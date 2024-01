Tendances D2

14ème journée

Alors que les Français Volants déroulent d’autant plus dans leur poule qu’ils voient leurs concurrents les plus directs s’entredéchirer entre eux, au sud la bataille fait rage plus que jamais pour conquérir la 1ère place.



Gageons d’ailleurs que cette 14ème journée ne suffise pas pour y voir plus clair. De même en fin de classement Colmar, mais surtout la réserve d’Amiens, peuvent rêver à l’exploit, ils n’en resteront pas moins aux 2 dernières places ; alors que chez les ‘’sudistes’’ la lutte reste farouche entre 4 équipes emmenés par Annecy mais qui n’en est pas moins sous la menace de ses poursuivants.



Par la même la rencontre l’opposant à Lyon sera à suivre avec aussi grand intérêt que celle entre 2 des favoris de ce groupe, Villard – Montpellier.

Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe

POULE A

Amiens II (9) 49% - 51% Reims (7)



Nous penchons ici pour les Phénix qui doivent pouvoir profiter du déplacement chez un mal classé pour tenter de se relancer après 2 défaites de suite dont la dernière sur leur glace. Mais cela risque de ne pas être si facile car les jeunes picards, s’ils tardent à renouer avec la victoire, ils arrivent souvent à poser quelques problèmes à leurs adversaires comme récemment face à Courbevoie qui portant une semaine plus tard s’est imposé en Champagne. Par la même nos cotes restent équilibrées.

Evry/Viry (8) 44% - 56% Paris FV (1)



Là aussi on attend peu de surprise dans ce derby, si ce n’est cet esprit inhérent à une confrontation entre voisin pour donner une rencontre engagée. Auteurs d’une très belle performance à Angers, les Jets semblent mieux armés pour proposer une réplique intéressante aux Français Volants . . . avant le match aller initialement prévu en automne mais reporté en février et qui par la même se transforme en match retour. Naturellement nous plaçons nos tendances nettement en faveur de parisiens qui semblent plus que jamais in-arrêtables dans cette poule.

La Roche sur Yon

(2) 57%

- 43% Angers II

(6)

Nous l’avons déjà évoqué, parfois les Aigles ont un peu de mal à être maitre chez eux (2 de leurs 3 défaites à la maison) mais il nous semble cette fois que la venue d’Angers devrait bien se négocier. D’abord parce que les vendéens sont dans une belle dynamique et trop bien placé au classement pour gâcher par une contre performance tout le travail réalisé. Ensuite parce que les angevins, pourtant fringants en début de saison, sont au contraire sur une spirale bien plus négative et on les voit mal s’imposer chez le 2ème alors qu’ils ont eu toutes les peines du monde à écarter le dernier de poule il y a 15 jours.



Colmar

(10) 45%

- 55% Rouen II

(3)



Certes le voyage est long (et peut être le temps incertain) mais la dynamique entre les 2 équipes n’est pas la même. Après s’être déplacé à Paris, l’adversaire que s’apprête à accueillir les alsaciens est d’un calibre moindre mais reste dans des standards que l’on peut craindre encore un peu trop élevé pour eux. Nous placerons les normands assez nettement devant dans nos cotes. Maintenant petite méfiance pour les Dragons car, bien malmenés au match aller, ils n’avaient fait la différence que dans l’ultime tiers temps.



Courbevoie

(5) 50.50%

- 49.50% Amnéville

(4)



Très difficile ici de détacher une équipe plus que l’autre. Les amnévillois ont déçu samedi dernier en perdant un duel important sur leur glace face à un concurrent direct. De leur côté les courbevoisins se sont brillement imposés à Reims. Avantage Courbevoie. Mais d’un autre côté on sait les vendéens redoutables à l’extérieur, leur valant un meilleur classement. D’ailleurs les franciliens s’étaient inclinés lors du match aller. Avantage Amnéville. Pour notre part, nous dirons que l’on s’attend à une rencontre pleine de suspense mais avec un léger à priori favorable pour les Coqs qui sont actuellement sur une meilleure série que les Red Dogs.



