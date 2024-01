Les tendances du jour

13ème journée Championnat Division 2 – Saison 2023/2024

Nous ne vous cachons pas que les pronostics sont d’autant plus délicats qu’un meilleur classement de telle équipe par rapport à son adversaire ne la mettra pas forcément en position de favori. Les écarts de points, et donc de niveaux, sont tellement tenus entre certains, surtout en poule B, que c’est l’avantage du terrain qui risque d’être plus prépondérant.



Il faut d’ailleurs le reconnaître, le suspense au sud est nettement plus présent puisque non seulement il est encore difficile de détacher un leader au dessus des autres mais il reste également entier en bas de classement.



Au nord Paris reçoit le dernier Colmar et à moins d’une épidémie, virus ou blessures, on ne s’attend guère à une surprise du coté de Bercy. De plus le 2ème, le HOGLY aura un rendez-vous difficile en Moselle et pas seulement à cause de la météo.



L’occasion de creuser un peu plus l’écart pour les Volants. Mais justement parlons-en de la météo. Elle risque de compliquer bien des déplacements, surtout chez les ‘’montagnards’’(*). Il faut donc espérer un retour, si ce n’est à une certaine douceur, tout au moins vers une météo plus calme sur le front de la neige.





(*) Par chance seul l’entente alpine HCMP reçoit et on peut espérer que les 2 autres équipes, Vaujany et Villard-de-Lans, pourront descendre de leur montagne et pour cette dernière montée sur Courchevel.

Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe.

POULE A

Angers II (5) 53% - 47% Evry/Viry (8)



Dans cette rencontre qui pourrait être plus équilibrée que prévu il est naturel de placer les angevins comme favoris logiques. Ils sont mieux classés et de plus chez eux. Méfiance néanmoins car avant leur difficile victoire chez la lanterne rouge en prolongation, les jeunes Ducs étaient sur une mauvaise série de 4 défaites consécutives. Alors certes cela n’est guère mieux pour les Jets mais depuis la défaite de ces derniers sur les bords de la Maine, les angevins ont bien du mal à retrouver leur rythme de début de championnat. La saison régulière n’est pas terminée mais il va falloir qu’ils donnent un sacré coup de rein pour espérer intégrer le top 4. Cet objectif est devenu difficilement réalisable pour les franciliens. Pour autant une victoire consoliderait leur 8ème place. Si elle n’est pas encore menacée, un retour des amiénois reste possible. Nos tendances iront pour les locaux mais avec une certaine prudence dans nos cotes.

Amnéville (3) 50.50% - 49.50% La Roche / Yon (2)

Respectivement 2 et 1 points devant la réserve de Rouen, les mosellans, comme les vendéens, savent très bien que les vaincus ont de forte chance de voir les normands leur passer devant. Et puis surtout l’écart avec le leader parisien s’accentuera encore. Le parcours de ces 2 équipes se ressemble puisqu’elles ont connu un court moment de fléchissement qui a fait le jeu des Volants. Cette similitude fait que nos cotes sont des plus resserrées avec un avantage du terrain d’autant plus à relativiser pour les Red Dogs qu’ils n’ont pas toujours été des plus à l’aise sur leur glaçon (2 défaites sur 3 à la maison et 1 prolongation concédée). Avec 2 échecs sur 3 également à la maison le HOGLY n’a pas fait mieux. Or l’un l’a été face à Amnéville. Peut-être de la revanche dans l’air ?

Paris FV (1) 62% - 38% Colmar (10)

C’est un peu David reçu par Goliath et il est à craindre que pour nos alsaciens il soit bien difficile de renverser la tour Eiffel. Pour les Volants, au de là de soigner un goal-average dont il est probable qu’ils n’en auront guère besoin, c’est l’occasion de consolider leur position hiérarchique, d’autant que 2 de leurs poursuivant se rencontrent directement (voir plus haut). Nos tendances ne peuvent que refléter ce déséquilibre. Aux Titans de profiter de cette forte opposition pour se préparer au mieux à des joutes plus déterminantes pour leur avenir.

Reims (6) 53% - 47% Courbevoie (7)



Respectivement 6ème et 7ème ces 2 formations restent très proche au pointage du 5ème et donc d’un éventuel retour sur le top 4. Les rémois semblent les mieux placés : ils sont à égalité avec Angers, ils reçoivent et surtout, après il faut bien dire un début de championnat raté, ils sont depuis portés par une série de performance plus convaincante que leurs rivaux directe. Rappelons aussi que les Phénix l’avaient emporté chez les Coqs. Certes samedi est un autre match mais la revanche sera difficile à obtenir et nos cotes seront raisonnablement pour les champenois.

