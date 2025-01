Analyse et pronostics

14ème journée de D2





Encore une journée complète à 10 matchs. Mais cette fois qui correspond bien à la 14ème journée. En effet la semaine dernière nous avions annoncé une 13ème journée complète et ce n’était pas officiellement tout à fait exact. En effet 3 affiches étaient en fait celles de la 5ème journée dont 2 qui correspondaient à une interversion de lieu entre les matchs aller-retour des clubs concernés. L’indisponibilité des patinoires de Paris et Valence avait donc obligé à inverser l’ordre de réception. Pour la rencontre à Vaujany, il s’agissait du match-aller face à Anglet II mais le match retour correspondant à la 13ème journée a en fait été . . . le 1er match de la saison 2024-25 disputé en avant première le 28 septembre ( !).



Ce détail pittoresque étant clarifié (enfin nous l’espérons), passons à cette 14ème journée où encore bien des positions peuvent changer, notamment en poule sud. En poule nord on s’attend à la conservation de la 1ère place de Paris mais qui devrait rester à égalité de points avec leur dauphin Châlons qui sera également favori chez lui face au 9ème. L’affiche la plus indécise et susceptible de changer un tant soit peu le classement sera la réception du 4ème Courbevoie par le 3ème Reims. Une victoire des Coqs, même en prolongation (à la faveur du goal-average particulier), leur permettrait de monter sur le podium.



En poule B Toulouse-Blagnac, aura sa place de leader d’autant plus menacée par La Roche/Yon que ce dernier reçoit des Clermontois, 9ème et guère performants loin de leur base. Alors que les Bélougas auront à se méfier de Montpelliérains, certes peu convaincants actuellement mais dont un réveil est toujours possible. Mais la menace vient aussi de Lyon, seulement à 3 points, qui reçoit le 8ème Annecy dont il faudra cependant se méfier également. Enfin la réception de Roanne par les grizzlys pourrait aussi changer des perspectives suivant le résultat.

Entre parenthèse ( ), le rappel du classement actuel du club.

POULE A

Orléans (6) 52% - 48% Luxembourg (7)



Tous deux ont connu un week-end dernier plutôt favorable leur permettant sinon d’assurer mathématiquement leur qualification pour les phases finales, tout au moins d’avoir un pied dedans et particulièrement pour Orléans. Luxembourg aimerait aussi mettre un peu plus de distance avec la 9ème place et pour cela une victoire au bord de la Loire lui conviendrait bien. Certes les Tornados savent être performants loin de leur base et les Renards du Loiret n’ont pas toujours été réguliers pour ne compter étonnamment que 2 victoires sur leur glaçon (contre 4 à l’extérieur et état de fait est d’ailleurs un point commun entre ces 2 équipes). Pour autant nous mettrons ces derniers en position de favoris mais avec des tendances laissant entrevoir un match équilibré et par là même un résultat incertain. Peut-être les Luxembourgeois réussiront-ils à prendre leur revanche du match-aller ?





Chalons en Champagne (2) 56% - 44% Rouen II (9)

Une affiche qui s’annonce bien inégale avec la réception du 9ème par l’ancien leader de la poule et néanmoins encore à égalité de points avec son successeur. Les Gaulois ont là une trop belle occasion de renouer avec la victoire permettant de rester en contact serré avec les Français Volants, voir de profiter d’un éventuel faux pas. Il est donc à craindre que malgré leur sursaut de la 13ème journée, les jeunes Dragons en fassent les frais. Nos tendances reflètent cette situation avec des cotes nettement à l’avantage des Châlonnais.





Paris FV (1) 55% - 45% Wasquehal (8)

Comme la rencontre précédente, ici aussi les forces en présence semblent à peine moins déséquilibrées. Les Parisiens, enfin leaders, devraient confirmer leur rang. A eux simplement de ne pas sous-estimer leur adversaire car si les nordistes sont parfois passés complètement à côté de certains de leurs matchs, comme samedi dernier à la réception d'Orléans, il leur est arrivé d'être bien plus vaillants, notamment lorsqu'ils avaient reçu les Volants qui ont dû batailler pour l'emporter. Nous penchons bien sûr plutôt sur le scénario d'une équipe de Paris bien concentré sur ses objectifs et nos cotes leur seront donc largement favorables.



Comme la rencontre précédente, ici aussi les forces en présence semblent à peine moins déséquilibrées. Les Parisiens, enfin leaders, devraient confirmer leur rang. A eux simplement de ne pas sous-estimer leur adversaire car si les nordistes sont parfois passés complètement à côté de certains de leurs matchs, comme samedi dernier à la réception d’Orléans, il leur est arrivé d’être bien plus vaillants, notamment lorsqu’ils avaient reçu les Volants qui ont dû batailler pour l’emporter. Nous penchons bien sûr plutôt sur le scénario d’une équipe de Paris bien concentré sur ses objectifs et nos cotes leur seront donc largement favorables.





Reims (3) 50.50% - 49.50% Courbevoie (4)



Sera-t-elle la plus belle affiche de cette poule nord ? En tout cas sur le papier c’est bien la plus équilibrée puisque le 3ème accueille le 4ème, seuls 2 points les séparant. Ecart d’autant plus minime que les Courbevoisins comptent 2 journées de moins que leurs adversaires du jour. Au match-aller Courbevoie ne l’avait emporté que 3 à 2. Reims compte bien prendre sa revanche et confirmer la hiérarchie alors que les Coqs ont là l’occasion non seulement de s’emparer de la 3ème place mais peut-être, avec la mise à jour de son calendrier, de venir titiller par la suite les toutes premières places.





Dijon (10) 46% - 54% Evry/Viry (5)



Derrière les 2 équipes précédentes se tient l’entente Evry-Viry. Bien qu’ayant un match de retard il ne lui sera pas facile de remonter dans le top 4, pourtant avantage non négligeable pour les phases de play-offs. Pour entretenir cet espoir les Jets n’ont plus le droit de passer à côté de confrontation à leur portée et le déplacement chez la lanterne rouge bourguignonne en est une. Les Ducs abattent là pratiquement leurs dernières cartes pour préserver leurs dernières chances. Pour autant nous ne pouvons que donner plutôt du crédit aux franciliens qui auront donc sans ambiguïté les faveurs de nos tendances.

POULE B

La Roche/Yon (2) 55% - 45% Clermont-Ferrand (9)



Malgré le sursaut du dernier match 2024 face à Montpellier, il faut bien avouer que les Clermontois sont plutôt en souffrance comme laisse apparaître leur retour à la 9ème place. Pourront-ils enfin échapper cette saison à la poule de maintien ? Rien bien sûr n’est encore joué puisqu’ils sont à égalité de points avec Annecy mais il ne faut plus perdre de temps. Or il faut bien dire que ce déplacement chez une des équipes, non seulement 2ème de poule mais également une des plus en forme actuellement, relève du plus haut défi. Les Aigles vendéens sont désormais trop proche de la 1ère place (à 1 point des toulousains) pour faire le moindre cadeau ; cela d’autant qu’ils n’ont pas de match en retard à rattraper contrairement à Lyon et Roanne, voir Vaujany, qui ne sont pas si loin. Nos cotes sont donc résolument à l’avantage du HOGLY et espérer néanmoins une réaction d’orgueil des Arvernes qui, si elle ne leur donne pas la victoire, tout au moins les prépare un tant soit peu moralement pour les joutes futures.



Vaujany (6) 50% - 50% Roanne (5)



Nous serions très étonné que cette rencontre finisse sur un score fleuve, quelque soit le gagnant et pour notre part, nous n’arrivons pas à départager une équipe plus que l’autre. Les Roannais n’ont pas encore eu l’occasion de croiser le fer avec les Isérois (le match aller n’a pas encore eu lieu, il a été reporté au 14 février) mais ils savent combien ce déplacement peut être important. Cela fait suffisamment d’années que les 2 équipes s’affrontent dans cette poule pour savoir chacune que la confrontation sera de haute lutte. D’un côté les Grizzlys c’est la force de la jeunesse avec vitesse et une technique déjà très aboutie chez des espoirs pétris de talent ; de l’autre l’expérience des Renards souvent présents dans les grands rendez-vous. Or pour ces derniers, il y a tout intérêt à se surpasser s’ils veulent garder toutes leurs chances de se placer au moins dans un top 4 à portée de patin avec seulement 1 point de retard. Pour le club réserve des Brûleurs de Loup, l’objectif principal est le maintien. Mais on sait depuis 2 saisons que ces purs produits du centre de formation grenoblois sont habitués à jouer le rôle de troubles fêtes, ambitieux jusque dans les phases finales.



Lyon (4) 53% - 47% Annecy (8)



Attention, peut-être match piège. Les Lyonnais sont ambitieux et n’ont probablement pas envie de se contenter de cette 4ème place, d’autant qu’ils ne sont qu’à 3 points, soit une victoire, de l’équipe de tête et un match de retard à rattraper ! Mais ils n’oublient pas non plus que les Roannais sont dans le même cas et qu’ils les suivent à un seul petit point derrière. Il leur faudra donc jouer très sérieux face à des Savoyards qui viennent avec quelques arguments. Ils ont su bien évoluer depuis quelques semaines et leur toute récente victoire face au leader toulousain est là pour le confirmer, ainsi que leur victoire en décembre à Montpellier alors encore leader. Les Chevaliers en confiance ont de plus toutes les raison d’être motivé. S’ils ont réussi à laisser la 9ème place aux Auvergnats, ceux-ci restent néanmoins dangereux puisqu’à égalité de points. Il ne déplairait donc pas aux Annéciens de mettre un peu plus d’espace entre eux et les Sangliers. Aussi et fort logiquement si nos tendances sont en faveurs des Gones, les cotes suffisamment raisonnables pour entrevoir une possible performance de leurs hôtes.



Toulouse-Blagnac (1) 53% - 47% Montpellier (3)



L’actuel leader reçoit l’équipe qui l’aura été une bonne partie de cette 1ère phase et qui n’a peut-être pas abandonné l’idée de retrouver son statut qu’une victoire ce samedi pourrait éventuellement lui rendre. Pourtant il faut bien constater que les Montpelliérains n’ont plus tout à fait la même flamboyance d’il y a quelques semaines encore et ils semblent accumuler les contre-performances. Certes les Toulousains, comme le rappel leur défaite à Annecy, ne font non plus toujours preuve d’une belle sérénité actuellement. Mais cette saison – ce ne fut pas toujours le cas - il est difficile de leur faire plier genou sur leur glace. Sous la menace d’un peloton d’au moins 5 équipes, les Languedociens, moins serein à l’extérieur, savent qu’ils doivent faire le plein de points à domicile. Même si nos cotes ne sont pas fermées à un éventuel exploit des Vipers, elles ne sont pas moins sans ambiguïté en faveur des Bélougas.



Valence (7) 56% - 44% Anglet II (10)



Certes encore en 2ème partie de tableau, les Valentinois, comme les Annéciens, semblent être sur une forme ascendante. Ayant battus largement les Clermontois à la maison samedi dernier, ils ont à nouveau l’avantage de recevoir et c’est le dernier de poule qui se présente à eux. Les Angloys font souvent preuve d’une certaine résistance lors de leurs confrontations mais malheureusement ils connaissent trop souvent un fléchissement coupable en cours de match qui au final leur est fatal. Ce long déplacement dans la Drome risque encore de confirmer cette faiblesse et nos tendances reflètent ce constat avec des cotes largement en faveur des Lynx qui ne bouderont pas leur plaisir de s’éloigner, sinon au classement tout au moins aux points, de la 9ème place.