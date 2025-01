Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 13ème journée - Saison 2024-2025 Analyses et pronostics de la 12ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 11/01/2025 à 13:00 Tweeter



Analyses et pronostics

13ème journée de D2

Avant de parler de cette 13ème journée permettez nous de vous présenter nos meilleurs vœux et entre autre vous souhaiter une fin de championnat aussi belle et indécise que semble promettre la partie 2024, et bien sûr la santé pour pouvoir en profiter pleinement.



Si cette journée de reprise s’annonce complète avec dix affiches, rappelons que nombre d’équipes ne sont pas à jour sur leur calendrier et tout particulièrement celle de Vaujany-Grenoble qui comptait il y a peu 4 journées de retard. Les Grizzlys ont commencé de fait dès samedi dernier leur opération rattrapage en allant à Toulouse-Blagnac, permettant ainsi à ce dernier d’effacer son propre décalage d’un match. Longue à se déterminer, finalement la victoire a été vers les Bélougas et ne sera pas sans conséquence pour le classement puisque ces derniers s’emparent de la place de leader au détriment de Montpellier qui paye donc finalement, 2 semaines plus tard, leur défaite à Clermont-Ferrand. Les Savoyards restent quant à eux 6ème mais peuvent compter sur leurs 3 matchs encore à rattraper pour améliorer sensiblement leur classement.





Cette reprise confirmera-t-elle les tendances entrevues en fin d’année 2024 avec une fragilisation de certaines équipes alors que d’autres semblent se reprendre. Aussi pour beaucoup de rencontres le pronostic reste difficile. Enfin pour les clubs de fin de classement, à l’exception d’Annecy, leurs situations devenant plus que préoccupantes et le sursaut doit venir prestement dans cette nouvelle année. A savoir, la question pour tous est de savoir comment aura été gérée cette parenthèse et à qui elle aura été la plus profitable. Nous en saurons un peu plus samedi soir.



Notons en passant que l’on aura vu la fin des derniers transferts autorisés. En l’occurrence celui du Slovaque Artyom Tkachenko qui quitte Dijon pour Valence et lui-même remplacé chez les Bourguignons par l’Autrichien Marco Steiner ; puis celui du slovaque Radovan Cutt en provenance de Lyon (tout début de saison avec 4 matchs) puis passant par la réserve de Briançon (2 matchs) et qui vient, in extremis avant la date butoir, remplacer à Roanne le Lettonien Baskatovs blessé.



Entre parenthèse ( ), le rappel du classement actuel du club.

POULE A



Wasquehal (8) 50.50% - 49.50 % Orléans (6)

On commence par une affiche qui s’annonce aussi indécise qu’importante pour ces 2 équipes tant elles nous ont habitué à des contre-performances mais aussi à des belles surprises. Ainsi Orléans a su battre Paris mais a aussi été battu sur sa glace par Wasquehal. Il ne déplairait pas aux Renards du Loiret de rendre la monnaie de leur pièce aux Lions nordistes. Les cotes sont forcément très serrées avec un très léger avantage à l’équipe recevant qui risque d’être d’autant plus motivée qu’un succès sans prolongation lui permettrait de passer devant au goal-average particulier.



Paris FV (2) 52% - 48% Evry/Viry (5)

Dans ce derby francilien depuis quelques années Paris semble avoir pris un certain ascendant. Pourtant ce club n’est pas à l’abri de quelques absences alors que l’entente essonnienne arrive encore à surprendre, même à l’extérieur et Courbevoie ne nous dira pas le contraire. Pour autant et au-delà du classement, la différence de points et le parcours respectif des 2 équipes plaident incontestablement en faveur des Volants. Mais c’est, rappelons-le, un derby et si nos tendances sont en faveur du dauphin de poule, les 2 équipes ne se connaissent que trop bien (avec d’ailleurs régulièrement des mouvements de joueurs entre les 2 clubs). Aussi les Jets auront à cœur de rappeler qu’ils ont su dominer à une époque pas si lointaine le hockey francilien. Par la même nos cotes restent raisonnables.



Luxembourg (7) 49% - 51% Reims (3)

Les hommes du Grand Duché aimeraient bien commencer cette nouvelle année en décrochant enfin leur 1er succès à la maison. Mais Reims c’est non seulement 4 rangs au dessus mais aussi 12 points de plus au classement. La grande différence vient essentiellement des victoires à domicile car les 2 clubs comptent autant de victoires à l’extérieur (mais sans prolongation pour Reims), démontrant que si c’est le point fort des Luxembourgeois, ce n’est pas le point faible des Rémois. Si les supporters des Tornados espèrent voir enfin leurs joueurs vaincre à la maison, nous ne pouvons négliger les difficultés de ces derniers sur leur glace. Par la même nous accorderons nos faveurs aux Phénix mais avec parcimonie.



Rouen II (9) 52% - 48% Dijon (10)

Ce duel des 2 derniers revêt un caractère assez dramatique. La victoire ne saurait suffire à sortir de la zone rouge mais au moins entretiendrait encore l’espoir au vainqueur que rien n’est encore joué. Cela vaut surtout pour les Dijonnais scotchés depuis un moment sur leur 2 points acquis lors de 2 défaites en prolongation. Ce déplacement sera-t-il l’occasion de leur 1ère victoire ? Pour nous, même si nous restons raisonnables dans nos cotes, la tendance sera logiquement en faveur de l’équipe recevant, la réserve de Rouen.





