Les tendances de la Division 2

15ème journée championnat 2023-2024

Le hasard fait que ce samedi les leaders de chacune des poules rencontrent leurs dauphins. La seule petite différence est que celui du nord reçoit alors qu’au sud il est reçu.



Outre d’avoir l’avantage de recevoir les Français Volants ont fait un écart au classement qui leur assure, même en cas de défaite, de rester en tête. Certes le HOGLY reviendrait à hauteur mais le goal-average particulier resterait favorable à Paris. Pour autant, et malgré le match de retard des parisiens cela relancerait un peu le suspense pour cette fin de saison régulière ce qui ne serait pas déplaisant.



Pour le 1er de la B, Montpellier, l’affaire s’annonce plus délicate et une défaite entraînerait non seulement la perte du fauteuil de leader mais peut être même le risque d’une rétrogradation à la 3ème place avec Toulouse-Blagnac en embuscade et semble-t-il un goal-average particulier en à leur faveur. L’entente alpine du HCMP a donc l’avantage de recevoir et on espère du côté de Méribel que cela soit un vrai atout car l’enjeu est d’importance. Une victoire serait d’autant plus une option assez déterminante pour le classement final que les Bouquetins comptent une journée de plus à jouer. Par contre en cas de défaite, même s’ils verraient revenir à leur hauteur Villard et Toulouse, ce retard au calendrier maintiendrait encore tout le suspense pour la suite.



Autrement l’enjeu en poule A reste autour de la 4ème place et c’est surtout la réserve d’Angers qui joue gros en recevant Courbevoie. Une nouvelle défaite risque grandement de plomber ses ambitions alors que pour les franciliens au contraire ils feraient un grand pas vers le quatuor de tête. Ils auront par la même la tête tournait vers l’affiche Amnéville-Reims où les objectifs sont exactement les mêmes.



En poule B outre la rencontre déjà évoquée plus haut bien d’autre seront de la plus haute importance pour les 1ères places. Outre Villard-de-Lans et Toulouse-Blagnac il y a Roanne. Les ligériens doivent se relancer impérativement s’ils ne veulent pas décrocher. Une autre affiche s’annonce dramatique, celle de Vaujany recevant Lyon. Pour ce dernier c’est une lutte pour se sauver de la poule de relégation et une victoire pourrait être un grand pas vers les play-offs. Mais pour les isérois une victoire serait la confirmation d’un retour au premier plan et donc de retrouver un rang sinon égal à celui de la saison dernière, tout au moins très proche.



Pour les dernières places, les 3 autres équipes concernées, Annecy, Clermont-Ferrand et Valence, n’auront comme Lyon pas la partie facile et celui qui arrivera à déjouer les pronostics risque donc de prendre une option non encore déterminante mais peut-être pas si loin.

Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe.