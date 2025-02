Analyse et pronostics

16ème journée de D2



On approche de la dernière ligne droite et on doit avouer que ces journées en retard sont de plus en plus pesantes car, au fur et à mesure qu’il reste de moins en moins de matchs à jouer, elles rendent le classement confus. Cela est d’autant plus évident cette saison que les écarts sont faibles, les hiérarchies fluctuantes et les surprises-exploits au rendez-vous chaque samedi. Cela pèse surtout pour situer Courbevoie et Vaujany-Grenoble (respectivement 2 et 3 journées de retard) mais aussi Paris, Lyon et Roanne qui n’ont certes qu’une journée de décalage mais ils sont si près de leur leader de poule que l’on ne sait trop comment situer la vraie hiérarchie.



En bas de classement, si Orléans semble maintenant hors de portée, Wasquehal à jour sur le calendrier peut encore tout craindre des 2 derniers – ce qui est assez nouveau dans le groupe A - ainsi qu’Annecy avec Clermont-Ferrand. Aussi, bien des équipes savent qu’elles doivent l’emporter tout en attendant avec une certaine inquiétude les résultats des rencontres de mise à jour.



Au final, la toute dernière journée, la seule où toutes les équipes seront à jour du calendrier, risque bien d’être la plus importante de toute la saison régulière. Mais en attendant il faudra tenter d’éviter le moindre faux pas pour ne pas se compromettre et, cette année, c’est loin d’être évident.





Entre parenthèse ( ), le rappel du classement actuel du club.







POULE A

Orléans (7) 52% - 48% Rouen II (9)



Les Orléanais ont, il faut bien le dire, peu de chance désormais de rater leur qualification en play-off mais ils peuvent encore espérer grappiller 1, voir 2 places au classement et donc un meilleur tirage pour ces phases finales. Pourtant c’est bien les espoirs rouennais qui ont le plus à gagner, en l’occurrence leur intégration dans les 8 premiers et par la même l’assurance de se maintenir en D2. Cela est d’autant plus important pour cette équipe (qui, rappelons-le, ne peut prétendre à la montée et ne joue les play-offs que pour l’honneur), qu’à partir de fin février, ses meilleurs éléments se mettront normalement en mode play-off championnat de France U20. Ils risquent donc d’être à priori moins disponibles pour jouer leur survie en poule de maintien s’ils se voyaient contraints d’y participer. Nos tendances respectent la hiérarchie mais avec des cotes raisonnables tant l’urgence de points des jeunes Dragons pourrait créer le contexte à un bel exploit.



Châlons-en-Champagne (1) 54% - 46% Orléans (10)



Les surprenants vainqueurs de l’ex-leader parisien se rendent cette fois chez le nouveau leader châlonnais. S’il n’y avait pas eu ces superbes 2 derniers résultats des bourguignons certainement que nos cotes auraient été bien plus à l’avantage des Champenois. Néanmoins elles restent assez confortables car nous pensons que, avertis, les Gaulois vont tout faire pour ne pas se laisser surprendre dans ce match piège et perdre ainsi le bénéfice de la contre performance des Volants. Nous suivrons bien sûr avec le plus grand intérêt la performance de Ducs de plus en plus téméraires et qui veulent croire à la plus belle ‘’remonta da’’ de la saison.





Wasquehel (8) 46% - 54% Courbevoie (4)



L’équipe de la métropole lilloise a bien du mal depuis quelques semaines à sortir la tête de l’eau. Elle vient d’enchaîner 5 défaites de rang et le plus souvent sur des scores sans appel. Or il faut bien dire, sans être exceptionnelle, la dynamique n’est pas du tout la même du côté des Franciliens. A mis chemin entre le 3ème (Reims) et le 5ème (Luxembourg) et forts de leurs 2 matchs de retard, les Coqs ont leur regard logiquement plus tourné vers le podium que la défense de leur place dans le top 4. Encore faut-il ne pas laisser passer les opportunités de performances possibles à l’extérieur. C’est pour cela que, même si les Lions vont mettre toute leur énergie à ne pas laisser s’amenuiser davantage leur avance sur le 9ème, nos tendances seront assez nettement pour Courbevoie.



Paris FV (2) 52% - 48% Luxembourg (5)



Attention, à nouveau match piège pour les Parisiens. Déjà surpris contre toute attente par Dijon, se présente face à eux une autre équipe en forme du moment et qui, sur 3 victoires de suite, vient de remonter en peu de temps de 2 places au classement. Leur chance de venir s’installer dans le top 4 est assez minime mais possible et cela passe par un exploit sur la petite glace de Bercy. Nos cotes seront dès lors serrées mais néanmoins à l’avantage des Volants dont on veut croire qu’ils voudront se racheter de leur bévue de la semaine dernière.





Reims (3) 54% - 46% Evry/Viry (6)



L’entente essonnienne semble mal se remettre de sa déconvenue à Dijon il y a 2 semaines. Elle n’a su se remettre la tête à l’endroit samedi dernier en concédant une lourde défaite face à Châlons. C’était leur 3ème défaite consécutive et les Jets en ont perdu leur 5ème rang. Il leur sera difficile de la retrouver en Champagne car Reims, en lutte pour protéger sa 3ème place des velléités courbevoisines, n’est certainement pas disposer à laisser filer la rencontre. Les Phénix sont donc tout naturellement et sans ambiguïté en tête de nos cotes.





POULE B

Vaujany (7) 52% - 48% Montpellier (5)



Outre que l’affiche s’annonce équilibrée, nous guetterons les Vipers pour savoir s’ils vont réussir à mettre fin à leur funeste et surprenante série de défaites qui les a entrainés désormais loin de la tête de poule. Un peu surpris aussi par les Grizzlys dont on pensait, depuis qu’ils ont repris une présence plus régulière en D2, qu’ils regrimperaient très vite dans la hiérarchie. Cela n’a pas été le cas et s’ils ont encore leur ‘’réserve’’ de 3 matchs à rattraper, on les voit dorénavant mal se mêler à la lutte pour les 1ères places. La 4ème place reste encore possible mais il faudra commencer à s’imposer chez eux et savoir ensuite faire fructifier les journées en retard, ce qui n’est pas acquis d’avance. Nos cotes seront donc assez proches mais avec un léger avantage à l’équipe recevant, d’autant que Montpellier tarde à donner des signes de réaction.



Lyon (2) 55% - 45% Clermont (9)



Ce n’est pas peu de dire que c’est compliqué en ce moment pour les Clermontois. Ils ont eu une série de blessures au mauvais moment et, de plus, se confrontent actuellement à des équipes plutôt en forme. Néanmoins leur dernière prestation face au leader toulousain a été plutôt encourageante. De là en conclure qu’ils peuvent bousculer à leur avantage les Lyonnais, ce serait un exploit sur lequel nos tendances se garderont bien de s’engager. Les Lions sont eux aussi sur une excellente dynamique et comptent bien profiter d’un éventuel faux pas tout à fait possible des Haut-Garonnais tout juste à 2 points devant eux. Nos cotes traduisent bien la difficulté qu’auront les Arvernes d’aller quérir dans la capitale des Gaules des points dont ils ont pourtant grand besoin pour échapper à la poule de maintien.



Toulouse-Blagnac (1) 52% - 48% La Roche / Yon (4)



Grosse affiche en perspective pour laquelle nos tendances auraient pu être encore plus équilibrées. Alors que les Vendéens remportaient le plus souvent leurs rencontres assez largement, les occitans peinaient un peu plus pour s’affirmer, concédant même parfois à leurs adversaires le point de prolongation, notamment lors de la dernière journée face au 9ème de poule. Alors à 1 point de Toulouse-Blagnac, La Roche/Yon semblait être en position de profiter de la situation à son avantage. Mais voilà que la défaite du HOGLY sur sa glace samedi face à Valence, club alors classé 7ème et de plus sur le score sans appel de 7 à 3, interpelle quelque peu. Les Aigles chercheront-ils à se racheter de ce faux pas chez les Bélougas ou connaissent-ils à leur tour une baisse de régime ? Leaders toujours très menacés, ces derniers savent qu’il ne faudra rien lâcher jusqu’à la fin de la saison régulière. Cela d’autant que, contrairement à leurs adversaires les plus proches Lyon et Roanne, ils sont, eux, à jour sur le calendrier. Nous misons donc sur les Haut-Garonnais avec une certaine prudence.



Valence (6) 49.50% - 50.50% Roanne (3)



La belle performance des Drômois en Vendée ne peut qu’inciter les Ligériens à la plus grande attention pour ce déplacement qui s’annonce périlleux. Nous avons noté l’évolution positive des Renards depuis quelques temps qui, sans trop faire de bruit, ont su gravir les marches du classement pour se positionner désormais sur le podium. Mais leur 3ème place reste encore fragile et d’ailleurs ils sont à égalité de points avec le 4ème, La Roche/Yon. Or justement ils se rendent chez les Lynx, tombeurs des Aigles. Les Drômois, un moment en position très délicat, ont su relever énergiquement la tête pour désormais pouvoir taquiner les équipes de 1ère moitié de tableau dont ils ne sont plus si loin. Cela explique une certaine réserve dans nos tendances au point d’avoir été enclin de mettre les cotes à égalité. Un peu plus réguliers (4 victoires sur leurs 5 derniers matchs contre 3 pour Valence), nous accorderons un petit plus aux Roannais malgré l’avantage de recevoir des Valentinois.





Anglet II (10) 47% - 53% Annecy (8)



Certes la réserve d’Anglet a su bien résister à Roanne en ayant su leur poser bien des problèmes en 2ème moitié de match. Mais l’équipe d’Annecy semble depuis quelque temps bien gérer leur duel à distance avec Clermont et dont, en venant à bout de solides Vaujaniats, elle vient de prendre sur leur rival une option pour la 8ème place. Mais l’écart n’est encore que de 2 points et les Chevaliers ne doivent pas baisser la garde. Se rendant chez le dernier de poule, ils comptent bien en revenir avec la victoire et repousser un peu plus loin le spectre de la 9ème place. Ils auront donc la faveur de nos cotes. Elles restent cependant suffisamment raisonnables pour que les Basques puissent espérer prendre leur revanche du match aller, eux qui désormais n’ont plus rien à espérer que de préparer au mieux les joutes futures en poule de maintien.