Courbevoie (4) 49%-51% Châlons en Champagne (1)

Probablement la plus belle affiche de la soirée car, avec son retard de 9 points sur son adversaire du jour mais aussi de 2 journées, Courbevoie peut tout à fait prétendre au haut de tableau. Cela passe déjà par une victoire sur le leader champenois. Le seul petit hic est, alors que l’on voyait les Coqs à un souffle de venir titiller les premières places, qu’il leur a manqué dans ces moments importants ce souffle pour monter cette marche. Ainsi de leur rendez-vous manqué sur leur glace face à Evry-Viry ou encore tous ces points concédés en prolongation (3 victoires en Prl. soit le record de D2 cette saison). De leur côté les Gaulois ont pour l’instant quasi toujours su assumer les rendez-vous importants depuis leur terrible et assez incompréhensible défaite de la 1ère journée. Aussi notre préférence restera pour ces derniers mais l’infime écart de nos cotes laisse la porte ouverte à des Altoséquanais ambitieux cette saison.



POULE B



Vaujany (6) 56% - 44% Anglet II (10)

Si leur premier match de rattrapage fut un échec pour les isérois, on ne voit guère cette fois la victoire leur échapper face à des Basques bien mal en point et qui auront de plus à se remettre d’un long déplacement, surtout si la météo s’en mêle. Peut-être que de plus les coachs des Grizzlys se permettront de mettre à contribution un peu plus . . .d’internationaux U20. Si on ne peut écarter ‘’l’accident sportif’’ nos cotes reflètent la différence incontestable entre ces 2 formations, pourtant toutes deux réserves de clubs de Magnus.

Montpellier (2) 51% - 49% La Roche/Yon (4)

Pour cette rencontre qui promet beaucoup, une forte réaction des Héraultais est attendue après une fin 2024 plutôt laborieuse. Cela d’autant plus que l’adversaire se présentant à eux ne vient pas sans argument. Si leur début de saison fut hésitant avec notamment une large défaite sur leur glace face à Montpellier, les Vendéens se sont bien repris depuis, avec néanmoins encore du mal à s’imposer chez des adversaires de haut de tableau. C’est pourtant bien ce que les Aigles tenteront de faire en prenant leur revanche sur des Vipers moins sereins qu’il y a quelques semaines. Pour autant avantage dans nos tendances aux Montpelliérains mais par la plus petite des marges dans ce match certainement très disputé.

Roanne (5) 49% - 51% Lyon (3)

C’est certainement la plus belle affiche de cette poule et les 2 clubs ont beaucoup à gagner en cas de victoire. Si Roanne peut espérer profiter de l’avantage de recevoir pour l’emporter et revenir vers le top 4, Lyon peut lui profiter d’un nouveau faux pas tout à fait possible de Montpellier pour accrocher la 2ème place. Ce derby entre 2 équipes voisines devrait tenir toutes ses promesses et même si nous sommes enclins à donner la place de favori aux Lions rhodaniens, les cotes sont suffisamment serrées pour accorder toutes leurs chances aux Renards ligériens.

Valence (8) 52% - 48% Clermont (7)

La rencontre sera-t-elle aussi équilibrée que peuvent laisser envisager nos cotes ? On peut l’espérer du côté des clermontois qui tenteront de préserver leur mince avance d’un seul petit point au classement. La tâche sera d’autant moins aisé que Valence a engagé un défenseur Slovaque avant la date butoir de fin décembre et qui fera là sa première apparition auprès de ses nouveaux partenaires. Ces derniers auront de plus à cœur de renouer avec le succès après 3 défaites consécutives, dont 2 à domicile et 1 plus porteuse d’espoir puisqu’en prolongation chez le leader montpelliérain. Cela explique donc en grande partie cette position de favoris dans nos cotes sur cette rencontre. Pour leur part les Arvernes ont obtenue pour le dernier match de l’année 2024 une victoire de prestige sur leur glace justement devant ces même Montpelliérains. Sauront-ils profiter d’un possible élan donné par ce succès pour déjouer à nouveau les pronostiques ?



Annecy (9) 49% - 51% Toulouse-Blagnac (1)

Vu sa situation Annecy cherchera l’exploit face à une équipe toulousaine qui semble reprendre vigueur après un petit moment de flottement vers fin novembre, mi décembre. En effet après 2 sévères défaites contre La Roche et Valence, les Bélougas avaient renoué péniblement avec la victoire face à la réserve d’Anglet. Ils ont depuis enchainé sur 2 autres succès plus convaincants, dont samedi dernier face à Vaujany. Cela pourrait d’ailleurs être un avantage non négligeable pour des Haut-garonnais qui risquent par la même de se trouver plus rapidement dans le rythme du championnat. Mais l’équipe savoyarde n’est plus vraiment celle du début de saison, en atteste sa victoire à Montpellier, et les Languedociens plus aussi impressionnants loin de leur base. Leader oblige, nos cotes sont en faveur de Toulouse-Blagnac mais suffisamment équilibrées pour laisser entrevoir un beau suspense.





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo