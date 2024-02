Tendances D2 2023/2024

16ème journée

+ 1 match de rattrapage 5ème journée

Ce sera un week-end de championnat sur 2 jours puisque la saison régulière s’approchant de la fin il faut bien à un moment entamer la mise à jour du calendrier et ce sont les parisiens qui commencent ce dimanche.



Par la même nous en profitons pour vous donner la date fixée par la FFHG pour le match HCMP – Montpellier qui n’avait pu avoir lieu samedi dernier. Ce sera le vendredi 16 février, en espérant d’ici là que les évènements actuels n’aggravent pas les problèmes de calendriers.



Revenons du côté de l’Ile-de-France où nous aurons 2 derbys dont les Français Volants seront à chaque fois les acteurs. Bien que favoris, certainement ce ne sera pas des matchs de tout repos et on pense particulièrement à celui à Courbevoie. Sinon notons que les jeunes Dragons 3èmes à 1 point, iront en découdre chez le 2ème, les Aigles de Vendée ; la place de dauphin sera donc en jeu.



En poule sud, le leader Montpellier reçoit le dernier Valence et devrait en profiter pour d’autant plus consolider sa 1ère place que ses concurrents les plus directs auront des oppositions bien plus ardues. Et bien sûr toujours la lutte en fin de classement pour éviter les 2 dernières places et entre autres Annecy jouera gros en recevant Clermont-Fd.

Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe.

POULE A

Evry/Viry (8) 55% - 45 % Colmar

(10)

Même si seulement 2 places les séparent il n’y a pas de commune mesure entre les 2 équipes et cela à un point tel qu’il est désormais impossible mathématiquement aux alsaciens de revenir à hauteur des franciliens et de leur 8ème place. Les Titans comptent à ce jour 1 point au classement et 4 matchs à jouer soit un potentiel de 12 points maximum. Or les Jets en ont 15 au total actuellement avec de plus quelques belles performances actuellement qui laisse espérer qu’ils pourront en engranger d’autre, à commencer justement ce samedi en recevant Colmar. Les banlieusards seront donc sans contexte nos favoris. A une victoire derrière la réserve d’Angers et un match de plus à jouer par rapport à cette dernière, les essonniens ont donc déjà la possibilité de revenir sur les angevins dès ce samedi et par la suite peut-être les dépasser. Par contre une chose est sûre c’est qu’un succès sur leur glaçon les mettrait définitivement à l’abri d’un retour du 9ème Amiens II.

La Roche sur Yon (2) 54%

- 46%

Rouen II

(3)

Sous la menace directe des normands, en les recevant les vendéens ont l’occasion de mettre un peu d’espace et renforcer leur place de dauphin mais encore faut-il l’emporter. Sur leur glaçon et avec le soutien de leurs nombreux partisans (une des plus haute moyenne de spectateurs de la D2 avec plus de 1000 de moyenne) il nous est donc difficile de ne pas les placer d’autant plus en favoris que les dernières performances des jeunes Dragons ont été moins convaincantes.

Amiens II

(9) 48% - 52%

Amnéville (6)



Nous avons accordé nos cotes en faveur du mieux classé, en l’occurrence Amnéville, mais non sans quelques hésitations tant les Red Dogs semblent à la peine depuis quelques temps. Guère mieux lotis les picards auront certes l’avantage de jouer à domicile mais pour nous il n’est pas sûr que cela suffise. En tout cas match important pour ces 2 équipes puisque chacune utilise leurs dernières cartouches pour espérer encore accrocher soit le top 4, soit la dernière place qualificative aux play-offs. C’est même plus que la dernière pour la réserve des Gothiques car le 8ème Evry-Viry n’est qu’à une victoire de se mettre définitivement à l’abri d’un retour des amiénois.

Reims

(5) 54% - 46 %

Angers II

(7)



Là aussi nous accordons nos faveurs à l’équipe qui reçoit. Mieux classés et surtout sur une dynamique bien plus convaincante, les Phénix savent qu’ils doivent continuer à l’emporter. Car si leur chance d’intégrer le top 4 est réel, il leur faut néanmoins ne pas perdre des points en route et en particulier à la maison. Rappelons qu’ils ne sont qu’à 2 points du 4ème Courbevoie mais celui ci aura un match de plus à disputer avant la fin du championnat régulier.

Courbevoie (4) 47% - 53% Paris FV (1)



C’est le derby du week-end où les Volants, incontestables leaders de cette poule A, en seront les favoris logiques mais peut-être pas incontestables. Nous mettons sans ambiguïté nos cotes en leur faveur mais pas dans des proportions si larges que cela car d’abord on a à faire à un derby avec tout ce que cela peut contenir en rivalité et tensions. Et puis il faut bien le dire, depuis quelques semaines ces Coqs franciliens sont montés sur leurs ergots et ont fait doucement mais surement une belle remontée au classement, les faisant ainsi quitter la 7ème place pour intégrer le quatuor de tête. Depuis la reprise en janvier ils sont invaincus, plus exactement depuis 5 journées de championnat et les voilà dorénavant à portée du podium. Cela va donc être un sacré test pour eux mais peut-être aussi pour Paris.

Paris FV (1) 55% - 45% Evry-Viry (8)

Ce match constitue une mise à jour de la 5ème journée mais aussi le deuxième derby d’affilé pour nos parisiens. Nous mettons des cotes plus confortables que la veille car non seulement ils ont l’avantage de recevoir mais de plus Evry-Viry est une équipe à priori un ton en dessous que Courbevoie. Mais cela reste un derby et on sait que les joueurs se connaissent d’autant plus qu’il y a eu souvent des va et vient entre ces 2 clubs (il faut bien le dire plus dans le sens Evry/Viry- F.V. que dans l’autre). Enfin il faudra savoir dans quel état d’esprit seront les parisiens ; s’ils l’ont emporté ce samedi avec dans le même temps une défaite de La Roche/Yon alors leur place de leader sera définitivement acquise. Peut-être que dans ce cas ils pourraient connaitre un petit relâchement coupable, auquel il faut bien dire nous ne croyons guère.

POULE B

Vaujany

(6) 51% - 49%

Roanne (4)

Voilà une affiche qui pourrait être un tournant pour les 2 équipes. Pour les isérois une victoire serait synonyme d’un retour au 1er plan et par contre un risque de décrochage pour les ligériens. Dans le cas contraire ce sont les Renards qui pourraient réintégrer le podium alors que les Grizzlys connaîtraient un coup d’arrêt qu’il faudra vite surmonter en profitant des 2 matchs de rattrapage. L’issue est incertaine mais nous mettons dans nos tendances un à priori légèrement favorable au recevant, en l’occurrence l’entente Vaujany/Grenoble.

Montpellier

(1) 58% - 42% Valence (10)

C’est certainement l’affiche à priori la plus déséquilibrée de la soirée puisque le 1er reçoit le dernier. C’est une trop belle occasion pour les montpelliérains de conforter leur place de leader pour la gâcher et sans contestation ils seront nos favoris logiques. Les Lynx sont plutôt dans l’incertitude et si on peut toujours croire en l’exploit, la partie ne s’annonce pas sous les meilleurs augures.

Toulouse Blagnac (5) 49.50%

- 50.50% HCMP (2)

En ramenant une défaite d’Auvergne les toulousains ont laissé passer une belle occasion de tutoyer les premières places. De retour sur leur glace, ils n’auront guère la partie plus facile puisqu’ils accueillent le co-leader de poule. Or les Bouquetins ne viendront pas sans ambition car ils ne veulent surtout pas lâcher d’une semelle Montpellier dans ce duel à distance. De plus vaincre les languedociens remettrait ces derniers un peu plus en retrait dans la course aux 1ères places. Nous nous attendons à de l’engagement et puisqu’il nous faut indiquer un favori nous nous hasardons à accorder un tout petit peu plus de crédits aux visiteurs mais on se gardera bien d’y mettre notre tête à couper.

Annecy (8) 50.50% - 49.50%

Clermont (7)

Rencontre particulièrement délicate à cerner. Certes on peut dire que les savoyards ne sont pas spécialement dans une bonne dynamique mais les arvernes sont, eux, un peu sur courant alternatif. Dans l’ensemble ce début d’année 2024 a coïncidé avec de bien meilleurs résultats qui plaident en faveur des Sangliers mais la déroute subie à la maison il y a une quinzaine de jour face au HCMP nous rappelle que cette équipe reste fragile. Fragilité que l’on retrouve aussi chez les Chevaliers, y compris sur leur glace. Ils ont d’ailleurs un lourd passif de 6 défaites à domicile, soit une de plus que leurs hôtes de ce soir. Fort menacés par les lyonnais sur leurs talons et donc devant l’urgence de résultats nous donnerons dans des tendances des plus équilibrées un très léger bonus pour Annecy.

Villard de Lans (3) 52% - 48%

Lyon

(9)

Si les lyonnais ont bien du mal à se sortir de la zone fermant la porte aux play-offs par contre cela fait un moment qu’ils jouent sans complexe, donnant bien du fil à retordre à beaucoup d’équipes, y compris à l’extérieur. Les Lions n’ont plus beaucoup de matchs pour revenir au moins sur Annecy, 8ème et seulement un point devant. Cela les villardiens le savent bien et il n’est donc pas dit qu’ils auront la partie aussi facile qu’au match aller. Pour autant nous ferons des Ours nos favoris car eux aussi sont à égalité de points avec le leader montpelliérain et le HCMP. Il leur faut d’autant plus rester en contact qu’il ne leur reste que 3 matchs à jouer soit un de moins que les Vipers et 2 de moins que les Bouquetins.