2 matchs d’affilé mais c’était face aux 2 derniers de poule. Cette fois ils reçoivent le leader et s’ils avaient su bien résister à Paris il y a un peu plus d’un mois, ce serait un bel exploit de faire plier les châlonnais. Après leur défaite à Bercy, ces derniers se sont vite remis en ordre de marche en l’emportant chez eux Orléans. Ce ne fut pas une victoire des plus éclatantes mais elle a contribué à remettre les Gaulois en tête de poule. Tout naturellement nous les plaçons aussi en tête de nos tendances, sans écarter la surprise possible.





Paris FV (2) 55% - 45% Rouen II (9)



Parce que défait la semaine dernière on peut, on doit, s’attendre à une vive réaction des Français Volants. Non seulement ils seront opposés à l’avant dernier de poule mais de plus à nouveau dans leur petite patinoire de Bercy. Inutile de dire qu’une nouvelle contre performance serait un signe plus qu’inquiétant. Si on ne peut l’exclure, nous pensons que bien plus probablement les jeunes Dragons risquent plutôt de faire les frais du réveil parisien et nos tendances sont donc sur cette perspective.



Courbevoie (4) 54% - 46% Evry/Viry (5)



Bien plus que la différence au classement nous nous attachons plutôt à la différence de point. Elle n’est pas négligeable puisque de 5 points avec de plus un retard d’un match pour Courbevoie par rapport à Evry/Viry. Si samedi dernier les Coqs n’ont pas joué, la semaine avant ils s’étaient brillement imposé à Luxembourg, soit cette même équipe qui alla gagner le samedi suivant dans l’Essonne. Rappelons enfin que les Jets s’étaient inclinés au match aller devant les courbevoisiens. A la lumière de tout cela on ne peut que donner du crédit plutôt à ces derniers que nous donnerons comme favoris avec des cotes relativement confortables.





Luxembourg (7) - Dijon (10) reporté au 15 février 2025.

POULE B

Montpellier (1) 52% - 48% Valence (7)



Quand on est leader de poule il est tout à fait logique d’être désigné favori ; mais quand on perd à domicile face à l’avant dernier, difficile d’être généreux dans nos tendances. Ce sera un bon test sur la force de caractère des Vipers car Valence est une équipe qui, malgré sa récente défaite contre Lyon, est capable d’élever sérieusement son niveau de jeu et qui de plus a besoin d’engranger des points. Les nombreux supporters des héraultais attendent une vive réaction d’orgueil et nous serions nous aussi dans cette perspective. Nos cotes seront donc à leur avantage mais dans des proportions prudentes.

Roanne (5) 51% - 49% La Roche/Yon (3)



Les roannais jouent gros car s’ils veulent prétendre au top 4, il leur faut pouvoir battre à la maison, sinon le leader, tout au moins ceux prétendant au bas du podium. Or c’est bien le cas des yonnais qui veulent défendre leur position. Certes les ligériens ont dû batailler jusqu’à la prolongation pour vaincre des Arvernes un peu dans le dur ; mais les vendéens ont aussi quelque peu peiné sur leur glace avant de faire céder le dernier de poule. Pour pimenter notre réflexion, ces 2 équipes auront connu plus de succès à l’extérieur (4 chacune) qu’à la maison (2 chacune). Enfin à l’aller Roanne s’était imposé mais en prolongation. Peut-être la revanche ? Nous mettons les cotes presque à l’équilibre avec un très léger avantage en faveur de l’équipe accueillante.

Annecy (9) 52% - 48% Clermont (8)



Voici des cotes que nous aurions probablement interverti il y a un mois. Mais depuis la dynamique des 2 clubs s’est bien inversée. Alors que les savoyards viennent de connaitre 3 succès dans ces 4 dernières semaines, dont un dernier on ne peut plus probant puisque obtenu chez le leader actuel, côté arverne c’est la soupe à la grimace. Leur dernier succès remonte à début novembre. Le renforcement de la défense des Chevaliers par le lituanien Gusevas ne doit pas être étranger aux derniers bons résultats de cette équipe dont on sentait qu’il ne manquait pas grand-chose. Peut-on espérer la même chose côté Sanglier avec l’arrivée d’un joueur russe ? En fait, plus que renforcer, il ne fait que remplacer un de leurs finlandais obligé de mettre un terme à sa saison pour raison de santé. En cela cette rencontre sera un test et un enjeu important pour ces 2 équipes à la lutte pour s’écarter des fatidiques 2 dernières places de la poule. Pour notre part et vu le contexte actuel, nous ne pouvons que donner un à priori favorable à Annecy.



Anglet II (10) 48% - 52% Toulouse-Blagnac (4)

Dans ce derby du sud-ouest ces 2 équipes jouent gros. Une nouvelle défaite des angloys risque de compromettre leurs derniers espoirs alors que les équipes les précédant ont déjà creusé un sérieux écart. Battus lors de leurs 2 dernières prestations, un nouvel échec des toulousains les ferait non seulement rentrer dans le rang mais surtout poserait question sur les véritables ressources de cette équipe et sur peut-être d’autres problèmes sous-jacents. Nous pensons que le week-end de repos forcé a pu permette aux Bélougas de se remettre les idées en place et nous les donnerons favoris mais, conséquence de leurs derniers résultats, nous restons prudents sur les cotes.





Vaujany (6) - Lyon (2)

Vaujany/Grenoble VS Lyon reporté au 2 février 2025.