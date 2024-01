Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 12ème journée - Saison 2023-2024 Après la trêve des confiseurs nous voilà partis pour un nouveau chapitre du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - saison 2023-2024. Voyons les analyses de notre spécialiste en la matière. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 06/01/2024 à 09:30 Tweeter

Tendances D2 2023/24

12ème journée Nous voici basculant dans la nouvelle année pour le sprint final de la saison régulière 2023/2024 et nous en profitons pour adresser à tous nos lecteurs et supporters du hockey français nos meilleurs vœux qu’ils soient sportifs mais surtout et avant tout de santé, la plus belle des fortunes.



De fortunes, certains clubs en auront bien besoin pour redresser des situations bien compromises. Certains comme Lyon semble sur la bonne voie mais les prochaines semaines devront confirmer ces impressions. Pour d’autres comme Colmar, Amiens II et Clermont-Ferrand. Cela parait plus compliqué. Pour cette dernière équipe le trou n’est pas fait avec les 2 équipes les précédents mais il va leur falloir absolument montrer un tout autre visage que celui de leurs dernières prestations.



Par contre en tête la lutte s’annonce encore superbe et particulièrement en poule sud où au moins 4 équipes, voir 5, peuvent prétendre à la 1ère place. Actuellement Villard-de-Lans et les bouquetins du HCMP semblent très légèrement un ton au dessus mais cela reste fragile.



En poule nord ce sont bien les Français volants qui se détachent avec un parcours qui serait sans faute sans cette 1ère journée où ils se sont fait surprendre par une équipe d’Amnéville pourtant trop irrégulière pour être à la place des parisiens. Ne nous méprenons pas, si Paris n’a pris la tête qu’assez récemment et n’a que 2 points d’avance sur son dauphin, c’est dû essentiellement à son retard sur le calendrier. Derrière eux les 3 équipes suivantes semblent en mesure de contester un temps soit peu cette domination, encore faut-il qu’ils acquièrent la constance des Volants afin de pouvoir profiter d’un éventuel faux pas du leader.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe.



POULE A

Rouen II (2) 47% - 53% Reims (1)



Gros défi pour les jeunes Dragons qui affrontent ce qui se fait de mieux actuellement dans leur groupe. Ils devront compenser leur déficit d’expérience par la fougue de leur jeunesse et peut-être aidé en cela par le retour des internationaux U20 . . . s’ils ne sont pas réquisitionnés par la Magnus ou la D1 de Caen (avec laquelle Rouen a un accord de partenariat via les licences bleues). Les parisiens nous semblent plus solides et nous en ferons nos favoris dans un match qui pourrait être bien plus disputé qu’à l’aller.





La Roche / Yon (3) 54% - 46 % Reims (5)



S’ils veulent prétendre à mieux que leur 3ème place les vendéens ne devront pas rater cette rencontre plus délicate qu’il n’y parait. Ayant plutôt mal engagé leur saison, les rémois se sont bien repris. Ils ne sont qu’à 3 points derrière le HOGLY et sur une belle série de 4 victoires consécutives. Au match aller en Champagne les Aigles s’étaient imposés, ce n’est pas une raison pour être trop confiant. Ils n’en seront pas moins nos favoris logiques. A noter que leur nouveau gardien (en remplacement de l’américain Landon Trutt reparti chez lui), l’angevin Alexis Neau en provenance de Meudon, fera très probablement ses débuts sur la glace vendéenne.





Evry/Viry (8) 48% - 52% Amneville (4)



S’ils ne risquent pas ce samedi de perdre cette précieuse 8ème place pour les play-offs, vu le trou creusé avec le 9ème, il serait néanmoins bon de se dire que la saison régulière est loin d’être terminée et donc bien de continuer à engranger des points pour se mettre un peu plus à l’abri d’un éventuel retour de l’arrière. Mais ce ne sera pas facile face à une équipe non seulement mieux classée mais capable d’être très performante à l’extérieur. Pour rappel, de leur 3 défaites de la saison les amnévillois n’en auront concédé qu’une seule hors de leur patinoire. Aux Jets d’en infliger une 2ème aux Red Dogs. Nos cotes seront serrées mais néanmoins légèrement en faveur des visiteurs.





Colmar (10) 46% - 54% Angers (6)



Si après une période assez faste les jeunes Ducs connaissent une série négative de 4 défaites consécutives que dire de celle des alsaciens qui n’auront connu que des défaites depuis le début de championnat. La dernière victoire des angevins était justement face aux Titans, ils chercheront donc en terre colmarienne à renouer avec le succès. Même si cela risque d’être plus difficile qu’à l’aller, nous pensons que c’est tout à fait dans les cordes des visiteurs dont nous ferons nos favoris mais sans excès dans les cotes.





