Dernier week-end de championnat avant la trêve des fêtes de fin d’année. Reprise le 11 janvier si on excepte le 1 er match de rattrapage de Vaujany-Grenoble face à Toulouse-Blagnac programmé le 4 janvier 2025. En attendant vivons pleinement cette 12 ème et dernière journée 2024 car des surprises ne sont pas à exclure. Si en poule A il n’y aura d’affiche particulièrement remarquable, on suivra le comportement de Courbevoie victime d’une belle déconvenue samedi dernier. A priori son déplacement à Dijon devrait permettre de renouer avec le succès . . . à moins que les Ducs offrent le plus beau des cadeaux à leurs partisans. De même Reims voudra se relancer en accueillant Wasquehal dans un match qui pourrait être piégeux. Les 2 premiers reçoivent des équipes en principe à leur portée et on pense aux Parisiens avides de revanche sur des orléanais qui avaient su les surprendre au match aller. En poule B on suivra particulièrement 2 rencontres. D’abord celle qui signe le retour de Vaujany-Grenoble dans le championnat après 4 semaines d’absence et dont on attend avec curiosité de voir comment ils auront digéré cette longue trêve. Enfin on suivra également la lutte qui opposera les Toulousains et les Roannais pour conserver, ou conquérir, la place de dauphin. On ne négligera pas non plus l’affiche opposant La Roche à Annecy ; à savoir si les vendéens arriveront à réfréner le regain de forme constaté des Savoyards ces dernières semaines.

POULE A

Chalons en Champagne (1) 55% - 45% Reims (7)



Certes les Tornados ont la particularité d’être plus performants à l’extérieur mais ici ils se déplacent chez le leader et la marche s’annonce bien haute. Si ce n’est face à Evry/Viry, leurs succès furent acquis contre des équipes de bas de tableau. Les Châlonnais n’auront été battus qu’une seule fois à la maison et ce fut une véritable déroute. C’était lors de la 1ère journée et cela remonte non seulement à un bon moment mais semble, avec le recul, être de l’ordre de l’accident de parcours. C’est assurément l’équipe la plus régulière de cette poule, voir de la division. Nos tendances traduisent parfaitement cet état de fait avec des cotes bien à l’avantage des Champenois.



Reims (3) 52% - 48% Orléans (8)



Que ce soit en comparant le classement ou le nombre de points acquis (21 pour Reims contre 12 pour Wasquehal) incontestablement l’avantage est pour les Phénix ; cela d’autant plus qu’ils reçoivent et doivent défendre leur place dans le top 4. Pourtant ce sont peut-être bien ces derniers qui ont le plus des résultats contradictoires. On se souvient de leur exploit à Bercy face aux Parisiens mais moins qu’ils avaient perdu lors du match aller, ni qu’ils se sont inclinés sur leur glace face à la réserve de Rouen. Alors bien sûr les chiffres étant contre les nordistes, nos tendances ne seront pas en leur faveur. Pour autant les cotes raisonnables laissent place à une performance tout à fait possible de la part des Lions.





Paris FV (2) 53% - 47% Orléans (6)



Les Volants talonnent les Châlonnais dont nous parlions plus haut mais pourtant n’offrent pas vraiment la même sérénité. La faute à 2 défaites, dont celle du match aller à Orléans, et à des victoires dans la difficulté face à des équipes bien moins classées qu’eux. Bref, malgré un bilan comptable comparable à celui du leader, les Parisiens donnent parfois une impression de fragilité, ou peut-être de se laisser aller à la facilité. Ils devront donc se méfier des Orléanais déjà victorieux à 3 reprises à l’extérieur. Pour autant nous pensons que les joueurs de la capitale mettront un point d’honneur à prendre leur revanche et nos tendances seront bien sûr en leur faveur.



Evry/Viry (5) 54% - 46% Rouen II (9)



C’est dur en ce moment pour les jeunes Dragons qui tardent à renouer avec le succès. Le challenge est à nouveau relevé puisque chez un prétendant au top 4. Après une bien mauvaise opération des Jets, pourtant chez eux, face à Luxembourg, à la surprise générale, ils ont su la semaine suivante bousculer et prendre leur revanche du match aller à Courbevoie. On s’attend qu’ils s’évitent cette fois toute mauvaise surprise face à un mal classé mais qui par sa jeunesse progresse à chaque sortie et peut-être capables de les piéger. Nos cotes seront donc en faveur des franciliens.





Dijon (10) 44% - 56% Courbevoie (4)



La contre-performance de la semaine dernière sur leur glaçon a du quelque peu agacer les Coqs et leur coach. Ils ont raté une belle opportunité d’intégrer le podium. Nous pensons que les Dijonnais pourraient faire les frais d’une grosse réaction d’orgueil des Courbevoisiens qui vont vouloir reprendre absolument leur marche en avant. Chez les Bourguignons c’est d’autant plus compliqué qu’ils ont perdu un défenseur, Rémi Ruggirello, reparti à Châlons. Ils vont devoir tout donner pour inverser les tendances qui ne seront pas en leur faveur, loin de là.

POULE B

La Roche/Yon (5) 53% - 47% Annecy (8)



Incontestablement Annecy va mieux mais du côté de La Roche/Yon c’est pas mal non plus malgré sa dernière défaite à Roanne. Cette équipe est d’ailleurs à la lutte pour intégrer une des 3 premières places. Le déplacement est long et donc compliqué pour les Chevaliers mais ce serait une belle confirmation si cette équipe, il y a peu encore à la peine, venait à l’emporter. Néanmoins nous donnerons nos faveurs aux vendéens dans cette rencontre avec des cotes si ce n’est confortable, tout au moins sans ambigüité.



Valence (7) 52% - 48% Vaujany-Grenoble



Enfin le retour des Grizzlys ! Pour cause de préparation et de participation au championnat du Monde U20 on sait, qu’ayant beaucoup de joueurs sélectionnés, la fédération a reporté les rencontres de Vaujany-Grenoble qui n’avait plus tout son potentiel pour défendre équitablement ses chances. Si d’ailleurs on ne se fait pas trop de soucis au sujet des internationaux pour retrouver le rythme, on peut s’inquiéter un peu plus pour les autres joueurs. Certains ont peut-être pu jouer pour d’autres clubs sous licence bleue mais dans quelle mesure, en nombre de match comme en temps de présence sur la glace ? Les plus jeunes ont pu jouer quelques rares rencontres en championnat national U18 mais ce n’est pas le même niveau, loin de là. Il va donc leur falloir vite se remettre dans le bain. Or le déplacement à Valence, club de 2ème moitié de tableau mais plutôt sur une bonne dynamique, ne sera pas des plus aisés. Pour cette raison nous accorderons un peu plus de crédit aux Lynx qui feront tout pour s’éloigner du 9ème qui n’est pas si loin.



Toulouse-Blagnac (2) 51% - 49% Roanne (3)



Certainement une des rencontres les plus importantes et indécises de la soirée car ces 2 équipes jouent gros. Longtemps à la lutte avec Montpellier pour le leadership de cette poule, les Toulousains ont du lâcher du lest suite à quelques contres performances. Ils viennent de renouer avec la victoire en battant, non sans difficulté, la lanterne rouge. Ils se doivent d’être un peu plus convaincants face aux roannais. Tout au contraire pour ces derniers, après un parcours de championnat un peu laborieux, ils viennent de remporter leurs 3 derniers matchs leur permettant de faire un bon en avant au point de revenir sur les talons de leur adversaire du jour. Une victoire et les Ligériens passeraient devant les Haut-Garonnais. Nos tendances seront en faveur des Bélougas mais avec une petite marge laissant place à un succès possible des Renards.



Lyon (4) 55% - 45% Anglet II (10)



S’il y a bien une équipe qui suivra de loin la rencontre citée ci-dessus c’est bien Lyon qui, comme Roanne, a su enclencher une belle remontée au classement. Les gones visent eux aussi les premiers rôles. Pour cela ils ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas contre des Angloys bien bloqués en fin de classement et sans victoires depuis 8 journées de championnat. Au repos samedi dernier, les Lyonnais avaient quitté la compétition sur une victoire probante à Valence ; on s’attend que leur retour soit aussi convaincant. Nos tendances sont donc largement en leur faveur.

Clermont-Ferrand (9) 47% - 53% Anglet (1)



Avec le parcours actuel des Vipers, il est assez difficile de voir les Sangliers avec leur série de 5 défaites consécutives se mettre en travers de leur chemin. Pourtant si nos tendances sont bien en faveur des Montpelliérains tout espoir n’est pas perdu pour les clermontois. D’abord parce que si les Héraultais sont toujours leader de la poule sud, ils ont plus de mal depuis quelques temps à être aussi souverains. Outre le fait qu’ils ont été battus chez eux il y a 15 jours par Annecy et qu’une semaine plus tard, toujours à Végapolis, ils ont dû concéder les prolongations à Valence. Cela laisse à penser que l’équipe n’est plus aussi sereine. Enfin on se rappellera qu’au match aller, les Arvernes avaient su eux aussi les pousser aux prolongations. Certes à ce moment là les Clermontois étaient sur une bien meilleure dynamique mais, après tout, elle pourrait revenir.