Rouen II (4) 56% - 44% Amiens II (9)



Ce derby retour des réserves n’existe que depuis 2 saisons et devient presque aussi classique que celui en Magnus. Mais il est à craindre pour les jeunes Gothiques qu’il soit moins disputé que chez leurs aînés. D’ailleurs à l’aller ils avaient été défait largement (0-5). Placés en embuscade à la 4ème place, les Dragons ont une occasion d’autant plus belle de remonter au classement que les 2 équipes les précédant, Amnéville et La Roche/Yon s’opposeront ce même jour. Les picards ont montré du mieux samedi dernier face à Courbevoie; on peut craindre néanmoins que cela soit encore bien juste pour contrecarrer les normands.

POULE B

Montpellier (1) 53% - 47% Vaujany (6)



Devenus, par la grâce d’un goal-average favorable, leaders de leur groupe, assurément les montpelliérains semblent avoir le vent en poupe. Si on regarde ce championnat dans sa globalité, alors les Vipers apparaissent comme les favoris logiques. Mais on connait les possibilités en jeunes joueurs de talent du côté de Grenoble et si les coachs se décident à aligner la meilleure troupe possible alors le challenge à relever de la part des héraultais sera bien plus délicat. Par chance pour eux Grenoble est confronté à pas mal d’absences pour blessures et Chambéry est dans la difficulté en D1. Tous les meilleurs espoirs des Grizzlys ont donc de grande chance d’être retenus en divisions supérieures. Montpellier doit savoir en profiter et il sera notre favori avec de bonnes cotes.

Lyon (10) 49.50% - 50.50% Toulouse (5)



Alors que les Lions semblaient être plus convaincants ces derniers temps, ils ont nettement chuté en Auvergne. Est- ce un incident de parcours ? Possible car il y avait 2 absences préjudiciables avec ceux de Tomko et Mansson (respectivement 1er et 3ème meilleurs compteurs avant la rencontre de samedi dernier). De leur retour peut dépendre une saine réaction face à des toulousains qui, certes, l’ont emporté le dernier week-end mais n’affichent pas la même assurance qu’en début de saison régulière. Pourtant, encore à 2 doigts du top 4, il leur faut absolument tout donner pour ne pas voir s’éloigner cet espoir. Nos cotes sont serrées mais on prend le pari de les orienter en faveur des Lyonnais qui jouent leur place en play-off.

Roanne (3) 56% - 44% Clermont (8)



Remis en selle par leur victoire sur le HCMP, les roannais, maintenant 3ème , ne sont qu’à 1 point du leader. Mais ils sont aussi talonnés par les 2 équipes suivantes. On aura compris que les ligériens n’ont pas le droit au moindre faux pas lors de la réception des voisins arvernes classés en bas de tableau. Certes samedi dernier les clermontois ont rendu une copie intéressante face à Lyon mais ils auront fort à faire pour confirmer face à une des locomotives de cette division. Lors du match aller les Renards avaient mis au pas les Sangliers dès le 1er tiers. Les roannais s’imposent donc comme les favoris logique pour cette affiche ; il leur faudra néanmoins se garder d’un excès de confiance.

Annecy (7) 52% - 48% Valence (9)

Pour son 5ème match de suite à la maison les Chevaliers du Lac n’en ont remporté qu’un seul. L’occasion est trop belle, avec la venue de l’avant dernier Valence, de renouer avec la victoire. Il leur faut de plus profiter d’un déplacement difficile du 8ème, Clermont-Fd., pour mettre un peu d’espace car ces derniers ne sont qu’à 2 points et il leur reste 7 journées à jouer contre 6 pour Annecy. Les savoyards ne sont d’ailleurs pas non plus à l’abri d’un retour de Lyon et bien sûr de leur adversaire du jour. La pression est bien sûr également sur les épaules des drômois à la lutte pour échapper à la poule de maintien. Il leur faut réagir après la cinglante défaite à Toulouse. Nos tendances reflètent tous ces enjeux en étant assez équilibrées mais nous misons raisonnablement sur les locaux.

HCMP (4) 52% - 48% Villard de Lans (2)

Concourant toutes les deux pour le leadership de la poule B, ces 2 formations ont été défaites samedi dernier et en ont perdu quelques places. Les écarts sont tellement tenus en tête de classement qu’il n’y a là rien d’irrémédiable. Mais le fait que cette affiche oppose 2 prétendants cela en fait un match à haute importance. Confrontés à leur 4ème déplacement de suite, les Ours ont de plus ‘’l’handicap’’ d’avoir un calendrier à jour contrairement à leur adversaire (ainsi que Roanne, autre concurrent direct, avec une journée de retard). Une victoire face aux Bouquetins serait donc une belle opération. Mais l’enjeu nous parait trop important pour que l’entente alpine n’y mette pas toute son énergie. Nous la placerons favorite avec néanmoins des tendances laissant envisager un duel âpre et tendu.