POULE B

Toulouse Blagnac (5) 49.50% - 50.50%

Roanne

(4)



Sur leurs 5 derniers matchs les 2 équipes ont eu le même parcours chaotique. Mais avec 1 point de plus et surtout une journée de championnat à rattraper, c’est bien Roanne qui tient en main le plus de chance de revenir en tête de poule. Pour dire que les toulousains ont tout intérêt à remporter cette rencontre s’ils veulent avoir encore des prétentions sur le classement. Il leur faut donc absolument profiter de leur glace et du soutien de leurs supporters pour ramener 3 points de plus dans leur escarcelle. Un peu plus efficace que les Bélougas à l’extérieur, les Renards en terre occitane doivent rebondir de leur faux pas face à Clermont-fd.. La tache s’annonce des plus ardues et si nous la croyons envisageable ce sera avec la plus petite différence de cotes possible.



Clermont

(8) 48%

- 52% HCMP

(2)



Ce n’est pas rien l’équipe qui se présente sur la patinoire clermontoise et néanmoins le pronostic s’avère délicat car les Sangliers semblent s’être engagé dans une métamorphose qu’il va falloir confirmer ce samedi. Incontestablement le parcours des Bouquetins plaident pour eux et nous les mettons logiquement en tête de nos cotes. Pourtant il nous faut les modérer car en comparant uniquement les matchs de 2024, les clermontois auront été plus performants avec de plus cette victoire en terre ligérienne, là même où les alpins se sont inclinés une semaine avant. Mais cette fois l’effet de surprise ne jouera plus, si tenté qu’il y en est un, et les savoyards sont trop près de prendre le leadership de la poule pour s’autoriser le moindre excès de confiance. Ils sont d’autant plus avertis qu’ils se souviennent de leur victoire à l’aller sur les Arvernes ; elle n’avait été obtenue qu’au terme de prolongations.

Annecy (7) 49% - 51%

Lyon

(9)



Nous ne nous fions pas trop à la hiérarchie actuelle mais plus sur la dynamique du moment. Or les lyonnais, même si cela tarde à se refléter au classement, semblent opérer une réelle mutation. Ils ont obtenu des résultats probants face à des équipes de la 1ère moitié de tableau ce que les savoyards ont plus de mal à obtenir, même sur leur glaçon. Le défi ne sera pas facile, d’où ces cotes serrées, mais nous pensons que les Lions pourraient obtenir là leur 2ème succès à l’extérieur.

Vaujany

(6) 54%

- 46% Valence

(10)

Ferrand - Valence

Bien qu’ils aient leurs meilleurs espoirs dispersés tout azimut les coachs grenoblois arrivent toujours à aligner une troupe de Grizzlys particulièrement difficile à contenir et les clubs parmi les plus performants, Montpellier et Villard-de-Lans, en ont fait plus ou moins les frais récemment. Aussi face à une équipe qui lutte pour sa survie, on ne peut que plébisciter les isérois. Pour autant nos jeunes ursidés devront se méfier des Lynx qui, tout derniers qu’ils soient, ont su mener la vie dure à bien des équipes encore dernièrement.

Villard de Lans (3) 51% - 49% Montpellier (1)



Incontestablement l’affiche de ce samedi qui voit le leader se déplacer chez un prétendant à sa succession. D’ailleurs en cas de victoire des isérois avant la fin du temps réglementaire, il se pourrait par la même qu’ils en prennent la tête. Les héraultais aborderont d’autant plus ce match avec la plus grande motivation qu’une défaite risquerait de les faire glisser de 2 places car le HCMP se tient en embuscade pour griller la politesse à tout le monde. Nos cotes reflètent l’âpreté des enjeux et nous donnerons le petit point de bonus aux Ours qui auront l’avantage du soutien de leurs partisans.