Amiens II (9) 49% - 51% Courbevoie (7)



A peine mieux lotis que Colmar, la réserve des Gothiques peine également à tirer son épingle du jeu. Deux places derrière Courbevoie, les picards sont surtout, avec leur unique victoire et le point d’une défaite en prolongation, devancés de 11 points par les Coqs. Cela fait beaucoup et il est par la même difficile de ne pas avoir un à priori plutôt favorable aux visiteurs. Nous resterons néanmoins d’autant plus prudents dans nos tendances que ce fameux point obtenu en prolongation par les picards le fut en terre courbevoisine. Peut être de la revanche dans l’air.



POULE B

Toulouse Blagnac (5) 55% - 45 % Valence (8)



Les drômois ont acquis un succès précieux juste avant la trêve face à Clermont-Fd ; il lui a permis de revenir à une précieuse 8ème place. Mais ils savent que, sous la menace pressante de Lyon, il est impératif d’enchaîner sur d’autres victoires. Malheureusement le déplacement à Toulouse-Blagnac ne sera pas une sinécure même si, il y a peu encore dominants, les Bélougas ont quelque peu perdu de leur superbe. Avec 3 défaites sur leur 4 derniers matchs, si nos toulousains veulent revenir vers le top 4, ils n’auront pas droit à l’erreur face aux Lynx. Nous en faisons donc nos favoris.





Roanne (4) 50.50% - 49.50 HCMP (2)



C’est certainement l’affiche la plus alléchante de la soirée avec l’ancien leader qui tentera de se remettre en selle face à peut être le prétendant numéro un à la 1ère place. Deux défaites et un report de journée a mis à mal le classement des ligériens et ils se doivent de réagir. Mais ils n’auront pas de trop de tout le soutien de leurs partisans pour renverser une entente alpine en pleine confiance. Probablement sans leur match de retard et leur point de pénalité (suite à une intersaison mouvementée) les Bouquetins seraient à la 1ère place. Mais ces derniers espèrent bien que cette situation ne soit que provisoire. Une victoire dans la tanière des Renards serait d’autant plus un grand pas qu’il mettrait à mal un concurrent direct. Nos faveurs iront pour les locaux mais avec des tendances qui reflètent les enjeux de cette rencontre.





Annecy (7) 48% - 52% Montpellier (3)



Après une 1ere partie de championnat bien délicate pour les savoyards confrontés à des problèmes de patinoire on pensait, sitôt l’usage revenu, qu’ils remonteraient irrémédiablement dans le classement. Las, il s’avère que nos Chevaliers peinent à trouver la voie du succès sur leur glace et ils n’y comptent pas plus de victoire qu’à l’extérieur. A nouveau à la maison ils essayeront d’inverser la balance face aux montpelliérains. Mais cela s’annonce d’autant plus difficile que ces derniers ont su intelligemment se renforcer en novembre et depuis ils accumulent les bonnes performances. Par la même les voilà installé sur le podium avec des ambitions revus à la hausse C’est pourquoi nos cotes les placent devant mais suffisamment resserrées pour laisser entrevoir la possibilité d’un résultat favorable à Annecy qui avait su faire douter les Vipers à l’aller.







Clermont (10) 47% - 53% Valence (9)



C’est en terre lyonnaise que les clermontois avaient réussi à obtenir leur 2ème et dernière victoire et pourtant paradoxalement ce sont bien les rhodaniens qui apparaissent comme les favoris. Alors que l’on sent une vraie montée en puissance des gones qui ont su réagir collectivement, côté arvernes c’est tout l’inverse, donnant une impression inquiétante de descente avec des scores de plus en plus lourds. Autant l’apport des nouveaux renforts lyonnais (2 russes) s’est vite fait ressentir, autant celui du nouvel attaquant clermontois (un finlandais) reste plus discret et ne résout en rien les problèmes d’une défense aux abois. Nous verrons si la trêve a permis aux puydômois de se refaire une santé mais en attendant nous accorderons nos faveurs aux Lions d’autant plus motivés que malgré leurs progrès ils n’ont pas encore accroché leur place en play-offs.





Vaujany (6) 49% - 51% Villard de Lans (1)



Encore plus que la réserve de Rouen, le retour des internationaux U20 grenoblois peut changer la physionomie de cette affiche. Mais là aussi cela dépendra beaucoup de leur distribution entre les diverses équipes où ils sont plus ou moins régulièrement mis à contribution. Seront-ils disponibles pour Vaujany ou seront-ils dirigés vers l’équipe de Chambéry pour laquelle Grenoble a un accord de partenariat ; voir carrément pour certains orientés vers l’équipe Magnus des Bruleurs cde Loups ? Tout est possible et cela peut peser face à un adversaire comme Villard-de-Lans dans une dynamique des plus positives et qui viendra avec la ferme intention de consolider sa position de leader. Nous mettrons pour notre part les Ours dans la peau des favoris mais avec une cote qui laisse supposer que les coachs des Grizzlys auront la volonté d’aligner un effectif capable de mener la vie dure à leur adversaire dans ce derby isérois.



